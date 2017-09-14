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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8749875087518752>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 10:21

А какая разница?

  vitaliiangel написав:
Скоро віталік принесе скабєєву? Такими темпами видавати на-гора новини, він вже не встигає їх читати.
каким надо быть закомплексованным и зомбированным марафоном чтобы в выражении "Киевские власти" увидеть оскорбление. Хотаб когда кричат кому то дурак ты всегда оборачиваешься?


Хомячок який живе в інтернеті і не виходить з хати вважає кацапську пропаганду нашими комплексами.

Також називаючи українську владу на чолі з Володимиром Зеленським «київським режимом» «киевские власти» агітпропаганда розмиває поняття української держави, якої нібито вже не існує. Водночас акцентує на певних кордонах так званого уряду, де він діє. «Київський режим» означає, що він діє лише в межах Києва та не поширюється на інші території. Нібито українці є заручниками цього режиму та не можуть його самостійно повалити без допомоги Росії.

За допомогою цього слова, як і тої ж спеціальної воєнної операції, хлопка й інших, Росія прагне розмити межі й змінити реальність, в якій вона рятує українців від незаконного режиму, який неволить Україну, а не навпаки — сама прагне поневолити українців, руйнує українські міста й села.



Мамкін «комбінатор» це робить свідомо, чи розумово обмежений??
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 10:50

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.

Про приют - конечно шутка. Но, детей - в школу/садик и уже на пол ставки работать можно. Еше можно "кучковаться": кто-то на удаленке, кто-то реально без работы сидит - они могут за детьми присматривать...
Вспомните совок, наконец: оба родителя в лучшем случае до 6ти на работе, дети - сами дома...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:08

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.

Про приют - конечно шутка. Но, детей - в школу/садик и уже на пол ставки работать можно. Еше можно "кучковаться": кто-то на удаленке, кто-то реально без работы сидит - они могут за детьми присматривать...
Вспомните совок, наконец: оба родителя в лучшем случае до 6ти на работе, дети - сами дома...

Помню. Бабули сидели. А сейчас поголовно бабули напрочь не желают возиться с внуками. Поколение отмороженных пошло.
В Европе никто не будет церемониться с детьми и на пол ставки брать. Пердячим паром поедут назад в холод и голод в Украину, туда, где мужики хоть как-то смогут прокормить. Такое уже было. В Харьков сколько назад возвратилось под обстрелы с детьми
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:16

  _hunter написав:. Еше можно "кучковаться": кто-то на удаленке, кто-то реально без работы сидит - они могут за детьми присматривать...
Вспомните совок, наконец: оба родителя в лучшем случае до 6ти на работе, дети - сами дома...
неможна. уровень доверия людей друг к другу ниже плинтуса, а ценность ребёнка улетела в космос по сравнению с 19-20 веком.
  Бетон написав:Помню. Бабули сидели
у поколения 60+ на фоне всех этих реформ и перемен реально едет крышак. Здесь есть экземпляры.
  Бетон написав:В приют мне лично в Киеве уже обещали и ни кто попало, а полиция. Так какая разница
вы вроде взрослый для приюта, впрочем это не помешало хотабу жить в гараже под бельбеком.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:30

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 чер, 2024 11:45, всього редагувалось 12 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як Путін нагадав світу, чому Росія має програти
для доступу до статті треба ввести email
У своєму зверненні від лютого 2022 року, в якому він оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну, Путін знову заперечував наявність у нього амбіцій щодо анексії додаткових українських земель. «У наші плани не входить окупація української території», — заявив він. «Ми не маємо наміру нікому нічого нав’язувати силою». Лише за шість місяців Путін продемонстрував справжню цінність свого слова, урочисто оголосивши про анексію ще чотирьох українських областей.

Україна також повинна буде добровільно демілітаризуватися, прийняти геополітичний нейтралітет і підкоритися «денацифікації» — кремлівському коду для придушення української національної ідентичності та нав’язування російської імперської ідеології. Інакше кажучи, Путін наполягає на тому, щоб Україна визнала поразку і здалася.

Умови, запропоновані Путіним, підтверджують, що він не має наміру домагатися стійкого миру з Україною. Навпаки, російський диктатор, очевидно, як і раніше, відданий своїй головній воєнній меті — знищити українську державність і стерти з лиця землі українську націю. Ніби підкреслюючи це, Путін супроводжував свої останні вимоги моторошним попередженням про те, що «існування України» залежить від готовності Києва прийняти його умови.

Будь-яка людина, хоч трохи знайома з історією Росії, підтвердить, що за межами України є ще щонайменше п’ятнадцять країн, які колись були частиною Російської імперії і тому відповідають путінському визначенню «історично російські». Усі вони тепер є потенційними мішенями. Хоча неможливо точно сказати, що Путін робитиме далі, якщо переможе Україну, ідея про те, що він просто вирішить зупинитися, є, мабуть, найбільш надуманим сценарієм з усіх можливих.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:49

  d44 написав:
  Бетон написав:А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз

Міг би, але для цього треба було хоча б війсковий стан оголосити. А це означає що треба було б хоч щось робити, реально вирішувати проблему Криму, Донбасу. А не імітувати

За Порошенка Сєвєродонецьк було звільнено. Це "шось робилось", чи нє? За Зеленського - окуповано.
Така нехитра реальність.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:51

vitaliiangel

впрочем это не помешало хотабу жить в гараже под бельбеком.


Було діло.
Це було не в ті роки, коли ти голодний жив утрьох в одній кімнаті з двома ще мужиками, і просився в школу психологом , було пізніше. Але що було, то було.
Але бачиш, я не живу з «душевной травмой на всю жизнь». Не кажу що тепер можу не платити податки. Не захищати країну. Цим відрізняються дорослі люди від 50-річних інфантів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 11:59

  katso написав:
показатель, скажем так, недалеких когнитивных способностей


ОК, а кого слушать? Поделитесь Вашими предпочтениями. Чтоб более менее адекватная оценка ситуации была и ролики по 40 минут как раз на работу с работы по дороге.

Та хоча б Портнікова
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 12:05

  Бетон написав:Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?

Ви хіба Токарєва не застали?..
"Сіжу на велфєрє как царь на імєнінах,
Нігдє работать нє жєлаю, не хачу..." :)
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