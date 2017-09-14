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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8748874987508751>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:36

  Ukrainian написав:В ООН прогнозують масову міграцію українців вже найближчими місяцями
В Україні вже за кілька місяців може розпочатись масова міграція населення. Люди будуть переїжджати з одних регіонів до інших. Крім того, багато городян, які не зайняті роботою у містах, перебиратимуться до сіл.

Жінки і діти - скоріше в ЄС. Зміст їм по сільських хатах тулитись, витрачатись на якісь акмулятори, інвертори, генератори, пальне з новими акцизами, штрафи за шум...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:38

Скоро віталік принесе скабєєву? Такими темпами видавати на-гора новини, він вже не встигає їх читати.
каким надо быть закомплексованным и зомбированным марафоном чтобы в выражении "Киевские власти" увидеть оскорбление. Хотаб когда кричат кому то дурак ты всегда оборачиваешься?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:40

  flyman написав:
  Ukrainian написав:В ООН прогнозують масову міграцію українців вже найближчими місяцями
В Україні вже за кілька місяців може розпочатись масова міграція населення. Люди будуть переїжджати з одних регіонів до інших. Крім того, багато городян, які не зайняті роботою у містах, перебиратимуться до сіл.

ще один поширювач іпсо,
а до цього не було, а тепер почнеться,
це як з санкціями які не діють, але РФ волає зняти, щоб ще більш не діяли

Санкции действуют вовсю.
РФ уже в 2 раза снизила добычу нефти и в 4 раза упали доходы от её продажи.
За рубль в РФ уже дают по морде, т.к. доллар стоит уже 200 руб.
Производство упало в 2 раза, ракеты и снаряды уже то ли совсем не выпускают, то ли делают по 1 штуке в месяц.
Население уже рыщет по лесам в надежде собрать грибы-ягоды или (о, счастье!) поймать белку, а то с голодухи уже пояса позатягивали.
.........
Так, уважаемый? Я ничего не забыл?
Между "не діють" и "не дают ощутимых результатов" разницу не видите?
Діють, приносят неудобства, возникают проблемы. Но находятся пути обхода, несут какие-то потери. Не смертельные. Так при этом Запад (особенно, Европа и, в частности, Германия) тоже довольно много теряет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:46

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:В ООН прогнозують масову міграцію українців вже найближчими місяцями
В Україні вже за кілька місяців може розпочатись масова міграція населення. Люди будуть переїжджати з одних регіонів до інших. Крім того, багато городян, які не зайняті роботою у містах, перебиратимуться до сіл.

Жінки і діти - скоріше в ЄС. Зміст їм по сільських хатах тулитись, витрачатись на якісь акмулятори, інвертори, генератори, пальне з новими акцизами, штрафи за шум...

Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:..., штрафи за шум...
за який шум?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:51

  Бетон написав:Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 09:58

  fler написав:
  Schmit написав:Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?

Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?

Суми і Чернігів - це був лише шлях на Київ - їх мать городов... Фактично вони їх обійшли в перші ж дні вторгнення. Ці міста кацапам були не дуже цікаві - маловато русскоговорящіх і "путін-ввєді" ніхто не кричав у 2014. А так, як наступ на їх мать провалився, то і здихати у лісах під Черніговом і Сумами, коли місцеві активно партизанять, замість здавати позиції ЗСУ, кацапи змісту не побачили.

  GALeon написав:
Schmit написав:..., штрафи за шум...
за який шум?

Шум від генераторів: у яких випадках каратимуть гривнею та вилучатимуть техніку
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 10:01

Дякую дуже, передай їм велике дякую 🤝
Передаю слова командира роты для fox767676, whois2010, _Mykola_
Всю сумму собрали.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

📹 Житель Одеси поділився серією відео з Малиновського районного територіального центру комплектування

Бійки, епілепсії, прийоми їжі.

Ужас. Один бьёт, второй с эпилепсией в рвоте валяется, третий жрёт. это в ООН нужно перед выступлением зеренского показывать
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 10:07

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.

В приют мне лично в Киеве уже обещали и ни кто попало, а полиция. Так какая разница
Бетон
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