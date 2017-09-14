Автор: Анна Мірошниченко, "Хто з Мірошниченко?"Що відбувалося на Запоріжжі у перші дні повномасштабного вторгнення, скільки правоохоронців залишилися на окупованій території і чому? Про це і не тільки розповів ветеран АТО, пенсіонер МВС Олександр Панченко. У програмі "Хто з Мірошниченко?" ви дізнаєтеся, чи була зброя і можливість захистити території, чому спалювали форму силовиків та яким може бути фінал повномасштабної російсько-української війни.- Що сталося в Мелітополі?- Почався обстріл Запорізького аеропорту, Мелітополь залишився взагалі без захисту.- Закривайте склади, тікайте, виїжджайте — як ухвалювалися рішення?- Я набрав заступника міністра внутрішніх справ Єніна, далі ми дізналися що зброї вже немає. Можна було цього уникнути і лінія кордону була б у районі Мелітополя. На той час розбити 3-4 машини їхні, вони б розвернулися і пішли в інший бік.Я Панченко Олександр Володимирович, мешкаю у місті Запоріжжі, ветеран і пенсіонер Міністерства внутрішніх справ України.- Знаєте, Олександре, дуже багато з повномасштабки історій про те, хто здав Південь, як здали Херсон, але не так багато інформації про те, що сталося із Запорізькою областю. Що сталося в Мелітополі? Що сталося в інших містах Запорізької області і я б дуже хотіла з Вами про це поговорити. Як почалося повномасштабне вторгнення саме там, у Запорізькій області?- 24 лютого почався обстріл Запорізького аеропорту та станції РЛС, яка контролювала наземні всі служби. Я вийшов на ґанок, побачив, як вибухають на аеродромі ракети, побачив літак російський, який прилетів. Я набрав заступника міністрів внутрішніх справ Єніна, доповів що Запоріжжя обстрілюють. Він мені дав завдання, каже: "Давай, доповідай мені по всій ситуації по Запорізькій області". Все. Я приїхав в Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, думав, що зараз буде команда начальника ГУ НП, а він мав зробити це — вскрити сейф, у якому лежить пакет, цей пакет розривається і там написані всі дії, прописані, для військового стану. Начальник ГУ мабуть цей пакет не вскривав, таких пенсіонерів і ветеранів біля будівлі головного управління уже зібралося людей мабуть 40, які хотіли отримати зброю, але так сталося, що надалі ми дізналися, що зброї вже немає. Чого її немає? Пан генерал дав команду вивезти зброю із Запорізької області.- А коли це сталося? Це сталося ще до початку повномасштабного вторгнення?- Ні, це сталося в цей день, 24 числа, уже зброї в кімнатах зберігання не було і на складі не було. Потім він дав команду спалити формений одяг особового складу, вивезли на Запоріжсталь, там його спалили. Теж мотивація, я почув цю мотивацію, що ніби російська армія, яка вторглась уже в Приморське, захопила прикордонний загін і там була форма, вони переодягнулися і їхали до наших позицій, ніби. Далі, на другий день, домовилися, що зброю нам дасть Національна гвардія, там на залишках, на складах було до 10 тисяч автоматів, привезли в головне управління ці автомати і через пана Нестеренка, це Профсоюзи, Віктор Вікторович, почали писати списки і роздавати цю зброю під запис, щоб дійсно, і формувати групи реагування, щоб був командир і його підлеглі, які будуть виконувати якісь завдання — чи патрулювання, чи охорону будівель, адміністрацій. Основне завдання поліції у воєнний час — це організація блокпостів, фільтрація, охорона адміністративних будівель, охорона медичних закладів і тієї інфраструктури, яка може бути уражена ворогом для диверсій.- Виходить, що коли почалося повномасштабне вторгнення і стало зрозуміло, що росіяни пруть, то хтось дзвонив у Запорізьку область, у поліцію так само і казав — закривайте склади, тікайте, виїжджайте — як ухвалювалися рішення, звідки надходили команди — як ви вважаєте?- Те, що я бачив, ніяких команд з центру не йшло взагалі, я сам попросив Єніна щоб він зібрав начальників головних управлінь по селектору і дав їм команду щоб вони для себе прийняли рішення і виступили на телебаченні й заспокоїли громадян і особовий склад, щоб була така вказівка, що все добре, починаємо організовувати оборону, вигружаємо особовий склад, щоб якось особовий склад відреагував на команду керівника, щоб бачили, що є хто ними командує. А взагалі вийшло так, що на той час начальник ГУ НП дає команду — план "Фортеця" — це охорона адмінбудівель, це для мирного життя, коли якісь незрозумілі забастовки чи ще щось, а для воєнного стану він не підходить, ми ж бачили, як росіяни заходять. Вони просто об’їжджали і далі їхали. Потім він дає команду всю цю зброю забрати в особового складу, запечатати і здати в склад. Здали в склад, запечатали і на цьому все закінчилося.Людям не дали команду на вихід із тих регіонів, де вони перебували, не вивести зброю, нічого. Деякі начальники відділів поліції не знали що їм робити — дзвонили, питали — "Нам виходить, не виходить, що нам робити?". Нами була організована група в месенджерах, росіяни вимкнули інтернет і ми почали робити в месенджерах у Телеграмі, у Вайбері і Вотсапі, зробили такі меседжі, щоб люди наші, поліцейські, могли передавати нам інформацію про переміщення особового складу російської армії, техніки і всього, що там було. А хлопці і дівчата були підписані під своїми якимись позивними — Медвідь, Коса, Заєць. Нащо, з одного боку, я теж не можу зрозуміти, пан сказав генерал, що "Хорош уже там оцей звіринець, пишіть фамилия, имя, отчество, посада, звання". Через деякий час наших співробітників уже співробітники ФСБ російської федерації почали затримувати за ці всі передачі інформації, на цьому передача інформації закінчилась практично. Також була команда заховати техніку, а це на Запорізькій області залишилося на тому боці 300 автомобілів, це Mitsubishi Outlander, це Duster - нові автомобілі, які поліція отримала. Ця автотехніка теж була захована особовим складом, який залишився на тому боці, якому не дали команду на вихід, а на третій день хотіли оголосити, що це зрадники поліції, зрадники народу України.