ще один поширювач іпсо,
а до цього не було, а тепер почнеться,
це як з санкціями які не діють, але РФ волає зняти, щоб ще більш не діяли
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Додано: Суб 22 чер, 2024 07:31
ще один поширювач іпсо,
а до цього не було, а тепер почнеться,
це як з санкціями які не діють, але РФ волає зняти, щоб ще більш не діяли
Додано: Суб 22 чер, 2024 07:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
⚡️Вночі росіяни пошкодили обладнання на енергооб'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Це була 8-а комбінована атака з енергоінфраструктури України, — Укренерго
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ООН что то ж знает
Додано: Суб 22 чер, 2024 07:48
мігрувати до сіл потрібно було ще на початку весни (ну хоча би по суботам починати), щоб там готувати до зими закрутки та дрова, садити городи, розводити кур...
а зимою мігрувати в село, це хіба для твердолобих забава,
а в ООН читають про Ефіопію, і думають що клімат як Еритреї
Повторю, що до цього не було міграції, всі 52 млн як сиділи на своїх сідаліщах, так і сидять, а потім на зиму вжухххх як замігрують по селах, що аж ООН напише в Гуардіан, що воно щось знало.
Додано: Суб 22 чер, 2024 08:02
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 чер, 2024 08:11, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 22 чер, 2024 08:03
Ти коли останній раз розводив кур, хозяюшка наша?
Вирощена самостійно курка (якщо корм не вкрасти, а купити, якщо ліки та антибіотики купувати роздрібними партіями , а не як птахофабрика - оптом, якщо курча гуляє по подвірʼю з усіма наслідками від коршуна чи проїжджаючих машин, чи кота) виходить вдвічі дорожче чим тушка «наша ряба», у якої ти зі знижками на 120 дол /місяць купляєш супові набори.
З яйцями історія та сама.
Єдине що дешевше - це картопля. З київськими супермаркетами різниця сягає в 3 рази. В областях, де її вирощують.
Скоро віталік принесе скабєєву? Такими темпами видавати на-гора новини, він вже не встигає їх читати.
Додано: Суб 22 чер, 2024 08:31
vitaliiangel
«Шлях додому… шлях додому»
В доманьовку на сохранєніє, коли світло вимкнуть. Там генератор і старлінк: життя в інтернеті продовжиться 24/7. Комбінат сам про себе не розкаже. 300 тг каналів самі себе сюди не перенесуть.
Додано: Суб 22 чер, 2024 08:56
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