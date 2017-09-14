Додано: П'ят 21 чер, 2024 19:29

барабашов написав: ЛАД написав: Бетон написав: А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз

И тоже 300-тыс. (или сколько там?) армия врага на территории Украины. И тоже 300-тыс. (или сколько там?) армия врага на территории Украины.

При Порошенко(и чуть до него) полХарькова были врагами Украины

Или Добкина и умножителя на ноль к власти марсиане привели? А похороны каталы-напёрсточника на компе в Пентагоне нарисовали с прощанием в стиле «дарагой товарищ Андропов и прикорытные лица...»

Лавочки по 62000 при курсе 25 и пенсии 2000(у вас) вспоминаются или то был Скабеевский вброс дезы?

Кто куярил харьковский обком в марте 14го в колорадских ленточках с пидарсаими аквафрешами - жители непобеждённого Бамбаса????

Если б сам эти толпы не видел и не прессовал неприкаянное быдло на вашей пл.Ленина - промолчал бы При Порошенко(и чуть до него) полХарькова были врагами УкраиныИли Добкина и умножителя на ноль к власти марсиане привели? А похороны каталы-напёрсточника на компе в Пентагоне нарисовали с прощанием в стиле «дарагой товарищ Андропов и прикорытные лица...»Лавочки по 62000 при курсе 25 и пенсии 2000(у вас) вспоминаются или то был Скабеевский вброс дезы?Кто куярил харьковский обком в марте 14го в колорадских ленточках с пидарсаими аквафрешами - жители непобеждённого Бамбаса????

Кого ты там прессовал? Из твоего подробного рассказа сразу видно, что в Харькове ты не был в то время, иначе бы сразу понял, что основную черновую работу по раскачке Харькова осуществили приезжие люди разных часто бородатых национальностей. По их манерам, речи, одежде, можно с вероятностью 100% утверждать, что они приехали в город недавно из росии очевидно через Белгород.Видел я их, опасные особи, вели себя как дикари, попавшие в богатый и красивый город. Они не верили, что можно так хорошо жить в то время как они хвосты крутили ослам всю жизнь и теперь нанялись чтобы за деньги делать в Харькове то, что они умеют - разрушать, отжимать и убивать. Харьковчанин ни один не будет бить стекла, ломать заборы, переворачивать урны для мусора. Потому что Кернес в свое время с усердием разъяснял всем о преимуществах жизни в чистом благоухающем городе. И харьковчаном это понравилось. За свой город Харьковчане и любили Кернеса, чего не понять тем, кто живет в другом городе в гавне.Про лавочки это любимая тема шоколадных порохоботов, которые упорно не замечают бревна в своем глазу. А конкретно про лавочки - то они до сих пор выполняют свою важную роль для харьковчан. До сих пор!!! Сделать такие качественные изделия не каждая контора способна. Вопрос цены это любимый способ манипуляторов. Почему? Да потому что в вопросах ценообразования товаров по индивидуальным заказам не разбирается никто, кроме продавца и покупателя. Лично я бы такие лавочки смог бы заказать не менее чем за 100000 грн каждую. Но победитель тендера предложил более низкую цену при высоком качестве. Все справедливо.В Харькове враги Украины? Раскрой глаза свои в Киеве, Львове. Поговори с людьми. О причинах войны до сих пор не знает никто достоверно. Все ее обходят стороной, вместо этого несут всякую околицу. И в этой ситуации виноват больше всех порошенко, юридически назвав внешнюю агрессию конфликтом внутри страны. Этим действием он прикрыл отжим чуть ранее целого Крыма без боя, что является госизменой с отягчающими обстоятельствами. Из песни слов не выкинуть.Такие вещи скрыть нельзя от народа. Поэтому