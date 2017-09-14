ЛАД написав:............. Но вы не ответили, где вы наберёте новых украинцев и по какому принципу отбирать будете.
Краще менше да лучше. Ліпше однин свідомий українець, чим десяток рускоязичних совків. Біда, що за 30 років дуже повільно йшло опритомнення після совєтізації, коли хіба західна Україна була при більш-меншій свідомості. А потім постійні гойдалки, то ВФЯ та ЗЕ із своїм лохторатом, то перефарбований Ющ/ПАП. Жодного подібного до Чорновола не вибрали ні разу. .........
Предлагаете диктатуру и "расовый отбор"? Или не по "расе", а по идеологии, как при товарище Сталине? Так кто тут "совок"?
Бетон написав:А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз
И тоже 300-тыс. (или сколько там?) армия врага на территории Украины.
При Порошенко(и чуть до него) полХарькова были врагами Украины Или Добкина и умножителя на ноль к власти марсиане привели? А похороны каталы-напёрсточника на компе в Пентагоне нарисовали с прощанием в стиле «дарагой товарищ Андропов и прикорытные лица...» Лавочки по 62000 при курсе 25 и пенсии 2000(у вас) вспоминаются или то был Скабеевский вброс дезы? Кто куярил харьковский обком в марте 14го в колорадских ленточках с пидарсаими аквафрешами - жители непобеждённого Бамбаса???? Если б сам эти толпы не видел и не прессовал неприкаянное быдло на вашей пл.Ленина - промолчал бы
Подивіться на форумну спільноту)) Тут майже кожний тицяє в когось, що він не такий, несвідомий)) За самими різними критеріями: від совковості, російськомовності і до несплати податків, ухилянства.
Фундамент -- за демократії орієнтир на більшість (офіційно!); але (неофіційно!) можновладці цілком успішно при бажанні можуть маніпулювати і проштовхувати своє (як приклад, да пофіг, що більшість категорично проти, наприклад, отого здорожчання газу; або зараз ....))))
І?))) Або як сралін (силоміць), або як льонін (надурити. земля хрестьянам, хфабрики робочим, а по факту дзуськи обом); або по демократії (як більшість ... і чекати хоч до другого Пришестя, поки дозріють); або по революційному, як потужна меншість... але тоді ж треба до кінця))) по сралінські. Якщо ж не до кінця, то ... за віконцем ціна. Все рівно банкет за чиїсь рахунок.
Якщо хтось не розуміє який можливий за таких умов вихід, рішення з найменшою ціною, то ну і нехай. Інфантилізм буває різний))
ЛАД написав:............. Но вы не ответили, где вы наберёте новых украинцев и по какому принципу отбирать будете.
Краще менше да лучше. Ліпше однин свідомий українець, чим десяток рускоязичних совків. Біда, що за 30 років дуже повільно йшло опритомнення після совєтізації, коли хіба західна Україна була при більш-меншій свідомості. А потім постійні гойдалки, то ВФЯ та ЗЕ із своїм лохторатом, то перефарбований Ющ/ПАП. Жодного подібного до Чорновола не вибрали ні разу. .........
Предлагаете диктатуру и "расовый отбор"? Или не по "расе", а по идеологии, как при товарище Сталине? Так кто тут "совок"?
диктатуру вибрав ЛАД разом із іншими совками, тепер наїзжають на інших: "отдать долг"
Между пустой риторикой и войной: как работают санкции – и почему они часто не работают От древней Греции до современной России санкции теперь являются излюбленным вариантом для политиков – так почему же они так редко достигают своих целей?
detroytred написав:Подивіться на форумну спільноту)) Тут майже кожний тицяє в когось, що він не такий, несвідомий)) За самими різними критеріями: від совковості, російськомовності і до несплати податків, ухилянства.
А тепер масштабуйте це на країну. Влада хіхотить та потирає свої мацальця: гречкосії замість того, щоб розірвати колю каклєту та решту владних зелених чоловічків, чубляться один з одним
detroytred написав:Подивіться на форумну спільноту)) Тут майже кожний тицяє в когось, що він не такий, несвідомий)) За самими різними критеріями: від совковості, російськомовності і до несплати податків, ухилянства.
А тепер масштабуйте це на країну. Влада хіхотить та потирає свої мацальця: гречкосії замість того, щоб розірвати колю каклєту та решту владних зелених чоловічків, чубляться один з одним
Є і таке, але, на мій погляд, більше - До кого можуть (і-або легше; більш безпечно) дотягнутися, того і чублять. І головне - б'ються не за щось, а проти когось. Інакше намагалися не чубити, а перетягувати на свій бік. Або нейтралити.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 чер, 2024 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.
Бетон написав:А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз
И тоже 300-тыс. (или сколько там?) армия врага на территории Украины.
При Порошенко(и чуть до него) полХарькова были врагами Украины
Так "при" или "чуть до него"? И прямо-таки "полХарькова"? И даже все, кого вы записываете во "враги Украины", действительно были "врагами Украины" или, может, они были против каких-то конкретных действий? Иначе, чем вы объясните всё последующее? Или сегодня харьковчане не воюют против РФ?
Или Добкина и умножителя на ноль к власти марсиане привели? А похороны каталы-напёрсточника на компе в Пентагоне нарисовали с прощанием в стиле «дарагой товарищ Андропов и прикорытные лица...» Лавочки по 62000 при курсе 25 и пенсии 2000(у вас) вспоминаются или то был Скабеевский вброс дезы?
Гепа при всех недостатках был неплохим мэром. По итогу, в том, что в 2014 Харьков удержали от аквафреша, немалая его заслуга.
Кто куярил харьковский обком в марте 14го в колорадских ленточках с пидарсаими аквафрешами - жители непобеждённого Бамбаса????
"харьковский обком куярило полХарькова"? Если бы так было, то никакой спецназ не справился бы. Было там в полуторамиллионном Харькове, может, 3-4 сотни. Может 5. И не все харьковчане. Аквафреш на обкоме цеплял, как оказалось, вообще немец (может, ошибаюсь, точно не помню, но с Запада точно), приехавший из Белгорода.
1Если б сам эти толпы не видел и не прессовал неприкаянное быдло на вашей пл.Ленина - промолчал бы
Интересно, где это в Харькове была пл. Ленина, на кот. вы "прессовали неприкаянное быдло"?