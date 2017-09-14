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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87518752875387548755>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:04

  katso написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Но у Арестовича проходит 2 мысли -

Ну всё понятно ... если до кого-то не дошло, что такое Арестович и его до сих пор слушает, то это точный показатель, скажем так, недалеких когнитивных способностей


ОК, а кого слушать? Поделитесь Вашими предпочтениями. Чтоб более менее адекватная оценка ситуации была и ролики по 40 минут как раз на работу с работы по дороге.

Портников, Борислав Береза, Тарас Березовец

Можно даже, прости господи, Невзорова

По ситуации в США - Юрий Рашкин
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:08

можна дивитись на швидкості 1,75

В світі запущено глобальні некеровані процеси
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:11

  Schmit написав:Суми і Чернігів - це був лише шлях на Київ - їх мать городов... Фактично вони їх обійшли в перші ж дні вторгнення.

Суми може і так, а от про Чернігів ви дуже неправі

Чернігів був в облозі до кінця березня.
В усіх селах стояли рашисти і вели активний обстріл міста. Були буряти. Було ДНР

о 12-ій ночі та о 4-ій ранку обов"язковий авіаналіт

Я кожного дня бачу наслідкого отого "обійшли" та "не цікаві"

  Schmit написав: Ці міста кацапам були не дуже цікаві - маловато русскоговорящіх і "путін-ввєді" ніхто не кричав у 2014.

Чого це ?
Знав одного такого хріна, який намагався готувати таке.
Його ще в 2014 році СБУ за сраку хотіло взяти.
Воно так злякалось, побігло від страху, що тільки десь в Сибирі зупинився
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:40

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Не здогадуєтесь, чому пуйла так тяне до Запоріжжя, Херсона, Миколаїва, Одеси і значно менше тяне до Сум, Чернігова...?

Ми давно здогадалися, але краще поясніть нам, чому це кацапи відвели техніку від кордонів Сумської області? Шо сталося? На Південь раптом потягнуло? Курортний сезон?

У него с памятью плохо.
Забыл, бедняга, что в Чернигове они уже были в самом начале.
И о том, что Вагнера почему-то тянет в Африку.
Там, видимо, очень много русскоязычных.
И в Сирии, о кот. писал katso тоже, наверное, каждый второй говорит по-русски.

Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.
У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.
За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.
Пуйло прийшло шоб пояснити як потрібно працювать на Сході, десь під Магаданом.
ЛАД, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:42

  vitaliiangel написав:
  sens написав:відповідальність за ч.1 ст. 204-1 КУпАП
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми
думаю этот случай подходит под торговлю людьми. ТЦК ловят людей и продают их батальонам.

Злочини проти Конституції
Викрадення, позбавлення волі цивільного населення, катування, жорстоке поводження
Перевищення службових повноважень
Зловживання владою
Злочини проти прав і свобод людини
Якщо ще хочемо в ЕС, будемо вимушені покарати осіб причетних до беззаконня що зараз відбувається з ТЦК та НПУ.
Якщо ЕС вже не цікаво, то можна не притягувати до відповідальності.
Просто не зрозуміло навіщо опиратися РФ та Білорусі, якщо відвернулися від європейських цінностей?
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 14:58

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Дети до 7-8 лет сами дома не сидели.

Все по різному. Я з 7 років вдома щотижня на дня 2 залишався і до школи ходив, поки мама їхала за товаром.

Ну так это с 7 лет.
И это уже не советские времена. В середине 90-х было не до сантиментов.
Но в Европе за такие дела сейчас запросто детей отберут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:10

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Дети до 7-8 лет сами дома не сидели. Старше - да. Сам со 2 класса сидел дома один. Бабушки при выезде за границу не у всех есть.
Для того, чтобы кучковаться, нужны жилищные условия - несколько детей в маленькую комнатку не запихнёшь.
По-моему, уже писал - знаю женщину с 2 детьми, кот. вернулась из Германии именно по этой причине. Детей не с кем было оставить, не могла ни на курсы языка ходит, ни, тем более, работу искать.

Понятное дело, что "способ" не 100% рабочий и подходит не всем. Но я тоже знаю женщину с двумя детьми - которая под обстрелы до сих пор не вернулась :)

Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:25

  Schmit написав:маловато русскоговорящіх і "путін-ввєді" ніхто не кричав у 2014.
Це було б вірно, якби кацапів хоч колись хвилювали люди. А так -- ні.
Ось приклад

https://youtu.be/dxie77tBZLc?t=2408
(з 40 хвилини)

"А происходит переход советской карело-финской союзной республики, в которой было, как мы выяснили, два финна, на финский язык" "ЦК принимает решение всё радиовещание вести на двух языках, финнском и русском... принимается решение о переводе делопроизводства на финнский язык... Перевести делопроизводство на финский язык потребовали к 1 июля, т.е. за 1 месяц и 3 дня." "... оценить по достоинству идею перевода делопроизводства на некой территории, демагогически называемой союзной республикой, на которой две трети это просто этнические русские, ещё одна треть - карелы, а финнов нету вообще ..."

"Никакого другого смысла, кроме создания политической базы для дальнейшей аннексии большой настоящей Финляндии в создании искусственной карикатурной карело-финнской союзной республики не было"
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Сітківок приклеєних - 2
Енурезів вилікувано - 2
(І це лише у Мухи з віталіком )
………

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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Суми може і так

По новинах показували, як заїхали в Суми, як в Херсон, а потім техніка москалів згоріла.
Дюрі-бачі
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