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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 чер, 2024 10:21
vitaliiangel написав:
Скоро віталік принесе скабєєву? Такими темпами видавати на-гора новини, він вже не встигає їх читати.
каким надо быть закомплексованным и зомбированным марафоном чтобы в выражении "Киевские власти" увидеть оскорбление. Хотаб когда кричат кому то дурак ты всегда оборачиваешься?
Хомячок який живе в інтернеті і не виходить з хати вважає кацапську пропаганду нашими комплексами.
Також називаючи українську владу на чолі з Володимиром Зеленським «київським режимом» «киевские власти» агітпропаганда розмиває поняття української держави, якої нібито вже не існує. Водночас акцентує на певних кордонах так званого уряду, де він діє. «Київський режим» означає, що він діє лише в межах Києва та не поширюється на інші території. Нібито українці є заручниками цього режиму та не можуть його самостійно повалити без допомоги Росії.
За допомогою цього слова, як і тої ж спеціальної воєнної операції, хлопка й інших, Росія прагне розмити межі й змінити реальність, в якій вона рятує українців від незаконного режиму, який неволить Україну, а не навпаки — сама прагне поневолити українців, руйнує українські міста й села.
Мамкін «комбінатор» це робить свідомо, чи розумово обмежений??
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Додано: Суб 22 чер, 2024 10:50
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.
Про приют - конечно шутка. Но, детей - в школу/садик и уже на пол ставки работать можно. Еше можно "кучковаться": кто-то на удаленке, кто-то реально без работы сидит - они могут за детьми присматривать...
Вспомните совок, наконец: оба родителя в лучшем случае до 6ти на работе, дети - сами дома...
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