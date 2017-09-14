Додано: Суб 22 чер, 2024 02:28

К тому времени, когда остальной мир осознал разворачивающуюся катастрофу, было уже слишком поздно.



Спустя два года и по меньшей мере 600 000 смертей, массовых изнасилований и этнических чисток, война Тыграй в Эфиопии подошла к концу, но мир чрезвычайно хрупок. Конфликт привел к массовому голоду и катастрофическому экономическому ущербу.

«Я с самого начала пытался посоветовать ему мудро справиться с ситуацией с НФОТ, не применять силу оружия… но он всегда говорил мне: «Они — ничто», «Им нет места в Эфиопии». и тому подобное… Это было похоже на месть».

Тут иногда полагают, что на Западе всё хорошо знают и рассчитывают.Это, к сожалению, не так. Или, скажем мягче, не всегда так.Кроме того, для них мир не ограничивается Украиной.Вот в той же Гардиан статья об Эфиопии и её премьере уже в течение 6 лет Абии Ахмеде лауреате Нобелевской премии мира (2019) - "От Нобелевской премии мира до гражданской войны: как лидер Эфиопии обманул мир". Чтение длинное, но кому интересно, почитайте.Тоже война. Правда, явно гражданская, но тоже с участием иностранной армии - Эритреи (их участие было признано почти через 2 года с начала войны, до этого было "их там нет"). И результаты впечатляют:Хорошая цифра, не так ли? Правда, и население у них втрое больше - 116 млн., но тем не менее. Отличий от нашей войны (основных) два:- происходит относительно далеко от Европы;- в ней не замешаны ядерные державы.Но Запад сильно ошибся в расчётах. Купился на разговоры о демократии и на возможность вырвать Эфиопию и Эритрею из китайского влияния. Очередной просчёт. Не первый, и не последний.И война там шла, как положено.Со зверствами,изнасилованиями, убийствами мирных жителей. Так что Запад, конечно, возмущается "нарушением законов войны" росс. армией, но для мира это не новость. Пока я не слышал ни об одной войне, в которой эти "законы" не нарушались.И ещё один момент.Ситуация, конечно, совсем не другая, чем у нас, но мне тут некоторые пытались рассказать, как нам надо было и надо будет поступать с нашими гражданами примерно такими же словами.