buratinyo написав:............. Нужно рассмотреть вопрос скрипящей мобилизации, по моему, в контексте отсутствия перспективы победить в одиночку - освободить захваченные территории у превосходящих кремлевских сил по численности и качеству оснащения. Нам точно нужна помощь вооруженных сил других стран или военных союзов для победы. Без такой помощи мобилизация для мужчин сегодня становится путем в один конец. Все это понимают хорошо, когда речь идет о жизни и смерти. Поэтому мобилизация буксует.
На сегодня все "партнёры" совершенно однозначно сказали, что свои войска сюда посылать не будут. И никаких военных союзов не будет. Тут хорошо было бы, если бы оружия давали побольше и получше.
ЛАД, ти або включай логіку, або не тупи. Санкції не діють, але РФ вимагає припинити санкції, бо вони не діють.
Напишите свою рецензию в Гардиан и адресуйте её автору статьи Джулиану Боргеру, редактору отдела международных связей. Можете даже предложить редколлегии или владельцу Гардиан уволить автора с должности редактора отдела за некомпетентность и отсутствие логики. Уверен, к вам прислушаются. Можете ещё Виталика подключить. А тыкать будете своей филиппинке, когда/если она появится.
висновки до статті теж Гуардіан написав, чи ЛАД висмоктав із моску?
ЛАД, ти або включай логіку, або не тупи. Санкції не діють, але РФ вимагає припинити санкції, бо вони не діють. --------------------- Напишите свою рецензию в Гардиан и адресуйте её автору статьи Джулиану Боргеру, редактору отдела международных связей. Можете даже предложить редколлегии или владельцу Гардиан уволить автора с должности редактора отдела за некомпетентность и отсутствие логики. Уверен, к вам прислушаются. Можете ещё Виталика подключить. А тыкать будете своей филиппинке, когда/если она появится.
висновки до статті теж Гуардіан написав, чи ЛАД висмоктав із моску?
Какие "висновки"? Или факт укрепления рубля, о котором я написал, вы называете "висновками"? Больше в этом посте от меня не было ничего. А "смоктати" это ваше любимое занятие, по-видимому. Их своего мозоку вже все висмоктали?
В ООН прогнозують масову міграцію українців вже найближчими місяцями В Україні вже за кілька місяців може розпочатись масова міграція населення. Люди будуть переїжджати з одних регіонів до інших. Крім того, багато городян, які не зайняті роботою у містах, перебиратимуться до сіл.
Тут иногда полагают, что на Западе всё хорошо знают и рассчитывают. Это, к сожалению, не так. Или, скажем мягче, не всегда так. Кроме того, для них мир не ограничивается Украиной. Вот в той же Гардиан статья об Эфиопии и её премьере уже в течение 6 лет Абии Ахмеде лауреате Нобелевской премии мира (2019) - "От Нобелевской премии мира до гражданской войны: как лидер Эфиопии обманул мир" https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/20/abiy-ahmed-ethiopia-eritrea-tigray-nobel-peace-prize-to-civil-war. Чтение длинное, но кому интересно, почитайте. Тоже война. Правда, явно гражданская, но тоже с участием иностранной армии - Эритреи (их участие было признано почти через 2 года с начала войны, до этого было "их там нет"). И результаты впечатляют:
К тому времени, когда остальной мир осознал разворачивающуюся катастрофу, было уже слишком поздно.
Спустя два года и по меньшей мере 600 000 смертей, массовых изнасилований и этнических чисток, война Тыграй в Эфиопии подошла к концу, но мир чрезвычайно хрупок. Конфликт привел к массовому голоду и катастрофическому экономическому ущербу.
Хорошая цифра, не так ли? Правда, и население у них втрое больше - 116 млн., но тем не менее. Отличий от нашей войны (основных) два: - происходит относительно далеко от Европы; - в ней не замешаны ядерные державы. Но Запад сильно ошибся в расчётах. Купился на разговоры о демократии и на возможность вырвать Эфиопию и Эритрею из китайского влияния. Очередной просчёт. Не первый, и не последний. И война там шла, как положено. Со зверствами, массовыми изнасилованиями, убийствами мирных жителей. Так что Запад, конечно, возмущается "нарушением законов войны" росс. армией, но для мира это не новость. Пока я не слышал ни об одной войне, в которой эти "законы" не нарушались.
И ещё один момент.
«Я с самого начала пытался посоветовать ему мудро справиться с ситуацией с НФОТ, не применять силу оружия… но он всегда говорил мне: «Они — ничто», «Им нет места в Эфиопии». и тому подобное… Это было похоже на месть».
Ситуация, конечно, совсем не другая, чем у нас, но мне тут некоторые пытались рассказать, как нам надо было и надо будет поступать с нашими гражданами примерно такими же словами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 чер, 2024 02:44, всього редагувалось 3 разів.
Water написав:Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
ну бомбить Алеппо ему это не помешало, не так ли?
+ в любой стране можно найти хотя бы одного человека, говорящего по-русски. Этого при желании вполне достаточно для "защиты русскоязычных".
Якщо б один русскоязичний чілаувек у 2014 бігав з триколором навколо місцевих органів влади у Харкові, Одесі, Луганську, Донецьку, Криму..., з криками "расія-расія" і "путін-ввєді" його просто б забрали в дурку, а так по многочислєнним просьбам і по рєзультатам рєфєрєндумов - путін ввьйол. Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?