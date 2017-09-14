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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87478748874987508751>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 07:31

  Ukrainian написав:В ООН прогнозують масову міграцію українців вже найближчими місяцями
В Україні вже за кілька місяців може розпочатись масова міграція населення. Люди будуть переїжджати з одних регіонів до інших. Крім того, багато городян, які не зайняті роботою у містах, перебиратимуться до сіл.

ще один поширювач іпсо,
а до цього не було, а тепер почнеться,
це як з санкціями які не діють, але РФ волає зняти, щоб ще більш не діяли
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 07:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Вночі росіяни пошкодили обладнання на енергооб'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Це була 8-а комбінована атака з енергоінфраструктури України, — Укренерго

ООН что то ж знает
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 07:48

  Бетон написав:⚡️Вночі росіяни пошкодили обладнання на енергооб'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Це була 8-а комбінована атака з енергоінфраструктури України, — Укренерго

ООН что то ж знает

мігрувати до сіл потрібно було ще на початку весни (ну хоча би по суботам починати), щоб там готувати до зими закрутки та дрова, садити городи, розводити кур...
а зимою мігрувати в село, це хіба для твердолобих забава,
а в ООН читають про Ефіопію, і думають що клімат як Еритреї

Повторю, що до цього не було міграції, всі 52 млн як сиділи на своїх сідаліщах, так і сидять, а потім на зиму вжухххх як замігрують по селах, що аж ООН напише в Гуардіан, що воно щось знало.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 08:02

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 чер, 2024 08:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 08:03

мігрувати до сіл потрібно було ще на початку весни (ну хоча би по суботам починати), щоб там готувати до зими закрутки та дрова, садити городи, розводити кур...
а зимою мігрувати в село, це хіба для твердолобих забава,
а в ООН читають про Ефіопію, і думають що клімат як Еритреї

Ти коли останній раз розводив кур, хозяюшка наша?
Вирощена самостійно курка (якщо корм не вкрасти, а купити, якщо ліки та антибіотики купувати роздрібними партіями , а не як птахофабрика - оптом, якщо курча гуляє по подвірʼю з усіма наслідками від коршуна чи проїжджаючих машин, чи кота) виходить вдвічі дорожче чим тушка «наша ряба», у якої ти зі знижками на 120 дол /місяць купляєш супові набори.
З яйцями історія та сама.
Єдине що дешевше - це картопля. З київськими супермаркетами різниця сягає в 3 рази. В областях, де її вирощують.

Ранее киевские власти заявили

Скоро віталік принесе скабєєву? Такими темпами видавати на-гора новини, він вже не встигає їх читати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 08:22

мужик зашифровался но бдительные пассажиры заметили подвох
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 08:31

vitaliiangel
«Шлях додому… шлях додому»
В доманьовку на сохранєніє, коли світло вимкнуть. Там генератор і старлінк: життя в інтернеті продовжиться 24/7. Комбінат сам про себе не розкаже. 300 тг каналів самі себе сюди не перенесуть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 08:56

  Schmit написав:Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?

Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:14

  fler написав:
  Schmit написав:Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?

Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?

У него с памятью плохо.
Забыл, бедняга, что в Чернигове они уже были в самом начале.
И о том, что Вагнера почему-то тянет в Африку.
Там, видимо, очень много русскоязычных.
И в Сирии, о кот. писал katso тоже, наверное, каждый второй говорит по-русски.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 чер, 2024 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:20

  Hotab написав:
мігрувати до сіл потрібно було ще на початку весни (ну хоча би по суботам починати), щоб там готувати до зими закрутки та дрова, садити городи, розводити кур...
а зимою мігрувати в село, це хіба для твердолобих забава,
а в ООН читають про Ефіопію, і думають що клімат як Еритреї

Ти коли останній раз розводив кур, хозяюшка наша?
Вирощена самостійно курка (якщо корм не вкрасти, а купити, якщо ліки та антибіотики купувати роздрібними партіями , а не як птахофабрика - оптом, якщо курча гуляє по подвірʼю з усіма наслідками від коршуна чи проїжджаючих машин, чи кота) виходить вдвічі дорожче чим тушка «наша ряба», у якої ти зі знижками на 120 дол /місяць купляєш супові набори.
З яйцями історія та сама.
Єдине що дешевше - це картопля. З київськими супермаркетами різниця сягає в 3 рази. В областях, де її вирощують.

Ранее киевские власти заявили

Скоро віталік принесе скабєєву? Такими темпами видавати на-гора новини, він вже не встигає їх читати.

Був в мене в шкільні роки город і худоба. Накопався я по 8 соток до ригачки.
Все це стало ще тоді дорожче ніж купити, це правда.
Єдиний кайф це вийти влітку - зірвати свіжий помідор, петрушку, перець, цибулю і порізать в салат. Запах щойно зірваних овочів не зрівняний. Але все це розвратні розваги для багатіїв, хто любить до крові розірвані від лопати мозолі і в три дорога вирощену картоху.
Ще один спорт це кожен день збирати жуків бл
Бетон
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