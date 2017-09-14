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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8746874787488749
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 02:28

Тут иногда полагают, что на Западе всё хорошо знают и рассчитывают.
Это, к сожалению, не так. Или, скажем мягче, не всегда так.
Кроме того, для них мир не ограничивается Украиной.
Вот в той же Гардиан статья об Эфиопии и её премьере уже в течение 6 лет Абии Ахмеде лауреате Нобелевской премии мира (2019) - "От Нобелевской премии мира до гражданской войны: как лидер Эфиопии обманул мир" https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/20/abiy-ahmed-ethiopia-eritrea-tigray-nobel-peace-prize-to-civil-war. Чтение длинное, но кому интересно, почитайте.
Тоже война. Правда, явно гражданская, но тоже с участием иностранной армии - Эритреи (их участие было признано почти через 2 года с начала войны, до этого было "их там нет"). И результаты впечатляют:
К тому времени, когда остальной мир осознал разворачивающуюся катастрофу, было уже слишком поздно.

Спустя два года и по меньшей мере 600 000 смертей, массовых изнасилований и этнических чисток, война Тыграй в Эфиопии подошла к концу, но мир чрезвычайно хрупок. Конфликт привел к массовому голоду и катастрофическому экономическому ущербу.

Хорошая цифра, не так ли? Правда, и население у них втрое больше - 116 млн., но тем не менее. Отличий от нашей войны (основных) два:
- происходит относительно далеко от Европы;
- в ней не замешаны ядерные державы.
Но Запад сильно ошибся в расчётах. Купился на разговоры о демократии и на возможность вырвать Эфиопию и Эритрею из китайского влияния. Очередной просчёт. Не первый, и не последний.
И война там шла, как положено. :evil: Со зверствами, массовыми изнасилованиями, убийствами мирных жителей. Так что Запад, конечно, возмущается "нарушением законов войны" росс. армией, но для мира это не новость. Пока я не слышал ни об одной войне, в которой эти "законы" не нарушались.

И ещё один момент.
«Я с самого начала пытался посоветовать ему мудро справиться с ситуацией с НФОТ, не применять силу оружия… но он всегда говорил мне: «Они — ничто», «Им нет места в Эфиопии». и тому подобное… Это было похоже на месть».

Ситуация, конечно, совсем не другая, чем у нас, но мне тут некоторые пытались рассказать, как нам надо было и надо будет поступать с нашими гражданами примерно такими же словами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 чер, 2024 02:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 02:31

  katso написав:
  Water написав:Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.

ну бомбить Алеппо ему это не помешало, не так ли?

+ в любой стране можно найти хотя бы одного человека, говорящего по-русски. Этого при желании вполне достаточно для "защиты русскоязычных". :)
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  #<1 ... 8746874787488749
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