Додано: П'ят 21 чер, 2024 22:29

Faceless написав: vitaliiangel написав: Faceless написав: Як думаєте, коли поїзди Хюндаї закупили, теж шукали дядю Васю, хто з якого дива шарить в корейських локомотивах? Як думаєте, коли поїзди Хюндаї закупили, теж шукали дядю Васю, хто з якого дива шарить в корейських локомотивах?

в моём кейсе оборудование было попроще, сказать то что хотели, что всё корейское ремонтируют корейцы? ок, так и запишем. и почему сразу дядя вася, это не уникальное оборудование, в других городах такое уже было, а значит и люди его обслуживающие были. Только они при деле все, вырваться на недельку мало кто мог. Точно надо было звать итальянцев? Они ж шарящие, приедут в 5минут всё наладят. А если что то пойдёт не так приедут снова, хуле тут ехать. И языкового барьера ни разу нет, выучим заодно итальянский. в моём кейсе оборудование было попроще, сказать то что хотели, что всё корейское ремонтируют корейцы? ок, так и запишем. и почему сразу дядя вася, это не уникальное оборудование, в других городах такое уже было, а значит и люди его обслуживающие были. Только они при деле все, вырваться на недельку мало кто мог. Точно надо было звать итальянцев? Они ж шарящие, приедут в 5минут всё наладят. А если что то пойдёт не так приедут снова, хуле тут ехать. И языкового барьера ни разу нет, выучим заодно итальянский.

Ніби очевидно що хотів сказати. Якщо це виробнича лінія, то це не типовий механізм і запуск і навчання в таких випадках зазвичай проводять іноземні спеціалісти. І підтримка на них може бути ще кілька років.

Тож для порівняння куди коректніше взяти той ж локомотив, а не автівки масового виробництва Ніби очевидно що хотів сказати. Якщо це виробнича лінія, то це не типовий механізм і запуск і навчання в таких випадках зазвичай проводять іноземні спеціалісти. І підтримка на них може бути ще кілька років.Тож для порівняння куди коректніше взяти той ж локомотив, а не автівки масового виробництва

В начале 00х многие закупали б/ушные линии в прерасном состоянии по сравнению с советскими 80х годов с управлением на ламповых компах и тем более теми, что монтировали вместе со строительством предприятия при Хрущёве или раннем Леонид Илличе.Даже "Ласунка" раскрутившись на самом дешёвом мороженом в стаканчиках и без глазури закупала под новые строящиеся мощности на периферии такие линии по цене нормального мерса S-класса, а не всего предприятия в целом после запуска, и это только одна линия с Турина или Болоньи для одного вида мороженого. Так что каждый сам решал как ему организовывать процесс пр-ва и кто будет гайки перфокартами забивать или куда дискеты приваривать.По теме:47 штурмовиков поймали(или 54, не понятно)Где наши турбовентиляторные патриоты запаха мизкив, которым надо видео задержания в стиле ликвидации варшавского гетто эсесовцами в 43м?Сенс - прокоментируйте правовую норму применения каких то статей фигурирующих в тексте к людям, так и не пересёкших госграницу