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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 чер, 2024 07:31
Ukrainian написав:
В ООН прогнозують масову міграцію українців вже найближчими місяцями
В Україні вже за кілька місяців може розпочатись масова міграція населення. Люди будуть переїжджати з одних регіонів до інших. Крім того, багато городян, які не зайняті роботою у містах, перебиратимуться до сіл.
ще один поширювач іпсо,
а до цього не було, а тепер почнеться,
це як з санкціями які не діють, але РФ волає зняти, щоб ще більш не діяли
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Додано: Суб 22 чер, 2024 07:37
⚡️Вночі росіяни пошкодили обладнання на енергооб'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Це була 8-а комбінована атака з енергоінфраструктури України, — Укренерго
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ООН что то ж знает
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Бетон
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Додано: Суб 22 чер, 2024 07:48
Бетон написав:
⚡️Вночі росіяни пошкодили обладнання на енергооб'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Це була 8-а комбінована атака з енергоінфраструктури України, — Укренерго
ㅤ
ООН что то ж знает
мігрувати до сіл потрібно було ще на початку весни (ну хоча би по суботам починати), щоб там готувати до зими закрутки та дрова, садити городи, розводити кур...
а зимою мігрувати в село, це хіба для твердолобих забава,
а в ООН читають про Ефіопію, і думають що клімат як Еритреї
Повторю, що до цього не було міграції, всі 52 млн як сиділи на своїх сідаліщах, так і сидять, а потім на зиму вжухххх як замігрують по селах, що аж ООН напише в Гуардіан, що воно щось знало.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 08:02
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 чер, 2024 08:11, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 08:03
мігрувати до сіл потрібно було ще на початку весни (ну хоча би по суботам починати), щоб там готувати до зими закрутки та дрова, садити городи, розводити кур...
а зимою мігрувати в село, це хіба для твердолобих забава,
а в ООН читають про Ефіопію, і думають що клімат як Еритреї
Ти коли останній раз розводив кур, хозяюшка наша?
Вирощена самостійно курка (якщо корм не вкрасти, а купити, якщо ліки та антибіотики купувати роздрібними партіями , а не як птахофабрика - оптом, якщо курча гуляє по подвірʼю з усіма наслідками від коршуна чи проїжджаючих машин, чи кота) виходить вдвічі дорожче чим тушка «наша ряба», у якої ти зі знижками на 120 дол /місяць купляєш супові набори.
З яйцями історія та сама.
Єдине що дешевше - це картопля. З київськими супермаркетами різниця сягає в 3 рази. В областях, де її вирощують.
Ранее киевские власти заявили
Скоро віталік принесе скабєєву? Такими темпами видавати на-гора новини, він вже не встигає їх читати.
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Hotab
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Додано: Суб 22 чер, 2024 08:31
vitaliiangel
«Шлях додому… шлях додому»
В доманьовку на сохранєніє, коли світло вимкнуть. Там генератор і старлінк: життя в інтернеті продовжиться 24/7. Комбінат сам про себе не розкаже. 300 тг каналів самі себе сюди не перенесуть.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 08:56
Schmit написав:
Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?
Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?
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fler
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Додано: Суб 22 чер, 2024 09:14
fler написав: Schmit написав:
Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?
Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?
У него с памятью плохо.
Забыл, бедняга, что в Чернигове они уже были в самом начале.
И о том, что Вагнера почему-то тянет в Африку.
Там, видимо, очень много русскоязычных.
И в Сирии, о кот. писал katso
тоже, наверное, каждый второй говорит по-русски.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 22 чер, 2024 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 09:20
Hotab написав:
мігрувати до сіл потрібно було ще на початку весни (ну хоча би по суботам починати), щоб там готувати до зими закрутки та дрова, садити городи, розводити кур...
а зимою мігрувати в село, це хіба для твердолобих забава,
а в ООН читають про Ефіопію, і думають що клімат як Еритреї
Ти коли останній раз розводив кур, хозяюшка наша?
Вирощена самостійно курка (якщо корм не вкрасти, а купити, якщо ліки та антибіотики купувати роздрібними партіями , а не як птахофабрика - оптом, якщо курча гуляє по подвірʼю з усіма наслідками від коршуна чи проїжджаючих машин, чи кота) виходить вдвічі дорожче чим тушка «наша ряба», у якої ти зі знижками на 120 дол /місяць купляєш супові набори.
З яйцями історія та сама.
Єдине що дешевше - це картопля. З київськими супермаркетами різниця сягає в 3 рази. В областях, де її вирощують.
Ранее киевские власти заявили
Скоро віталік принесе скабєєву? Такими темпами видавати на-гора новини, він вже не встигає їх читати.
Був в мене в шкільні роки город і худоба. Накопався я по 8 соток до ригачки.
Все це стало ще тоді дорожче ніж купити, це правда.
Єдиний кайф це вийти влітку - зірвати свіжий помідор, петрушку, перець, цибулю і порізать в салат. Запах щойно зірваних овочів не зрівняний. Але все це розвратні розваги для багатіїв, хто любить до крові розірвані від лопати мозолі і в три дорога вирощену картоху.
Ще один спорт це кожен день збирати жуків бл
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