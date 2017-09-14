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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8745874687478748
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:49

  Бетон написав:.........
зеленский сказал чётко в 2019: война - только потому что на ней зарабатывает порошенко. и войну можно прекртить за неделю. точка.
и прекратил огонь. и перестали стрелять, потому что он "не лох" как он сам выразился.
так было?
так кто привёл за руку путина?

1. Так чётко он не говорил.
2. Прекращения огня (скорее, попытки), насколько помню, были и при Порошенко.
3. К войне привели не прекращения огня.
4. "За руку Путина" не приводил никто. Ни Зе, ни По.
"Он сам пришёл".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:55

  Bobua написав:Умова має бути одна -- генеральний дозвіл “зливати” електрику в енергомережу. Без танців з бубном і будь-яких додаткових погоджень.

Хай навіть і за чинним тарифом.

До речі, стане вигідним тризон.лічильник.
Півторакратний тариф з 8 до 11!

А балансувати отой весь "генеральний дозвіл" хто буде?
Ви собі уявляєте анархічний злив гігавата, або різке його припинення , особливо на фоні зниження та вибивання високоманеврових потужностей, і до чого це призведе в енергосистемі?

Так тризонний тариф ВЖЕ має зони і використовується років так з двадцять точно для СПОЖИВАЧІВ, для виробників інші правила.
з 23:00 до 07:00 - ніч (0,4 тарифа),
з 08 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - пікова зона 1,5 тарифа,
з 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 20:00 - денна зона звичайний тариф
Але це стосується побутових споживачів, у промислових трохи інші принципи.

Почитайте трохи, чи хоча б подивіться ютубчик на тему роботи енергостеми. :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 00:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:К вопросу о санкциях.
Между пустой риторикой и войной: как работают санкции – и почему они часто не работают
От древней Греции до современной России санкции теперь являются излюбленным вариантом для политиков – так почему же они так редко достигают своих целей?

https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jun/17/between-hollow-rhetoric-and-war-how-sanctions-work-and-why-they-often-dont
Статья довольно большая, цитировать не буду, кому интересно, почитайте.
И пример.
Недавно мы радовались новым санкциям, в результате которых Мосбиржа прекратила торги по доллару и евро. Торги так и не проводятся, но рубль вопреки ожиданиям укрепился.

ЛАД, ти або включай логіку, або не тупи.
Санкції не діють, але РФ вимагає припинити санкції, бо вони не діють.

Напишите свою рецензию в Гардиан и адресуйте её автору статьи Джулиану Боргеру, редактору отдела международных связей.
Можете даже предложить редколлегии или владельцу Гардиан уволить автора с должности редактора отдела за некомпетентность и отсутствие логики.
Уверен, к вам прислушаются.
Можете ещё Виталика подключить.
А тыкать будете своей филиппинке, когда/если она появится.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 00:12

  buratinyo написав:.............
Нужно рассмотреть вопрос скрипящей мобилизации, по моему, в контексте отсутствия перспективы победить в одиночку - освободить захваченные территории у превосходящих кремлевских сил по численности и качеству оснащения. Нам точно нужна помощь вооруженных сил других стран или военных союзов для победы. Без такой помощи мобилизация для мужчин сегодня становится путем в один конец. Все это понимают хорошо, когда речь идет о жизни и смерти. Поэтому мобилизация буксует.

На сегодня все "партнёры" совершенно однозначно сказали, что свои войска сюда посылать не будут. И никаких военных союзов не будет. Тут хорошо было бы, если бы оружия давали побольше и получше.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 00:19

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Но у Арестовича проходит 2 мысли -

Ну всё понятно ... если до кого-то не дошло, что такое Арестович и его до сих пор слушает, то это точный показатель, скажем так, недалеких когнитивных способностей


ОК, а кого слушать? Поделитесь Вашими предпочтениями. Чтоб более менее адекватная оценка ситуации была и ролики по 40 минут как раз на работу с работы по дороге.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 00:31

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:К вопросу о санкциях.
...
https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jun/17/between-hollow-rhetoric-and-war-how-sanctions-work-and-why-they-often-dont
Статья довольно большая, цитировать не буду, кому интересно, почитайте.
И пример.
Недавно мы радовались новым санкциям, в результате которых Мосбиржа прекратила торги по доллару и евро. Торги так и не проводятся, но рубль вопреки ожиданиям укрепился.

ЛАД, ти або включай логіку, або не тупи.
Санкції не діють, але РФ вимагає припинити санкції, бо вони не діють.

Напишите свою рецензию в Гардиан и адресуйте её автору статьи Джулиану Боргеру, редактору отдела международных связей.
Можете даже предложить редколлегии или владельцу Гардиан уволить автора с должности редактора отдела за некомпетентность и отсутствие логики.
Уверен, к вам прислушаются.
Можете ещё Виталика подключить.
А тыкать будете своей филиппинке, когда/если она появится.

висновки до статті теж Гуардіан написав, чи ЛАД висмоктав із моску?
flyman
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