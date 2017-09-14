RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8750875187528753
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:04

  katso написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Но у Арестовича проходит 2 мысли -

Ну всё понятно ... если до кого-то не дошло, что такое Арестович и его до сих пор слушает, то это точный показатель, скажем так, недалеких когнитивных способностей


ОК, а кого слушать? Поделитесь Вашими предпочтениями. Чтоб более менее адекватная оценка ситуации была и ролики по 40 минут как раз на работу с работы по дороге.

Портников, Борислав Береза, Тарас Березовец

Можно даже, прости господи, Невзорова

По ситуации в США - Юрий Рашкин
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9877
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:08

можна дивитись на швидкості 1,75

В світі запущено глобальні некеровані процеси
flysoulfly
 
Повідомлень: 5026
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:11

  Schmit написав:Суми і Чернігів - це був лише шлях на Київ - їх мать городов... Фактично вони їх обійшли в перші ж дні вторгнення.

Суми може і так, а от про Чернігів ви дуже неправі

Чернігів був в облозі до кінця березня.
В усіх селах стояли рашисти і вели активний обстріл міста. Були буряти. Було ДНР

о 12-ій ночі та о 4-ій ранку обов"язковий авіаналіт

Я кожного дня бачу наслідкого отого "обійшли" та "не цікаві"

  Schmit написав: Ці міста кацапам були не дуже цікаві - маловато русскоговорящіх і "путін-ввєді" ніхто не кричав у 2014.

Чого це ?
Знав одного такого хріна, який намагався готувати таке.
Його ще в 2014 році СБУ за сраку хотіло взяти.
Воно так злякалось, побігло від страху, що тільки десь в Сибирі зупинився
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9877
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:40

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?

Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?

У него с памятью плохо.
Забыл, бедняга, что в Чернигове они уже были в самом начале.
И о том, что Вагнера почему-то тянет в Африку.
Там, видимо, очень много русскоязычных.
И в Сирии, о кот. писал katso тоже, наверное, каждый второй говорит по-русски.

Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.
У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.
За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.
Пуйло прийшло шоб пояснити як потрібно працювать на Сході, десь під Магаданом.
ЛАД, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?
Water
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:42

  vitaliiangel написав:
  sens написав:відповідальність за ч.1 ст. 204-1 КУпАП
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми
думаю этот случай подходит под торговлю людьми. ТЦК ловят людей и продают их батальонам.

Злочини проти Конституції
Викрадення, позбавлення волі цивільного населення, катування, жорстоке поводження
Перевищення службових повноважень
Зловживання владою
Злочини проти прав і свобод людини
Якщо ще хочемо в ЕС, будемо вимушені покарати осіб причетних до беззаконня що зараз відбувається з ТЦК та НПУ.
Якщо ЕС вже не цікаво, то можна не притягувати до відповідальності.
Просто не зрозуміло навіщо опиратися РФ та Білорусі, якщо відвернулися від європейських цінностей?
UA
 
Повідомлень: 8430
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:58

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Дети до 7-8 лет сами дома не сидели.

Все по різному. Я з 7 років вдома щотижня на дня 2 залишався і до школи ходив, поки мама їхала за товаром.

Ну так это с 7 лет.
И это уже не советские времена. В середине 90-х было не до сантиментов.
Но в Европе за такие дела сейчас запросто детей отберут.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29230
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 8750875187528753
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Google Adsense [Bot], pesikot, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 50607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 210674
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 678726
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6443)
22.06.2024 13:38
Sense Bank (12253)
22.06.2024 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.