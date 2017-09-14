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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8742874387448745>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:35

  detroytred написав:До кого можуть (і-або легше; більш безпечно) дотягнутися, того і чублять.
І головне - б'ються не за щось, а проти когось.
а знаете почему? власть слаба. на это указывает Ермак на фото на саммите, бусики, коррупция в ТЦК. Это признаки слабости. Нет той мудрой и справедливой силы которой бы все подчинились.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 21 чер, 2024 17:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:42

  whois2010 написав:Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.


та ладно
https://www.work.ua/resumes/by-region/


соискатели
Вінниця 116 638
Хмельницький 57 414
Житомир 58 243
Івано-Франківськ 73 608
и т.д.

и шо ни один не подходит? может там специальность эксклюзивная. Типа надо знать китайский язык и всех поставщиков какой то редкой номенклатуры о чём 99% соискатели даже не слышали. Помню в 00х на одном комбинате закупили супер современную линию, итальянскую, по всей Украине искали человека, который бы смог её запустить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 21 чер, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:52

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.


та ладно
https://www.work.ua/resumes/by-region/


соискатели
Вінниця 116 638
Хмельницький 57 414
Житомир 58 243
Івано-Франківськ 73 608

и шо ни один не подходит? может там специальность эксклюзивная. Типа надо знать китайский язык и всех поставщиков какой то редкой номенклатуры.

Мерчендайзери, баристи та працівники готельно-ресторанного бізнесу. Я ж вас ні в чому не переконую. Ви у своєму світі існуєте, у мене мабуть інша реальність
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:55

  whois2010 написав:Мерчендайзери, баристи та працівники готельно-ресторанного бізнесу. Я ж вас ні в чому не переконую. Ви у своєму світі існуєте, у мене мабуть інша реальність
я открыт вашим аргументам, специальность эксклюзивная? узкая специализация? всегда так было, человека фиг найдёшь. А быть таким узким специалистом ещё то проклятье, если нет открытой вакансии работу можно искать годами. В киевпастрансе например постоянно нехватает людей, крутить баранку по Киеву тяжело, эти же деньги можно заработать проще в другом месте. Имхо проблема в зарплатах. За 5 копеек работать не хотят. А блогеры кричат нет людей. Просто тоже когда то занимался рекрутингом и на моей памяти людей не хватало в 2007-2008г. В остальные годы был всегда избыток. Только зарплату надо нормальную предлагать. Мы не такие богатые, чтобы людям не нужны были деньги.

инфа из другого обл.центра, в мае когда приняли известный закон пропали почти все маршрутчики. Я как раз приехал по делам, смотрю чего то не хватает. На момент уже вернулись, кто то дал гарантии, что маршрутчиков трогать не будут. Они ж на виду за 10 дней можно всех запаковать. Так что идут подковровые договорняки, о которых не пишут сми. Решалы ждут денег и выдают бронь направо и налево. Кто занёс тот работает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 21 чер, 2024 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:07

  whois2010 написав:Одразу після мільярда дерев, мілліона дронів та гігавату електроструму...
В Україні на національному рівні навчатимуть жінок водінню вантажівок та автобусів.
Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.

Треба об'єднати пропозиції.
ЛАД час від часу за трудову повинність для жінок
Hotab писав, що в Африці колисці людства працьовиті жінки
Dеnik ще раніше прогнозував демографічний бум завдяки ЗСУ і мігранткам.
Ось і вирішення всіх чи майже проблем.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:22

  katso написав:
  Hotab написав:Бетон

И именно в тцк за все 40 лет, именно в этот день случается приступ?


Ну вообще стресс может вызвать приступ


Ну до появления трехбукв ТЦК как-то не было слышно чтоб стрессы вызывали у людей первый за всю жизнь приступ эпилепсии в 40 лет, не так ли? А ведь стрессов в жизни хватает.

Как вы должны были слышать о например 10 случаях домашней эпилепсии на 10 тыс мужиков? После синьки, или еще после чего-то. Откуда вы должны были услышать? Они ходят и рассказывают всем? Пишут об этом в прессе? Ну а если это произошло в ТЦК или на полигоне, то конечно об этом благодаря бетонам и прочим Летусрокам узнает вся страна уже через добу.
Ой+
ЛАД час від часу за трудову повинність для жінок
Hotab писав, що в Африці колисці людства працьовиті жінки
Dеnik ще раніше прогнозував демографічний бум завдяки ЗСУ і мігранткам.
Ось і вирішення всіх чи майже проблем.


Знайомий пілот розказував, що в Ентеббе (Уганда) до нього підходили чорнобриві військові, питали як би попасти в Україну воювати.
Якщо їм не запропонує Україна, їм запропонують кацапи. І першими буде ЦАР, де по вулицях ходять в футболках «я русский» і фото путіна, і навіть військові працівники місії ООН кацапськоі національності поряд з синім шевроном ООН носять шеврон Вагнерів, ну і тельняшка під камуфляжем, як же без неї.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:46

питун готов воевать вечно
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:59

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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:59

  sashaqbl написав:
  fler написав:Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?

Ваш єблан вже довже при владі ніж будь хто з папєрєдніков, крім кучми. Але ви досі папєрєднікав згадуєте...

Вибачте за тупість, а з ким я маю його порівняти, щоб до вас дійшло? З Папой Римським?Чи ви не в курсі, що все пізнається у порівнянні?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 19:12

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?

Ваш єблан вже довже при владі ніж будь хто з папєрєдніков, крім кучми. Але ви досі папєрєднікав згадуєте...

Вибачте за тупість, а з ким я маю його порівняти, щоб до вас дійшло? З Папой Римським?Чи ви не в курсі, що все пізнається у порівнянні?

Дивно, що навіть у зе-сектантів не виникає питання, а про кого це писали «єблан»
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