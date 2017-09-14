Бетон написав:Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.
Про приют - конечно шутка. Но, детей - в школу/садик и уже на пол ставки работать можно. Еше можно "кучковаться": кто-то на удаленке, кто-то реально без работы сидит - они могут за детьми присматривать... Вспомните совок, наконец: оба родителя в лучшем случае до 6ти на работе, дети - сами дома...
Дети до 7-8 лет сами дома не сидели. Старше - да. Сам со 2 класса сидел дома один. Бабушки при выезде за границу не у всех есть. Для того, чтобы кучковаться, нужны жилищные условия - несколько детей в маленькую комнатку не запихнёшь. По-моему, уже писал - знаю женщину с 2 детьми, кот. вернулась из Германии именно по этой причине. Детей не с кем было оставить, не могла ни на курсы языка ходит, ни, тем более, работу искать.
ЛАД написав:Дети до 7-8 лет сами дома не сидели. Старше - да
какие то вы тепличные. Когда умер дедушка мне было 8 и родители укатили на похороны, оставив меня одного на несколько дней. Вообще не парился на эту тему и отлично их прожил. В те годы отношения с соседями были другие, я много к кому мог бы обратиться за помощью.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 чер, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
— У нас поки що немає рішень на вищому рівні, тому що для цього треба чітке усвідомлення, що відбувається на війні, і для цього треба об'єктивна оцінка результатів бойових дій. Це все може бути тільки результатом грамотного аналізу. І, на жаль, такого попиту на цей аналіз просто на вищому рівні не існує.
Я не знаю, з чим це пов’язано. Можливо, з тим, що політичне керівництво, Ставка верховного головнокомандувача більше опікується інформаційними питаннями, питаннями зовнішньої політики. Але є велика недооцінка ситуації на фронті.
Треба розуміти, що ми воюємо з однією з найбільших по чисельності армій світу, яку зараз підтримують і озброюють Північна Корея, Іран, яка отримує потужну підтримку від Китаю. Тому ми маємо чітко усвідомити, що наша перемога не може бути у кількостях — ні у кількості людей, ні у кількості засобів ураження, озброєнь. Наша перевага — це тільки може бути перевага у якості.
— Я вже неодноразово казав, що те, що роблять «слуги народу» і Мар’яна Безугла, — це просто дуже ганебна, дрібна і підла політична гра проти військових.
Тобто партія влади, заступниця голови оборонного комітету, Ставка верховного головнокомандувача на чолі з верховним головнокомандувачем, [президентом] Володимиром Зеленським замість того, щоб брати на себе відповідальність за зміни в Силах оборони (за що вони відповідають, згідно з Конституцією України), намагаються створювати штучний розкол, інтриги в армії і звинувачувати окремих посадових осіб, окремих генералів. Створюють враження у суспільстві, що все добре у нас в управлінні, організації оборони країни, а є тільки окремі генерали, які щось не так роблять, «от давайте ми цього генерала на цього змінимо і все буде добре».
Замість того, щоб брати і спільно працювати, спільно вирішувати питання, проблеми оборони країни, «слуги народу», Володимир Зеленський, Мар’яна Безугла, Андрій Єрмак і усі інші люди ведуть себе як популісти при владі, які кажуть «ви знаєте, ми війну не будемо вести, ми будемо звинувачувати генералів». Це просто ухилянство від відповідальності, яке роблять «слуги народу».
Вони показують просто свою слабкість. Цією слабкістю тішаться наші вороги. І цитує російська пропаганда державних керівників України, які самі звинувачують армію. Зеленський звинувачував Залужного, Мар’яна Безугла звинувачувала Залужного, звинувачує зараз Сирського. Потім будуть знов звинувачувати якогось наступного керівника. Це буде нескінчена історія.
а чого так? не подобається критика зеленої влади? бо якихось конструктивних контраргументів не зустрічав, лише намагаються накинути на нього...
Що відбувалося на Запоріжжі у перші дні повномасштабного вторгнення, скільки правоохоронців залишилися на окупованій території і чому? Про це і не тільки розповів ветеран АТО, пенсіонер МВС Олександр Панченко. У програмі "Хто з Мірошниченко?" ви дізнаєтеся, чи була зброя і можливість захистити території, чому спалювали форму силовиків та яким може бути фінал повномасштабної російсько-української війни.
- Що сталося в Мелітополі?
- Почався обстріл Запорізького аеропорту, Мелітополь залишився взагалі без захисту.
- Закривайте склади, тікайте, виїжджайте — як ухвалювалися рішення?
- Я набрав заступника міністра внутрішніх справ Єніна, далі ми дізналися що зброї вже немає. Можна було цього уникнути і лінія кордону була б у районі Мелітополя. На той час розбити 3-4 машини їхні, вони б розвернулися і пішли в інший бік.
Я Панченко Олександр Володимирович, мешкаю у місті Запоріжжі, ветеран і пенсіонер Міністерства внутрішніх справ України.
- Знаєте, Олександре, дуже багато з повномасштабки історій про те, хто здав Південь, як здали Херсон, але не так багато інформації про те, що сталося із Запорізькою областю. Що сталося в Мелітополі? Що сталося в інших містах Запорізької області і я б дуже хотіла з Вами про це поговорити. Як почалося повномасштабне вторгнення саме там, у Запорізькій області?
- 24 лютого почався обстріл Запорізького аеропорту та станції РЛС, яка контролювала наземні всі служби. Я вийшов на ґанок, побачив, як вибухають на аеродромі ракети, побачив літак російський, який прилетів. Я набрав заступника міністрів внутрішніх справ Єніна, доповів що Запоріжжя обстрілюють. Він мені дав завдання, каже: "Давай, доповідай мені по всій ситуації по Запорізькій області". Все. Я приїхав в Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, думав, що зараз буде команда начальника ГУ НП, а він мав зробити це — вскрити сейф, у якому лежить пакет, цей пакет розривається і там написані всі дії, прописані, для військового стану. Начальник ГУ мабуть цей пакет не вскривав, таких пенсіонерів і ветеранів біля будівлі головного управління уже зібралося людей мабуть 40, які хотіли отримати зброю, але так сталося, що надалі ми дізналися, що зброї вже немає. Чого її немає? Пан генерал дав команду вивезти зброю із Запорізької області.
- А коли це сталося? Це сталося ще до початку повномасштабного вторгнення?
- Ні, це сталося в цей день, 24 числа, уже зброї в кімнатах зберігання не було і на складі не було. Потім він дав команду спалити формений одяг особового складу, вивезли на Запоріжсталь, там його спалили. Теж мотивація, я почув цю мотивацію, що ніби російська армія, яка вторглась уже в Приморське, захопила прикордонний загін і там була форма, вони переодягнулися і їхали до наших позицій, ніби. Далі, на другий день, домовилися, що зброю нам дасть Національна гвардія, там на залишках, на складах було до 10 тисяч автоматів, привезли в головне управління ці автомати і через пана Нестеренка, це Профсоюзи, Віктор Вікторович, почали писати списки і роздавати цю зброю під запис, щоб дійсно, і формувати групи реагування, щоб був командир і його підлеглі, які будуть виконувати якісь завдання — чи патрулювання, чи охорону будівель, адміністрацій. Основне завдання поліції у воєнний час — це організація блокпостів, фільтрація, охорона адміністративних будівель, охорона медичних закладів і тієї інфраструктури, яка може бути уражена ворогом для диверсій.
- Виходить, що коли почалося повномасштабне вторгнення і стало зрозуміло, що росіяни пруть, то хтось дзвонив у Запорізьку область, у поліцію так само і казав — закривайте склади, тікайте, виїжджайте — як ухвалювалися рішення, звідки надходили команди — як ви вважаєте?
- Те, що я бачив, ніяких команд з центру не йшло взагалі, я сам попросив Єніна щоб він зібрав начальників головних управлінь по селектору і дав їм команду щоб вони для себе прийняли рішення і виступили на телебаченні й заспокоїли громадян і особовий склад, щоб була така вказівка, що все добре, починаємо організовувати оборону, вигружаємо особовий склад, щоб якось особовий склад відреагував на команду керівника, щоб бачили, що є хто ними командує. А взагалі вийшло так, що на той час начальник ГУ НП дає команду — план "Фортеця" — це охорона адмінбудівель, це для мирного життя, коли якісь незрозумілі забастовки чи ще щось, а для воєнного стану він не підходить, ми ж бачили, як росіяни заходять. Вони просто об’їжджали і далі їхали. Потім він дає команду всю цю зброю забрати в особового складу, запечатати і здати в склад. Здали в склад, запечатали і на цьому все закінчилося.
Людям не дали команду на вихід із тих регіонів, де вони перебували, не вивести зброю, нічого. Деякі начальники відділів поліції не знали що їм робити — дзвонили, питали — "Нам виходить, не виходить, що нам робити?". Нами була організована група в месенджерах, росіяни вимкнули інтернет і ми почали робити в месенджерах у Телеграмі, у Вайбері і Вотсапі, зробили такі меседжі, щоб люди наші, поліцейські, могли передавати нам інформацію про переміщення особового складу російської армії, техніки і всього, що там було. А хлопці і дівчата були підписані під своїми якимись позивними — Медвідь, Коса, Заєць. Нащо, з одного боку, я теж не можу зрозуміти, пан сказав генерал, що "Хорош уже там оцей звіринець, пишіть фамилия, имя, отчество, посада, звання". Через деякий час наших співробітників уже співробітники ФСБ російської федерації почали затримувати за ці всі передачі інформації, на цьому передача інформації закінчилась практично. Також була команда заховати техніку, а це на Запорізькій області залишилося на тому боці 300 автомобілів, це Mitsubishi Outlander, це Duster - нові автомобілі, які поліція отримала. Ця автотехніка теж була захована особовим складом, який залишився на тому боці, якому не дали команду на вихід, а на третій день хотіли оголосити, що це зрадники поліції, зрадники народу України. https://censor.net/ua/r3495531
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 чер, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.
Про приют - конечно шутка. Но, детей - в школу/садик и уже на пол ставки работать можно. Еше можно "кучковаться": кто-то на удаленке, кто-то реально без работы сидит - они могут за детьми присматривать... Вспомните совок, наконец: оба родителя в лучшем случае до 6ти на работе, дети - сами дома...
Дети до 7-8 лет сами дома не сидели. Старше - да. Сам со 2 класса сидел дома один. Бабушки при выезде за границу не у всех есть. Для того, чтобы кучковаться, нужны жилищные условия - несколько детей в маленькую комнатку не запихнёшь. По-моему, уже писал - знаю женщину с 2 детьми, кот. вернулась из Германии именно по этой причине. Детей не с кем было оставить, не могла ни на курсы языка ходит, ни, тем более, работу искать.
Понятное дело, что "способ" не 100% рабочий и подходит не всем. Но я тоже знаю женщину с двумя детьми - которая под обстрелы до сих пор не вернулась
Faceless написав:Як думаєте, коли поїзди Хюндаї закупили, теж шукали дядю Васю, хто з якого дива шарить в корейських локомотивах?
в моём кейсе оборудование было попроще, сказать то что хотели, что всё корейское ремонтируют корейцы? ок, так и запишем. и почему сразу дядя вася, это не уникальное оборудование, в других городах такое уже было, а значит и люди его обслуживающие были. Только они при деле все, вырваться на недельку мало кто мог. Точно надо было звать итальянцев? Они ж шарящие, приедут в 5минут всё наладят. А если что то пойдёт не так приедут снова, хуле тут ехать. И языкового барьера ни разу нет, выучим заодно итальянский.
Ніби очевидно що хотів сказати. Якщо це виробнича лінія, то це не типовий механізм і запуск і навчання в таких випадках зазвичай проводять іноземні спеціалісти. І підтримка на них може бути ще кілька років. Тож для порівняння куди коректніше взяти той ж локомотив, а не автівки масового виробництва
В начале 00х многие закупали б/ушные линии в прерасном состоянии по сравнению с советскими 80х годов с управлением на ламповых компах и тем более теми, что монтировали вместе со строительством предприятия при Хрущёве или раннем Леонид Илличе. Даже "Ласунка" раскрутившись на самом дешёвом мороженом в стаканчиках и без глазури закупала под новые строящиеся мощности на периферии такие линии по цене нормального мерса S-класса, а не всего предприятия в целом после запуска, и это только одна линия с Турина или Болоньи для одного вида мороженого. Так что каждый сам решал как ему организовывать процесс пр-ва и кто будет гайки перфокартами забивать или куда дискеты приваривать. По теме: https://www.unian.ua/incidents/na-odesh ... 73662.html 47 штурмовиков поймали(или 54, не понятно) Где наши турбовентиляторные патриоты запаха мизкив, которым надо видео задержания в стиле ликвидации варшавского гетто эсесовцами в 43м? Сенс - прокоментируйте правовую норму применения каких то статей фигурирующих в тексте к людям, так и не пересёкших госграницу[/quote] відповідальність за ч.1 ст. 204-1 КУпАП
Bobua написав:Умова має бути одна -- генеральний дозвіл “зливати” електрику в енергомережу. Без танців з бубном і будь-яких додаткових погоджень.
Хай навіть і за чинним тарифом.
До речі, стане вигідним тризон.лічильник. Півторакратний тариф з 8 до 11!
А балансувати отой весь "генеральний дозвіл" хто буде? Ви собі уявляєте анархічний злив гігавата, або різке його припинення , особливо на фоні зниження та вибивання високоманеврових потужностей, і до чого це призведе в енергосистемі?
Так тризонний тариф ВЖЕ має зони і використовується років так з двадцять точно для СПОЖИВАЧІВ, для виробників інші правила. з 23:00 до 07:00 - ніч (0,4 тарифа), з 08 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - пікова зона 1,5 тарифа, з 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 20:00 - денна зона звичайний тариф Але це стосується побутових споживачів, у промислових трохи інші принципи.
Почитайте трохи, чи хоча б подивіться ютубчик на тему роботи енергостеми.
Читав. Стаття Економіста була в Укртижні про каліфорнійські проблеми з надлишками енергії зранку-вдень.
А у нас війна. Проблеми з денною догенерацією.
То може почнемо вирішувати проблеми денних надлишків (за досвідом попередників) лише коли вони справді стануть хоч якоюсь проблемою? А не як зараз...