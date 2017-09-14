whois2010 написав:Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.
и шо ни один не подходит? может там специальность эксклюзивная. Типа надо знать китайский язык и всех поставщиков какой то редкой номенклатуры о чём 99% соискатели даже не слышали. Помню в 00х на одном комбинате закупили супер современную линию, итальянскую, по всей Украине искали человека, который бы смог её запустить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 21 чер, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.
whois2010 написав:Мерчендайзери, баристи та працівники готельно-ресторанного бізнесу. Я ж вас ні в чому не переконую. Ви у своєму світі існуєте, у мене мабуть інша реальність
я открыт вашим аргументам, специальность эксклюзивная? узкая специализация? всегда так было, человека фиг найдёшь. А быть таким специалистом ещё то проклятье, если нет открытой вакансии работу можно искать годами.