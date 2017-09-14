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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 19:29
барабашов написав: ЛАД написав: Бетон написав:
А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз
И тоже 300-тыс. (или сколько там?) армия врага на территории Украины.
При Порошенко(и чуть до него) полХарькова были врагами Украины
Или Добкина и умножителя на ноль к власти марсиане привели? А похороны каталы-напёрсточника на компе в Пентагоне нарисовали с прощанием в стиле «дарагой товарищ Андропов и прикорытные лица...»
Лавочки по 62000 при курсе 25 и пенсии 2000(у вас) вспоминаются или то был Скабеевский вброс дезы?
Кто куярил харьковский обком в марте 14го в колорадских ленточках с пидарсаими аквафрешами - жители непобеждённого Бамбаса????Если б сам эти толпы не видел и не прессовал неприкаянное быдло на вашей пл.Ленина - промолчал бы
Кого ты там прессовал? Из твоего подробного рассказа сразу видно, что в Харькове ты не был в то время, иначе бы сразу понял, что основную черновую работу по раскачке Харькова осуществили приезжие люди разных часто бородатых национальностей. По их манерам, речи, одежде, можно с вероятностью 100% утверждать, что они приехали в город недавно из росии очевидно через Белгород.
Видел я их, опасные особи, вели себя как дикари, попавшие в богатый и красивый город. Они не верили, что можно так хорошо жить в то время как они хвосты крутили ослам всю жизнь и теперь нанялись чтобы за деньги делать в Харькове то, что они умеют - разрушать, отжимать и убивать. Харьковчанин ни один не будет бить стекла, ломать заборы, переворачивать урны для мусора. Потому что Кернес в свое время с усердием разъяснял всем о преимуществах жизни в чистом благоухающем городе. И харьковчаном это понравилось. За свой город Харьковчане и любили Кернеса, чего не понять тем, кто живет в другом городе в гавне.
Про лавочки это любимая тема шоколадных порохоботов, которые упорно не замечают бревна в своем глазу. А конкретно про лавочки - то они до сих пор выполняют свою важную роль для харьковчан. До сих пор!!! Сделать такие качественные изделия не каждая контора способна. Вопрос цены это любимый способ манипуляторов. Почему? Да потому что в вопросах ценообразования товаров по индивидуальным заказам не разбирается никто, кроме продавца и покупателя. Лично я бы такие лавочки смог бы заказать не менее чем за 100000 грн каждую. Но победитель тендера предложил более низкую цену при высоком качестве. Все справедливо.
В Харькове враги Украины? Раскрой глаза свои в Киеве, Львове. Поговори с людьми. О причинах войны до сих пор не знает никто достоверно. Все ее обходят стороной, вместо этого несут всякую околицу. И в этой ситуации виноват больше всех порошенко, юридически назвав внешнюю агрессию конфликтом внутри страны. Этим действием он прикрыл отжим чуть ранее целого Крыма без боя, что является госизменой с отягчающими обстоятельствами. Из песни слов не выкинуть.
Такие вещи скрыть нельзя от народа. Поэтому
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 19:37
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 19:38
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?
"їй тут не місце" - так что делать? Варианты - лишать гражданства, высылать из страны, концлагерь, расстрел? что-то ещё?
Достатньо скопіювать дії сусіда.
Так, це концтабір, розстріл, курка пачпорт, Сибір.
Так тогда, может, проще сразу войти в их состав?
А то у нас свого Сибіру не має.
Особисто ви можете входить.
Хто вже війшов, вже давно у Сибіру.
Ну й там якісь житлові сертифікати видавали.
Тобто приїхав, отримав курку і зразу тобі житловий сертифікат видали.
Ви шо не знали?
Тююю.
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Water
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 19:49
whois2010 написав: fler написав:
То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%.
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
В цю гру можна грати удвох:
При папєрєднікє не було 8 млн біженців, сотень тисяч вбитих та скалічених, ..
До чого ця маніпуляція? Вам уже пояснювали, що за ПАПередника лінія фронту була в рази менша, але чомусь він підписав капітуляційні угоди?
whois2010 написав:
Бачите, що зе-вова наробив?
Це пу-вова наробив, але вам доводити нема сенсу.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:22
Недохвалений у дитинстві «комбінат» навчився в код. Тепер перенесе сюди весь інтернет на тему війни, всі «300тг каналів».
Але це краще , ніж раніше він відкрив для себе мавп.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:59
vitaliiangel написав:
Помню в 00х на одном комбинате
закупили супер современную линию, итальянскую, по всей Украине искали человека, который бы смог её запустить
.
этапять)))
это на том комбинате где у тебя был стол рядом с технологом?
разве не итальянцы должны были обучить персонал и запустить?
пеши исчо, "бизнесмен"...
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:06
fler написав: sashaqbl написав: fler написав:
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
Ваш єблан вже довже при владі ніж будь хто з папєрєдніков, крім кучми. Але ви досі папєрєднікав згадуєте...
Вибачте за тупість, а з ким я маю його порівняти
, щоб до вас дійшло? З Папой Римським?Чи ви не в курсі, що все пізнається у порівнянні?
неужели Иисус во плоти???
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