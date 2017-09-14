Бетон написав:Зеленский сказал чётко в 2019: война - только потому что на ней зарабатывает порошенко. и войну можно прекратить за неделю. точка. и прекратил огонь. и перестали стрелять, потому что он "не лох" как он сам выразился. так было? так кто привёл за руку путина?
Сообщение выше является классическим примером, когда так называемый электорат пытается разобраться в политике. И делает это лишь на основании заявлений политиков с трибуны или в сми. И полностью при этом забывает, что реальная цель, которая достигается с помощью тех или иных действий, решений совершенно отличается от публично объявленной. Давайте разберемся какая цель или цели достигались непонятными для вас действиями, начиная с 2019 года.
В конкретном описанном случае выше в воздухе уже маячила масштабная война. Это было известно всем ответственным за безопасность лицам в Украине. Разведка это дело совершенно без эмоциональное, она делает выводы из фактов, а не диких хотелок чьих-то. В росии начались масштабные движение военизированных подразделений с 2013 года, зафиксированы многочисленные факты вербовки кремлем агентов в Украине.
Такие вещи нельзя!!! скрыть, как и нельзя скрыть переброску военизированных росийских подразделений в Крым, в Донецкую и Луганскую области в 2014 году и позже. Следовательно руководство Украины знало это. Разведка им докладывает. Но при этом в нарушение Конституции Украины команда порошенко попыталась ввести международную общественность и общественность Украины в заблуждение, объявив непонятное никому АТО внутри страны и этим самым на весь мир заявив о том, что это по сути конфликт внутри Украины.
Новый президент Украины Владимир Зеленский, как юрист, далее действовал правильно, решая проблемы созданные неконституционными действиями ПАПередника, которые заблокировали многие международные договора Украины в том числе Будапештский меморандум. Для разблокировки этого меморандума и других договоров, по которым мирная Украина могла получить военную, гуманитарную, техническую и финансовую помощь, Зеленскому и пришлось "прекратить стрелять, войну прекратить за неделю путем отвода войск на 30 км от линии столкновения". Весь мир безошибочно увидел, что это оказывается не Украина "бамбит Бамбасс", а русские наемники из ЧВК и даже целые военные части ВС РФ, почему-то находящиеся на территории Украины без приглашения. И почти 10 летняя тактика кремля по разжиганию войны начала давать заднюю. А деньги ведь на нее были потрачены немалые, это раз, и минские соглашения (как хитро сделанный план кремля по поглощению всей Украины) стали призрачными потому что новым президентом-юристом поднимался вопрос их полного противоречия все той же Конституции Украины, это два. Обе эти ключевые задачи были успешно достигнуты Владимиром Зеленским.
А третья задача была сплочение народа Украины, которому ПАПередники осторожно толкали идеи сепаратизма по территориальным признакам, по языковым, религиозным и некоторым другим. А разделение Украины по любым признакам, кстати, является не зря криминальным злочыном. Ведь оно запущено и финансируется агрессором.
В этом контексте не хотите рассмотреть вопрос: так кто же привел путина?
detroytred написав:................ Фундамент -- за демократії орієнтир на більшість (офіційно!); але (неофіційно!) можновладці цілком успішно при бажанні можуть маніпулювати і проштовхувати своє (як приклад, да пофіг, що більшість категорично проти, наприклад, отого здорожчання газу; або зараз ....)))) ................
Не совсем так. Когда общество чего-то не хочет, то можновладцям не всё удаётся. Как пример, сегодняшняя мобилизация. Протолкнуть не удаётся, приходится прибегать к насильственным методам.
whois2010 написав:Одразу після мільярда дерев, мілліона дронів та гігавату електроструму... В Україні на національному рівні навчатимуть жінок водінню вантажівок та автобусів. Інформація з життя, обласний центр: три дні тому було розміщено вакансію на ворк.уа, робота.уа, на корп сайті, фейсбуці, інстаграмі. 5 днів, соцпакет, навчання, з/п на руки у 1,5 рази вища за середню по регіону, різні плюшки додатково матеріальні та не матеріальні, згодні брати інвалідів. Ітог - одне резюме. Людині 61 рік, навички геть не ті, що потрібні. Навіть приблизно.
Треба об'єднати пропозиції. ЛАД час від часу за трудову повинність для жінок Hotab писав, що в Африці колисці людства працьовиті жінки Dеnik ще раніше прогнозував демографічний бум завдяки ЗСУ і мігранткам. Ось і вирішення всіх чи майже проблем.
Кроме одной маааленькой - как победить в войне. А если не удаётся победить, как закончить войну.
Между пустой риторикой и войной: как работают санкции – и почему они часто не работают От древней Греции до современной России санкции теперь являются излюбленным вариантом для политиков – так почему же они так редко достигают своих целей?
Бетон написав:Зеленский сказал чётко в 2019: война - только потому что на ней зарабатывает порошенко. и войну можно прекратить за неделю. точка. и прекратил огонь. и перестали стрелять, потому что он "не лох" как он сам выразился. так было? так кто привёл за руку путина?
Сообщение выше является классическим примером, когда так называемый электорат пытается разобраться в политике. И делает это лишь на основании заявлений политиков с трибуны или в сми. И полностью при этом забывает, что реальная цель, которая достигается с помощью тех или иных действий, решений совершенно отличается от публично объявленной. Давайте разберемся какая цель или цели достигались непонятными для вас действиями, начиная с 2019 года.
В конкретном описанном случае выше в воздухе уже маячила масштабная война. Это было известно всем ответственным за безопасность лицам в Украине. Разведка это дело совершенно без эмоциональное, она делает выводы из фактов, а не диких хотелок чьих-то. В росии начались масштабные движение военизированных подразделений с 2013 года, зафиксированы многочисленные факты вербовки кремлем агентов в Украине.
Такие вещи нельзя!!! скрыть, как и нельзя скрыть переброску военизированных росийских подразделений в Крым, в Донецкую и Луганскую области в 2014 году и позже. Следовательно руководство Украины знало это. Разведка им докладывает. Но при этом в нарушение Конституции Украины команда порошенко попыталась ввести международную общественность и общественность Украины в заблуждение, объявив непонятное никому АТО внутри страны и этим самым на весь мир заявив о том, что это по сути конфликт внутри Украины.
Новый президент Украины Владимир Зеленский, как юрист, далее действовал правильно, решая проблемы созданные неконституционными действиями ПАПередника, которые заблокировали многие международные договора Украины в том числе Будапештский меморандум. Для разблокировки этого меморандума и других договоров, по которым мирная Украина могла получить военную, гуманитарную, техническую и финансовую помощь, Зеленскому и пришлось "прекратить стрелять, войну прекратить за неделю путем отвода войск на 30 км от линии столкновения". Весь мир безошибочно увидел, что это оказывается не Украина "бамбит Бамбасс", а русские наемники из ЧВК и даже целые военные части ВС РФ, почему-то находящиеся на территории Украины без приглашения. И почти 10 летняя тактика кремля по разжиганию войны начала давать заднюю. А деньги ведь на нее были потрачены немалые, это раз, и минские соглашения (как хитро сделанный план кремля по поглощению всей Украины) стали призрачными потому что новым президентом-юристом поднимался вопрос их полного противоречия все той же Конституции Украины, это два. Обе эти ключевые задачи были успешно достигнуты Владимиром Зеленским.
А третья задача была сплочение народа Украины, которому ПАПередники осторожно толкали идеи сепаратизма по территориальным признакам, по языковым, религиозным и некоторым другим. А разделение Украины по любым признакам, кстати, является не зря криминальным злочыном. Ведь оно запущено и финансируется агрессором.
В этом контексте не хотите рассмотреть вопрос: так кто же привел путина?
ви там до 5ти навчилися рахувати, чи ще в процесі, чи китайський калькулятор глючить?
detroytred написав:................ Фундамент -- за демократії орієнтир на більшість (офіційно!); але (неофіційно!) можновладці цілком успішно при бажанні можуть маніпулювати і проштовхувати своє (як приклад, да пофіг, що більшість категорично проти, наприклад, отого здорожчання газу; або зараз ....)))) ................
Не совсем так. Когда общество чего-то не хочет, то можновладцям не всё удаётся. Как пример, сегодняшняя мобилизация. Протолкнуть не удаётся, приходится прибегать к насильственным методам.
Нужно рассмотреть вопрос скрипящей мобилизации, по моему, в контексте отсутствия перспективы победить в одиночку - освободить захваченные территории у превосходящих кремлевских сил по численности и качеству оснащения. Нам точно нужна помощь вооруженных сил других стран или военных союзов для победы. Без такой помощи мобилизация для мужчин сегодня становится путем в один конец. Все это понимают хорошо, когда речь идет о жизни и смерти. Поэтому мобилизация буксует.