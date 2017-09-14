RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8752875387548755>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:40

  Water написав:У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.

Як вони вибішують ці гніди :!: Ну якщо вам (тобто їм) так до душі кацапія, то чому ж, су-ки, туди не виїхали на початку повномасштабної війни чи ще раніше з 2014 року?! Ніхто ж тут силоміць не тримає. :evil:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5092
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:48

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Дети до 7-8 лет сами дома не сидели. Старше - да. Сам со 2 класса сидел дома один. Бабушки при выезде за границу не у всех есть.
Для того, чтобы кучковаться, нужны жилищные условия - несколько детей в маленькую комнатку не запихнёшь.
По-моему, уже писал - знаю женщину с 2 детьми, кот. вернулась из Германии именно по этой причине. Детей не с кем было оставить, не могла ни на курсы языка ходит, ни, тем более, работу искать.

Понятное дело, что "способ" не 100% рабочий и подходит не всем. Но я тоже знаю женщину с двумя детьми - которая под обстрелы до сих пор не вернулась :)

Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.

Какое еще большинство? - вон на МинФин-е за март заметка - стало 6 лямов, на конец того года было 4.
И это еще отопление не выключали...

>>> тем, чтобы вернуться
ЧиТД...
_hunter
 
Повідомлень: 7947
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:57

  Hotab написав:Це було не в ті роки, коли ти голодний жив утрьох в одній кімнаті з двома ще мужиками, і
  Hotab написав:Але бачиш, я не живу з «душевной травмой на всю жизнь»
больные фантазии про двух мужиков и всё остальное на секс-тематику с твоей учётки это конечно не травма, у кого что болит, да?.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23868
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:59

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Це було не в ті роки, коли ти голодний жив утрьох в одній кімнаті з двома ще мужиками, і
  Hotab написав:Але бачиш, я не живу з «душевной травмой на всю жизнь»
фантазии про двух мужиков это конечно не травма, а специфический армейский юмор.

1. Ти тут брехав що в ЧС? :D
2. Віталя, інколи з мужиками можна жити просто як сусіди. Не обовʼязково оте про що ти постійно думаєш. :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 12513
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:02

Hotab по культуре и манерам общения ты ведёшь себя как зэк. Это проф.деформация или влияние мужской среды?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23868
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:04

  Water написав:.........
Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.

Что такое Атіопія?

У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.

1. Много. Но большинство переехали ещё очень давно. Как бы не до войны или вскоре после.
В 70-е основные стройки были уже на востоке Союза, а не в Украине.
Сегодня они уже умерли и вы говорите о их детях и внуках.
Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?
3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?

За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.

Сумую не за "гигантами", а за промышленностью. Пусть бы были не гиганты. Но из уничтожили, а "не гигантов" не создали.
Развитой стране промышленность необходима. Сегодня это более чем очевидно.
"як працюють на Заході України", знаю. Добре працюють. Но в промышленности там в большинстве не работали, хотя бы потому, что большинство заводов было на востоке.
Хотя сегодня уже и на востоке мало заводских рабочих. Торговля - наше всё. Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"

ЛАД, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?

Не дратує.
Не привык заглядывать в чужой карман, меня больше свой интересует. А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.

P.s. Пока писал были прилёты. По городу. Слышал 3 или 4, из окна видел 2. Как обычно, тревога после прилёта.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 чер, 2024 16:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29234
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:04

  vitaliiangel написав:Hotab по культуре и манерам общения ты ведёшь себя как зэк. Это проф.деформация или влияние мужской среды?

Ти себе ведеш так, наче мама хотіла дівчинку і тебе до самої школи і ще трішки в ній одягала в платтюшка. Ти зміг це перерости? Чи тебе дружина кинула бо один раз в сарафані застукала?
Hotab
 
Повідомлень: 12513
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:12

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.

Какое еще большинство? - вон на МинФин-е за март заметка - стало 6 лямов, на конец того года было 4.
И это еще отопление не выключали...

>>> тем, чтобы вернуться
ЧиТД...

Вы не поняли? Большинство не вернулось.
О таком приросте - 2 млн. за 3 месяца - не слышал.
Слабо верится, как-то чересчур много.
Если можно, дайте ссылку.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29234
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:14

  fler написав:
  Water написав:У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.

Як вони вибішують ці гніди :!: Ну якщо вам (тобто їм) так до душі кацапія, то чому ж, су-ки, туди не виїхали на початку повномасштабної війни чи ще раніше з 2014 року?! Ніхто ж тут силоміць не тримає. :evil:
бо всі ті хомосовєтікуси(з нащадками) й досі впевнені, що "расія вєлікая і ета навсєгда", а все українське, грузинське, молдовське тощо - це тимчасове, штучне, вимираюче й нікому не потрібне (крім рептилоїдів, масонів, англосаксів, леніна й австрійського генштабу).
"Перечикують" :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5029
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:20

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:Hotab по культуре и манерам общения ты ведёшь себя как зэк. Это проф.деформация или влияние мужской среды?

Ти себе ведеш так, наче мама хотіла дівчинку і тебе до самої школи і ще трішки в ній одягала в платтюшка. Ти зміг це перерости? Чи тебе дружина кинула бо один раз в сарафані застукала?

Вы ошибаетесь. Девушки, обычно, взрослее.
Просто затянувшееся детство. Бывает.
Жена, если и была, то, скорее всего, недолго. Иначе повзрослел бы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29234
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 8752875387548755>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google [Bot], холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 50691
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 210745
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 678893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (247)
22.06.2024 15:44
Ринок ОВДП (6446)
22.06.2024 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.