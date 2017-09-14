Прохожий написав:разве не итальянцы должны были обучить персонал и запустить?
если машина корейская значит и ремонтировать должны корейцы? логика 3-классника
Як думаєте, коли поїзди Хюндаї закупили, теж шукали дядю Васю, хто з якого дива шарить в корейських локомотивах?
в моём кейсе оборудование было попроще, сказать то что хотели, что всё корейское ремонтируют корейцы? ок, так и запишем. и почему сразу дядя вася, это не уникальное оборудование, в других городах такое уже было, а значит и люди его обслуживающие были. Только они при деле все, вырваться на недельку мало кто мог. Точно надо было звать итальянцев? А если что то пойдёт не так приедут снова, хуле тут ехать. И языкового барьера ни разу нет, выучим заодно итальянский.
Faceless написав:Як думаєте, коли поїзди Хюндаї закупили, теж шукали дядю Васю, хто з якого дива шарить в корейських локомотивах?
в моём кейсе оборудование было попроще, сказать то что хотели, что всё корейское ремонтируют корейцы? ок, так и запишем. и почему сразу дядя вася, это не уникальное оборудование, в других городах такое уже было, а значит и люди его обслуживающие были. Только они при деле все, вырваться на недельку мало кто мог. Точно надо было звать итальянцев? Они ж шарящие, приедут в 5минут всё наладят. А если что то пойдёт не так приедут снова, хуле тут ехать. И языкового барьера ни разу нет, выучим заодно итальянский.
Ніби очевидно що хотів сказати. Якщо це виробнича лінія, то це не типовий механізм і запуск і навчання в таких випадках зазвичай проводять іноземні спеціалісти. І підтримка на них може бути ще кілька років. Тож для порівняння куди коректніше взяти той ж локомотив, а не автівки масового виробництва
fler написав:То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%. Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
В цю гру можна грати удвох:
При папєрєднікє не було 8 млн біженців, сотень тисяч вбитих та скалічених, ..
До чого ця маніпуляція? Вам уже пояснювали, що за ПАПередника лінія фронту була в рази менша, але чомусь він підписав капітуляційні угоди?
whois2010 написав: Бачите, що зе-вова наробив?
Це пу-вова наробив, але вам доводити нема сенсу.
зеленский сказал чётко в 2019: война - только потому что на ней зарабатывает порошенко. и войну можно прекртить за неделю. точка. и прекратил огонь. и перестали стрелять, потому что он "не лох" как он сам выразился. так было? так кто привёл за руку путина?
Faceless написав:Якщо це виробнича лінія, то це не типовий механізм і запуск і навчання в таких випадках зазвичай проводять іноземні спеціалісти. І підтримка на них може бути ще кілька років.
мы в разных мирах с вами живём. цена вопроса была высокой. За корейцев с хюндая платили деньгами налогоплательщиков, у комбината бюджет поменьше. Тем более нужны специалисты в Украине были. Я конечно видел людей швыряющих деньгами, но это было в ресторане и игрой на публику. А на комбинате перерасход не приветствовался.
Faceless написав:Як думаєте, коли поїзди Хюндаї закупили, теж шукали дядю Васю, хто з якого дива шарить в корейських локомотивах?
в моём кейсе оборудование было попроще, сказать то что хотели, что всё корейское ремонтируют корейцы? ок, так и запишем. и почему сразу дядя вася, это не уникальное оборудование, в других городах такое уже было, а значит и люди его обслуживающие были. Только они при деле все, вырваться на недельку мало кто мог. Точно надо было звать итальянцев? Они ж шарящие, приедут в 5минут всё наладят. А если что то пойдёт не так приедут снова, хуле тут ехать. И языкового барьера ни разу нет, выучим заодно итальянский.
Ніби очевидно що хотів сказати. Якщо це виробнича лінія, то це не типовий механізм і запуск і навчання в таких випадках зазвичай проводять іноземні спеціалісти. І підтримка на них може бути ще кілька років. Тож для порівняння куди коректніше взяти той ж локомотив, а не автівки масового виробництва
В начале 00х многие закупали б/ушные линии в прерасном состоянии по сравнению с советскими 80х годов с управлением на ламповых компах и тем более теми, что монтировали вместе со строительством предприятия при Хрущёве или раннем Леонид Илличе. Даже "Ласунка" раскрутившись на самом дешёвом мороженом в стаканчиках и без глазури закупала под новые строящиеся мощности на периферии такие линии по цене нормального мерса S-класса, а не всего предприятия в целом после запуска, и это только одна линия с Турина или Болоньи для одного вида мороженого. Так что каждый сам решал как ему организовывать процесс пр-ва и кто будет гайки перфокартами забивать или куда дискеты приваривать. По теме: https://www.unian.ua/incidents/na-odesh ... 73662.html 47 штурмовиков поймали(или 54, не понятно) Где наши турбовентиляторные патриоты запаха мизкив, которым надо видео задержания в стиле ликвидации варшавского гетто эсесовцами в 43м? Сенс - прокоментируйте правовую норму применения каких то статей фигурирующих в тексте к людям, так и не пересёкших госграницу
Прохожий написав:разве не итальянцы должны были обучить персонал и запустить?
если машина корейская значит и ремонтировать должны корейцы? логика 3-классника
Як думаєте, коли поїзди Хюндаї закупили, теж шукали дядю Васю, хто з якого дива шарить в корейських локомотивах?
очевидно на комбинате где виталиан был "топ" так и сделали, купили итальянскую линию "в коробке" как лего а потом местный слесарь её пытался собрать и подрихтовать кувалдой и напильником))) а вообще забавный тип этот мамкин "бизнесмен")))