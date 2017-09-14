Додано: Суб 22 чер, 2024 16:04

Water написав: .........

Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж. .........Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.

У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.

Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.

За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.

ЛАД, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?

Что такое Атіопія?1. Много. Но большинство переехали ещё очень давно. Как бы не до войны или вскоре после.В 70-е основные стройки были уже на востоке Союза, а не в Украине.Сегодня они уже умерли и вы говорите о их детях и внуках.Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?Сумую не за "гигантами", а за промышленностью. Пусть бы были не гиганты. Но из уничтожили, а "не гигантов" не создали.Развитой стране промышленность необходима. Сегодня это более чем очевидно."як працюють на Заході України", знаю. Добре працюють. Но в промышленности там в большинстве не работали, хотя бы потому, что большинство заводов было на востоке.Хотя сегодня уже и на востоке мало заводских рабочих. Торговля - наше всё. Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"Не дратує.Не привык заглядывать в чужой карман, меня больше свой интересует. А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.P.s. Пока писал были прилёты. По городу. Слышал 3 или 4, из окна видел 2. Как обычно, тревога после прилёта.