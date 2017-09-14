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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 чер, 2024 14:04
katso написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Но у Арестовича проходит 2 мысли -
Ну всё понятно ... если до кого-то не дошло, что такое Арестович и его до сих пор слушает, то это точный показатель, скажем так, недалеких когнитивных способностей
ОК, а кого слушать? Поделитесь Вашими предпочтениями. Чтоб более менее адекватная оценка ситуации была и ролики по 40 минут как раз на работу с работы по дороге.
Портников, Борислав Береза, Тарас Березовец
Можно даже, прости господи, Невзорова
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Додано: Суб 22 чер, 2024 14:08
можна дивитись на швидкості 1,75
В світі запущено глобальні некеровані процеси
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Додано: Суб 22 чер, 2024 14:11
Schmit написав:
Суми і Чернігів - це був лише шлях на Київ - їх мать городов... Фактично вони їх обійшли в перші ж дні вторгнення.
Суми може і так, а от про Чернігів ви дуже неправі
Чернігів був в облозі до кінця березня.
В усіх селах стояли рашисти і вели активний обстріл міста. Були буряти. Було ДНР
о 12-ій ночі та о 4-ій ранку обов"язковий авіаналіт
Я кожного дня бачу наслідкого отого "обійшли" та "не цікаві"
Schmit написав:
Ці міста кацапам були не дуже цікаві - маловато русскоговорящіх і "путін-ввєді" ніхто не кричав у 2014.
Чого це ?
Знав одного такого хріна, який намагався готувати таке.
Його ще в 2014 році СБУ за сраку хотіло взяти.
Воно так злякалось, побігло від страху, що тільки десь в Сибирі зупинився
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Додано: Суб 22 чер, 2024 14:40
ЛАД написав: fler написав: Schmit написав:
Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?
Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?
У него с памятью плохо.
Забыл, бедняга, что в Чернигове они уже были в самом начале.
И о том, что Вагнера почему-то тянет в Африку.
Там, видимо, очень много русскоязычных.
И в Сирии, о кот. писал katso
тоже, наверное, каждый второй говорит по-русски.
Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.
У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.
За тими гігантами ЛАД
сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.
Пуйло прийшло шоб пояснити як потрібно працювать на Сході, десь під Магаданом.ЛАД
, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?
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Додано: Суб 22 чер, 2024 14:42
vitaliiangel написав: sens написав:
відповідальність за ч.1 ст. 204-1 КУпАП
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми
думаю этот случай подходит под торговлю людьми. ТЦК ловят людей и продают их батальонам.
Злочини проти Конституції
Викрадення, позбавлення волі цивільного населення, катування, жорстоке поводження
Перевищення службових повноважень
Зловживання владою
Злочини проти прав і свобод людини
Якщо ще хочемо в ЕС, будемо вимушені покарати осіб причетних до беззаконня що зараз відбувається з ТЦК та НПУ.
Якщо ЕС вже не цікаво, то можна не притягувати до відповідальності.
Просто не зрозуміло навіщо опиратися РФ та Білорусі, якщо відвернулися від європейських цінностей?
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Додано: Суб 22 чер, 2024 14:58
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Дети до 7-8 лет сами дома не сидели.
Все по різному. Я з 7 років вдома щотижня на дня 2 залишався і до школи ходив, поки мама їхала за товаром.
Ну так это с 7 лет.
И это уже не советские времена. В середине 90-х было не до сантиментов.
Но в Европе за такие дела сейчас запросто детей отберут.
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