Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:24

Бетон написав: Зеленский сказал чётко в 2019: война - только потому что на ней зарабатывает порошенко. и войну можно прекратить за неделю. точка.

и прекратил огонь. и перестали стрелять, потому что он "не лох" как он сам выразился.

так было?

так кто привёл за руку путина? Зеленский сказал чётко в 2019: война - только потому что на ней зарабатывает порошенко. и войну можно прекратить за неделю. точка.и прекратил огонь. и перестали стрелять, потому что он "не лох" как он сам выразился.так было?так кто привёл за руку путина?

Сообщение выше является классическим примером, когда так называемый электорат пытается разобраться в политике. И делает это лишь на основании заявлений политиков с трибуны или в сми. И полностью при этом забывает, что реальная цель, которая достигается с помощью тех или иных действий, решений совершенно отличается от публично объявленной. Давайте разберемся какая цель или цели достигались непонятными для вас действиями, начиная с 2019 года.В конкретном описанном случае выше в воздухе уже маячила масштабная война. Это было известно всем ответственным за безопасность лицам в Украине. Разведка это дело совершенно без эмоциональное, она делает выводы из фактов, а не диких хотелок чьих-то. В росии начались масштабные движение военизированных подразделений с 2013 года, зафиксированы многочисленные факты вербовки кремлем агентов в Украине.Такие вещи нельзя!!! скрыть, как и нельзя скрыть переброску военизированных росийских подразделений в Крым, в Донецкую и Луганскую области в 2014 году и позже. Следовательно руководство Украины знало это. Разведка им докладывает. Но при этом в нарушение Конституции Украины команда порошенко попыталась ввести международную общественность и общественность Украины в заблуждение, объявив непонятное никому АТО внутри страны и этим самым на весь мир заявив о том, что это по сути конфликт внутри Украины.Новый президент Украины Владимир Зеленский, как юрист, далее действовал правильно, решая проблемы созданные неконституционными действиями ПАПередника,. Для разблокировки этого меморандума и других договоров, по которым мирная Украина могла получить военную, гуманитарную, техническую и финансовую помощь, Зеленскому и пришлось "прекратить стрелять, войну прекратить за неделю путем отвода войск на 30 км от линии столкновения". Весь мир безошибочно увидел, что это оказывается не Украина "бамбит Бамбасс", а русские наемники из ЧВК и даже целые военные части ВС РФ, почему-то находящиеся на территории Украины без приглашения. И почти 10 летняя тактика кремля по разжиганию войны начала давать заднюю. А деньги ведь на нее были потрачены немалые, это раз, и минские соглашения (как хитро сделанный план кремля по поглощению всей Украины) стали призрачными потому что новым президентом-юристом поднимался вопрос их полного противоречия все той же Конституции Украины, это два. Обе эти ключевые задачи были успешно достигнуты Владимиром Зеленским.А третья задача была сплочение народа Украины, которому ПАПередники осторожно толкали идеи сепаратизма по территориальным признакам, по языковым, религиозным и некоторым другим. А разделение Украины по любым признакам, кстати, является не зря криминальным злочыном. Ведь оно запущено и финансируется агрессором.В этом контексте не хотите рассмотреть вопрос: так кто же привел путина?