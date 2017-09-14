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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 чер, 2024 15:40
Water написав:
У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.
Як вони вибішують ці гніди
Ну якщо вам (тобто їм) так до душі кацапія, то чому ж, су-ки, туди не виїхали на початку повномасштабної війни чи ще раніше з 2014 року?! Ніхто ж тут силоміць не тримає.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 15:48
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
..........
Дети до 7-8 лет сами дома не сидели. Старше - да. Сам со 2 класса сидел дома один. Бабушки при выезде за границу не у всех есть.
Для того, чтобы кучковаться, нужны жилищные условия - несколько детей в маленькую комнатку не запихнёшь.
По-моему, уже писал - знаю женщину с 2 детьми, кот. вернулась из Германии именно по этой причине. Детей не с кем было оставить, не могла ни на курсы языка ходит, ни, тем более, работу искать.
Понятное дело, что "способ" не 100% рабочий и подходит не всем. Но я тоже знаю женщину с двумя детьми - которая под обстрелы до сих пор не вернулась
Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.
Какое еще большинство? - вон на МинФин-е за март заметка - стало 6 лямов, на конец того года было 4.
И это еще отопление не выключали...
>>> тем, чтобы вернуться
ЧиТД...
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Додано: Суб 22 чер, 2024 15:57
Hotab написав:
Це було не в ті роки, коли ти голодний жив утрьох в одній кімнаті з двома ще мужиками, і
Hotab написав:
Але бачиш, я не живу з «душевной травмой на всю жизнь»
больные фантазии про двух мужиков и всё остальное на секс-тематику с твоей учётки это конечно не травма, у кого что болит, да?.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 15:59
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Це було не в ті роки, коли ти голодний жив утрьох в одній кімнаті з двома ще мужиками, і
Hotab написав:
Але бачиш, я не живу з «душевной травмой на всю жизнь»
фантазии про двух мужиков это конечно не травма, а специфический армейский юмор.
1. Ти тут брехав що в ЧС?
2. Віталя, інколи з мужиками можна жити просто як сусіди. Не обовʼязково оте про що ти постійно думаєш.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:02
Hotab по культуре и манерам общения ты ведёшь себя как зэк. Это проф.деформация или влияние мужской среды?
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:04
Water написав:
.........
Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.
Что такое Атіопія?
У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.
1. Много. Но большинство переехали ещё очень давно. Как бы не до войны или вскоре после.
В 70-е основные стройки были уже на востоке Союза, а не в Украине.
Сегодня они уже умерли и вы говорите о их детях и внуках.
Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?
3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?
За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.
Сумую не за "гигантами", а за промышленностью. Пусть бы были не гиганты. Но из уничтожили, а "не гигантов" не создали.
Развитой стране промышленность необходима. Сегодня это более чем очевидно.
"як працюють на Заході України", знаю. Добре працюють. Но в промышленности там в большинстве не работали, хотя бы потому, что большинство заводов было на востоке.
Хотя сегодня уже и на востоке мало заводских рабочих. Торговля - наше всё. Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"
ЛАД, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?
Не дратує.
Не привык заглядывать в чужой карман, меня больше свой интересует. А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.
P.s. Пока писал были прилёты. По городу. Слышал 3 или 4, из окна видел 2. Как обычно, тревога после прилёта.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 22 чер, 2024 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:04
vitaliiangel написав:Hotab
по культуре и манерам общения ты ведёшь себя как зэк. Это проф.деформация или влияние мужской среды?
Ти себе ведеш так, наче мама хотіла дівчинку і тебе до самої школи і ще трішки в ній одягала в платтюшка. Ти зміг це перерости? Чи тебе дружина кинула бо один раз в сарафані застукала?
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:12
_hunter написав: ЛАД написав:
.............
Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.
Какое еще большинство? - вон на МинФин-е за март заметка - стало 6 лямов, на конец того года было 4.
И это еще отопление не выключали...
>>> тем, чтобы вернуться
ЧиТД...
Вы не поняли? Большинство не вернулось
.
О таком приросте - 2 млн. за 3 месяца - не слышал.
Слабо верится, как-то чересчур много.
Если можно, дайте ссылку.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:14
fler написав: Water написав:
У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.
Як вони вибішують ці гніди
Ну якщо вам (тобто їм) так до душі кацапія, то чому ж, су-ки, туди не виїхали на початку повномасштабної війни чи ще раніше з 2014 року?! Ніхто ж тут силоміць не тримає.
бо всі ті хомосовєтікуси(з нащадками) й досі впевнені, що "расія вєлікая і ета навсєгда", а все українське, грузинське, молдовське тощо - це тимчасове, штучне, вимираюче й нікому не потрібне (крім рептилоїдів, масонів, англосаксів, леніна й австрійського генштабу).
"Перечикують"
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:20
Hotab написав: vitaliiangel написав:Hotab
по культуре и манерам общения ты ведёшь себя как зэк. Это проф.деформация или влияние мужской среды?
Ти себе ведеш так, наче мама хотіла дівчинку і тебе до самої школи і ще трішки в ній одягала в платтюшка. Ти зміг це перерости? Чи тебе дружина кинула бо один раз в сарафані застукала?
Вы ошибаетесь. Девушки, обычно, взрослее.
Просто затянувшееся детство. Бывает.
Жена, если и была, то, скорее всего, недолго. Иначе повзрослел бы.
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