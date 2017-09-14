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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8741874287438744
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:35

  detroytred написав:До кого можуть (і-або легше; більш безпечно) дотягнутися, того і чублять.
І головне - б'ються не за щось, а проти когось.
а знаете почему? власть слаба. на это указывает Ермак на фото на саммите, бусики, коррупция в ТЦК. Это признаки слабости. Нет той мудрой и справедливой силы которой бы все подчинились.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 21 чер, 2024 17:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:42

  whois2010 написав:Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.


та ладно
https://www.work.ua/resumes/by-region/


соискатели
Вінниця 116 638
Хмельницький 57 414
Житомир 58 243
Івано-Франківськ 73 608
и т.д.

и шо ни один не подходит? может там специальность эксклюзивная. Типа надо знать китайский язык и всех поставщиков какой то редкой номенклатуры о чём 99% соискатели даже не слышали. Помню в 00х на одном комбинате закупили супер современную линию, итальянскую, по всей Украине искали человека, который бы смог её запустить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 21 чер, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:52

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.


та ладно
https://www.work.ua/resumes/by-region/


соискатели
Вінниця 116 638
Хмельницький 57 414
Житомир 58 243
Івано-Франківськ 73 608

и шо ни один не подходит? может там специальность эксклюзивная. Типа надо знать китайский язык и всех поставщиков какой то редкой номенклатуры.

Мерчендайзери, баристи та працівники готельно-ресторанного бізнесу. Я ж вас ні в чому не переконую. Ви у своєму світі існуєте, у мене мабуть інша реальність
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:55

  whois2010 написав:Мерчендайзери, баристи та працівники готельно-ресторанного бізнесу. Я ж вас ні в чому не переконую. Ви у своєму світі існуєте, у мене мабуть інша реальність
я открыт вашим аргументам, специальность эксклюзивная? узкая специализация? всегда так было, человека фиг найдёшь. А быть таким специалистом ещё то проклятье, если нет открытой вакансии работу можно искать годами.
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  #<1 ... 8741874287438744
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