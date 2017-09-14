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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8746874787488749>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 00:12

  buratinyo написав:.............
Нужно рассмотреть вопрос скрипящей мобилизации, по моему, в контексте отсутствия перспективы победить в одиночку - освободить захваченные территории у превосходящих кремлевских сил по численности и качеству оснащения. Нам точно нужна помощь вооруженных сил других стран или военных союзов для победы. Без такой помощи мобилизация для мужчин сегодня становится путем в один конец. Все это понимают хорошо, когда речь идет о жизни и смерти. Поэтому мобилизация буксует.

На сегодня все "партнёры" совершенно однозначно сказали, что свои войска сюда посылать не будут. И никаких военных союзов не будет. Тут хорошо было бы, если бы оружия давали побольше и получше.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 00:19

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Но у Арестовича проходит 2 мысли -

Ну всё понятно ... если до кого-то не дошло, что такое Арестович и его до сих пор слушает, то это точный показатель, скажем так, недалеких когнитивных способностей


ОК, а кого слушать? Поделитесь Вашими предпочтениями. Чтоб более менее адекватная оценка ситуации была и ролики по 40 минут как раз на работу с работы по дороге.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 00:31

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:К вопросу о санкциях.
...
https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jun/17/between-hollow-rhetoric-and-war-how-sanctions-work-and-why-they-often-dont
Статья довольно большая, цитировать не буду, кому интересно, почитайте.
И пример.
Недавно мы радовались новым санкциям, в результате которых Мосбиржа прекратила торги по доллару и евро. Торги так и не проводятся, но рубль вопреки ожиданиям укрепился.

ЛАД, ти або включай логіку, або не тупи.
Санкції не діють, але РФ вимагає припинити санкції, бо вони не діють.

Напишите свою рецензию в Гардиан и адресуйте её автору статьи Джулиану Боргеру, редактору отдела международных связей.
Можете даже предложить редколлегии или владельцу Гардиан уволить автора с должности редактора отдела за некомпетентность и отсутствие логики.
Уверен, к вам прислушаются.
Можете ещё Виталика подключить.
А тыкать будете своей филиппинке, когда/если она появится.

висновки до статті теж Гуардіан написав, чи ЛАД висмоктав із моску?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 00:37

flyman
висмоктав із моску?

Звідки Флуман смокче про нелегітимність через 5 років? У пітуна?
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 01:40

  flyman написав:
  ЛАД написав:-----------------------
flyman
  ЛАД написав:К вопросу о санкциях.
...
https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jun/17/between-hollow-rhetoric-and-war-how-sanctions-work-and-why-they-often-dont
Статья довольно большая, цитировать не буду, кому интересно, почитайте.
И пример.
Недавно мы радовались новым санкциям, в результате которых Мосбиржа прекратила торги по доллару и евро. Торги так и не проводятся, но рубль вопреки ожиданиям укрепился.

ЛАД, ти або включай логіку, або не тупи.
Санкції не діють, але РФ вимагає припинити санкції, бо вони не діють.
---------------------
Напишите свою рецензию в Гардиан и адресуйте её автору статьи Джулиану Боргеру, редактору отдела международных связей.
Можете даже предложить редколлегии или владельцу Гардиан уволить автора с должности редактора отдела за некомпетентность и отсутствие логики.
Уверен, к вам прислушаются.
Можете ещё Виталика подключить.
А тыкать будете своей филиппинке, когда/если она появится.

висновки до статті теж Гуардіан написав, чи ЛАД висмоктав із моску?

Какие "висновки"?
Или факт укрепления рубля, о котором я написал, вы называете "висновками"?
Больше в этом посте от меня не было ничего.
А "смоктати" это ваше любимое занятие, по-видимому.
Их своего мозоку вже все висмоктали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 01:46

  Water написав:Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.


ну бомбить Алеппо ему это не помешало, не так ли?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 02:13

В ООН прогнозують масову міграцію українців вже найближчими місяцями
В Україні вже за кілька місяців може розпочатись масова міграція населення. Люди будуть переїжджати з одних регіонів до інших. Крім того, багато городян, які не зайняті роботою у містах, перебиратимуться до сіл.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 02:28

Тут иногда полагают, что на Западе всё хорошо знают и рассчитывают.
Это, к сожалению, не так. Или, скажем мягче, не всегда так.
Кроме того, для них мир не ограничивается Украиной.
Вот в той же Гардиан статья об Эфиопии и её премьере уже в течение 6 лет Абии Ахмеде лауреате Нобелевской премии мира (2019) - "От Нобелевской премии мира до гражданской войны: как лидер Эфиопии обманул мир" https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/20/abiy-ahmed-ethiopia-eritrea-tigray-nobel-peace-prize-to-civil-war. Чтение длинное, но кому интересно, почитайте.
Тоже война. Правда, явно гражданская, но тоже с участием иностранной армии - Эритреи (их участие было признано почти через 2 года с начала войны, до этого было "их там нет"). И результаты впечатляют:
К тому времени, когда остальной мир осознал разворачивающуюся катастрофу, было уже слишком поздно.

Спустя два года и по меньшей мере 600 000 смертей, массовых изнасилований и этнических чисток, война Тыграй в Эфиопии подошла к концу, но мир чрезвычайно хрупок. Конфликт привел к массовому голоду и катастрофическому экономическому ущербу.

Хорошая цифра, не так ли? Правда, и население у них втрое больше - 116 млн., но тем не менее. Отличий от нашей войны (основных) два:
- происходит относительно далеко от Европы;
- в ней не замешаны ядерные державы.
Но Запад сильно ошибся в расчётах. Купился на разговоры о демократии и на возможность вырвать Эфиопию и Эритрею из китайского влияния. Очередной просчёт. Не первый, и не последний.
И война там шла, как положено. :evil: Со зверствами, массовыми изнасилованиями, убийствами мирных жителей. Так что Запад, конечно, возмущается "нарушением законов войны" росс. армией, но для мира это не новость. Пока я не слышал ни об одной войне, в которой эти "законы" не нарушались.

И ещё один момент.
«Я с самого начала пытался посоветовать ему мудро справиться с ситуацией с НФОТ, не применять силу оружия… но он всегда говорил мне: «Они — ничто», «Им нет места в Эфиопии». и тому подобное… Это было похоже на месть».

Ситуация, конечно, совсем не другая, чем у нас, но мне тут некоторые пытались рассказать, как нам надо было и надо будет поступать с нашими гражданами примерно такими же словами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 чер, 2024 02:44, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 02:31

  katso написав:
  Water написав:Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.

ну бомбить Алеппо ему это не помешало, не так ли?

+ в любой стране можно найти хотя бы одного человека, говорящего по-русски. Этого при желании вполне достаточно для "защиты русскоязычных". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 06:49

  ЛАД написав:
  katso написав:
  Water написав:Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.

ну бомбить Алеппо ему это не помешало, не так ли?

+ в любой стране можно найти хотя бы одного человека, говорящего по-русски. Этого при желании вполне достаточно для "защиты русскоязычных". :)

Якщо б один русскоязичний чілаувек у 2014 бігав з триколором навколо місцевих органів влади у Харкові, Одесі, Луганську, Донецьку, Криму..., з криками "расія-расія" і "путін-ввєді" його просто б забрали в дурку, а так по многочислєнним просьбам і по рєзультатам рєфєрєндумов - путін ввьйол.
Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?
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