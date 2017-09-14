Schmit написав:Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?
Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?
У него с памятью плохо. Забыл, бедняга, что в Чернигове они уже были в самом начале. И о том, что Вагнера почему-то тянет в Африку. Там, видимо, очень много русскоязычных. И в Сирии, о кот. писал katso тоже, наверное, каждый второй говорит по-русски.
Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж. У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України. Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри. За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко. Пуйло прийшло шоб пояснити як потрібно працювать на Сході, десь під Магаданом. ЛАД, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?
sens написав:відповідальність за ч.1 ст. 204-1 КУпАП
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми
думаю этот случай подходит под торговлю людьми. ТЦК ловят людей и продают их батальонам.
Злочини проти Конституції Викрадення, позбавлення волі цивільного населення, катування, жорстоке поводження Перевищення службових повноважень Зловживання владою Злочини проти прав і свобод людини Якщо ще хочемо в ЕС, будемо вимушені покарати осіб причетних до беззаконня що зараз відбувається з ТЦК та НПУ. Якщо ЕС вже не цікаво, то можна не притягувати до відповідальності. Просто не зрозуміло навіщо опиратися РФ та Білорусі, якщо відвернулися від європейських цінностей?
ЛАД написав:.......... Дети до 7-8 лет сами дома не сидели. Старше - да. Сам со 2 класса сидел дома один. Бабушки при выезде за границу не у всех есть. Для того, чтобы кучковаться, нужны жилищные условия - несколько детей в маленькую комнатку не запихнёшь. По-моему, уже писал - знаю женщину с 2 детьми, кот. вернулась из Германии именно по этой причине. Детей не с кем было оставить, не могла ни на курсы языка ходит, ни, тем более, работу искать.
Понятное дело, что "способ" не 100% рабочий и подходит не всем. Но я тоже знаю женщину с двумя детьми - которая под обстрелы до сих пор не вернулась
Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.
"А происходит переход советской карело-финской союзной республики, в которой было, как мы выяснили, два финна, на финский язык" "ЦК принимает решение всё радиовещание вести на двух языках, финнском и русском... принимается решение о переводе делопроизводства на финнский язык... Перевести делопроизводство на финский язык потребовали к 1 июля, т.е. за 1 месяц и 3 дня." "... оценить по достоинству идею перевода делопроизводства на некой территории, демагогически называемой союзной республикой, на которой две трети это просто этнические русские, ещё одна треть - карелы, а финнов нету вообще ..."
"Никакого другого смысла, кроме создания политической базы для дальнейшей аннексии большой настоящей Финляндии в создании искусственной карикатурной карело-финнской союзной республики не было"