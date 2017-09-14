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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87438744874587468747>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 19:38

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?
"їй тут не місце" - так что делать? Варианты - лишать гражданства, высылать из страны, концлагерь, расстрел? что-то ещё?

Достатньо скопіювать дії сусіда.
Так, це концтабір, розстріл, курка пачпорт, Сибір.

Так тогда, может, проще сразу войти в их состав?
А то у нас свого Сибіру не має.

Особисто ви можете входить.
Хто вже війшов, вже давно у Сибіру.
Ну й там якісь житлові сертифікати видавали.
Тобто приїхав, отримав курку і зразу тобі житловий сертифікат видали.
Ви шо не знали?
Тююю.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 19:49

  whois2010 написав:
  fler написав:То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%.
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?


В цю гру можна грати удвох:

При папєрєднікє не було 8 млн біженців, сотень тисяч вбитих та скалічених, ..

До чого ця маніпуляція? Вам уже пояснювали, що за ПАПередника лінія фронту була в рази менша, але чомусь він підписав капітуляційні угоди?
  whois2010 написав: Бачите, що зе-вова наробив?
Це пу-вова наробив, але вам доводити нема сенсу.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Недохвалений у дитинстві «комбінат» навчився в код. Тепер перенесе сюди весь інтернет на тему війни, всі «300тг каналів».
Але це краще , ніж раніше він відкрив для себе мавп.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:37

  vitaliiangel написав:

Ну такоє. Спитайте Долярчика про пакистанські снаряди. Теж багато чого цікавого розкаже, якщо не на загал...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Помню в 00х на одном комбинате закупили супер современную линию, итальянскую, по всей Украине искали человека, который бы смог её запустить.

этапять)))
это на том комбинате где у тебя был стол рядом с технологом?

разве не итальянцы должны были обучить персонал и запустить?

пеши исчо, "бизнесмен"...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:06

  fler написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?

Ваш єблан вже довже при владі ніж будь хто з папєрєдніков, крім кучми. Але ви досі папєрєднікав згадуєте...

Вибачте за тупість, а з ким я маю його порівняти, щоб до вас дійшло? З Папой Римським?Чи ви не в курсі, що все пізнається у порівнянні?

неужели Иисус во плоти??? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:23

  Прохожий написав:разве не итальянцы должны были обучить персонал и запустить?
если машина корейская значит и ремонтировать должны корейцы? логика 3-классника
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:23

  detroytred написав:Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, що доручив уряду розробити умови, які спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. "З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - уточнив президент. Також він додав, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

"Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - наголосив Зеленський.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain


Щось не те...

Умова має бути одна -- генеральний дозвіл “зливати” електрику в енергомережу. Без танців з бубном і будь-яких додаткових погоджень.

Хай навіть і за чинним тарифом.

До речі, стане вигідним тризон.лічильник.
Півторакратний тариф з 8 до 11!
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:И в этой ситуации виноват больше всех порошенко, юридически назвав внешнюю агрессию конфликтом внутри страны . Этим действием он прикрыл отжим чуть ранее целого Крыма без боя, что является госизменой с отягчающими обстоятельствами. Из песни слов не выкинуть.

Такие вещи скрыть нельзя от народа. Поэтому

...поэтому напомни кем был и что делал Порошенко когда отжимали Крым, это чтобы "из песен слов не выкидывать"...
ну и пруф дай где Порошенко назвал внешнюю агрессию "конфликтом внутри Украины"???
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 21 чер, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:34

  vitaliiangel написав:
  Прохожий написав:разве не итальянцы должны были обучить персонал и запустить?
если машина корейская значит и ремонтировать должны корейцы? логика 3-классника

Я в такому ж самому «ЧС»? :lol:
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  #<1 ... 87438744874587468747>
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