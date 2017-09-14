Бетон написав:......... зеленский сказал чётко в 2019: война - только потому что на ней зарабатывает порошенко. и войну можно прекртить за неделю. точка. и прекратил огонь. и перестали стрелять, потому что он "не лох" как он сам выразился. так было? так кто привёл за руку путина?
1. Так чётко он не говорил. 2. Прекращения огня (скорее, попытки), насколько помню, были и при Порошенко. 3. К войне привели не прекращения огня. 4. "За руку Путина" не приводил никто. Ни Зе, ни По. "Он сам пришёл".
Bobua написав:Умова має бути одна -- генеральний дозвіл “зливати” електрику в енергомережу. Без танців з бубном і будь-яких додаткових погоджень.
Хай навіть і за чинним тарифом.
До речі, стане вигідним тризон.лічильник. Півторакратний тариф з 8 до 11!
А балансувати отой весь "генеральний дозвіл" хто буде? Ви собі уявляєте анархічний злив гігавата, або різке його припинення , особливо на фоні зниження та вибивання високоманеврових потужностей, і до чого це призведе в енергосистемі?
Так тризонний тариф ВЖЕ має зони і використовується років так з двадцять точно для СПОЖИВАЧІВ, для виробників інші правила. з 23:00 до 07:00 - ніч (0,4 тарифа), з 08 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - пікова зона 1,5 тарифа, з 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 20:00 - денна зона звичайний тариф Але це стосується побутових споживачів, у промислових трохи інші принципи.
Почитайте трохи, чи хоча б подивіться ютубчик на тему роботи енергостеми.
Между пустой риторикой и войной: как работают санкции – и почему они часто не работают От древней Греции до современной России санкции теперь являются излюбленным вариантом для политиков – так почему же они так редко достигают своих целей?
ЛАД, ти або включай логіку, або не тупи. Санкції не діють, але РФ вимагає припинити санкції, бо вони не діють.
Напишите свою рецензию в Гардиан и адресуйте её автору статьи Джулиану Боргеру, редактору отдела международных связей. Можете даже предложить редколлегии или владельцу Гардиан уволить автора с должности редактора отдела за некомпетентность и отсутствие логики. Уверен, к вам прислушаются. Можете ещё Виталика подключить. А тыкать будете своей филиппинке, когда/если она появится.
buratinyo написав:............. Нужно рассмотреть вопрос скрипящей мобилизации, по моему, в контексте отсутствия перспективы победить в одиночку - освободить захваченные территории у превосходящих кремлевских сил по численности и качеству оснащения. Нам точно нужна помощь вооруженных сил других стран или военных союзов для победы. Без такой помощи мобилизация для мужчин сегодня становится путем в один конец. Все это понимают хорошо, когда речь идет о жизни и смерти. Поэтому мобилизация буксует.
На сегодня все "партнёры" совершенно однозначно сказали, что свои войска сюда посылать не будут. И никаких военных союзов не будет. Тут хорошо было бы, если бы оружия давали побольше и получше.
ЛАД, ти або включай логіку, або не тупи. Санкції не діють, але РФ вимагає припинити санкції, бо вони не діють.
Напишите свою рецензию в Гардиан и адресуйте её автору статьи Джулиану Боргеру, редактору отдела международных связей. Можете даже предложить редколлегии или владельцу Гардиан уволить автора с должности редактора отдела за некомпетентность и отсутствие логики. Уверен, к вам прислушаются. Можете ещё Виталика подключить. А тыкать будете своей филиппинке, когда/если она появится.
висновки до статті теж Гуардіан написав, чи ЛАД висмоктав із моску?