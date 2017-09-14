ЛАД написав:Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"? "їй тут не місце" - так что делать? Варианты - лишать гражданства, высылать из страны, концлагерь, расстрел? что-то ещё?
Достатньо скопіювать дії сусіда. Так, це концтабір, розстріл, курка пачпорт, Сибір.
Так тогда, может, проще сразу войти в их состав? А то у нас свого Сибіру не має.
Особисто ви можете входить. Хто вже війшов, вже давно у Сибіру. Ну й там якісь житлові сертифікати видавали. Тобто приїхав, отримав курку і зразу тобі житловий сертифікат видали. Ви шо не знали? Тююю.
fler написав:То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%. Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
В цю гру можна грати удвох:
При папєрєднікє не було 8 млн біженців, сотень тисяч вбитих та скалічених, ..
До чого ця маніпуляція? Вам уже пояснювали, що за ПАПередника лінія фронту була в рази менша, але чомусь він підписав капітуляційні угоди?
detroytred написав:Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, що доручив уряду розробити умови, які спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. "З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - уточнив президент. Також він додав, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.
"Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - наголосив Зеленський. https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain
Щось не те...
Умова має бути одна -- генеральний дозвіл “зливати” електрику в енергомережу. Без танців з бубном і будь-яких додаткових погоджень.
Хай навіть і за чинним тарифом.
До речі, стане вигідним тризон.лічильник. Півторакратний тариф з 8 до 11!
buratinyo написав:И в этой ситуации виноват больше всех порошенко, юридически назвав внешнюю агрессию конфликтом внутри страны . Этим действием он прикрыл отжим чуть ранее целого Крыма без боя, что является госизменой с отягчающими обстоятельствами. Из песни слов не выкинуть.
Такие вещи скрыть нельзя от народа. Поэтому
...поэтому напомни кем был и что делал Порошенко когда отжимали Крым, это чтобы "из песен слов не выкидывать"... ну и пруф дай где Порошенко назвал внешнюю агрессию "конфликтом внутри Украины"???
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 21 чер, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.