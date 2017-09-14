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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:25
ЛАД
Жена, если и была,
Спочатку прочитав «жена если и била»…
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:29
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
.............
Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.
Какое еще большинство? - вон на МинФин-е за март заметка - стало 6 лямов, на конец того года было 4.
И это еще отопление не выключали...
>>> тем, чтобы вернуться
ЧиТД...
Вы не поняли? Большинство не вернулось
.
О таком приросте - 2 млн. за 3 месяца - не слышал.
Слабо верится, как-то чересчур много.
Если можно, дайте ссылку.
Дс, извеняюсь - "не" не заметил.
Ссылка вот:https://minfin.com.ua/2024/03/11/122986107/
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:32
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 чер, 2024 16:40, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:37
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:43
freeze написав:
Дякую дуже, передай їм велике дякую 🤝
Передаю слова командира роты для fox767676, whois2010, _Mykola_
Всю сумму собрали.
і мені
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Додано: Суб 22 чер, 2024 16:52
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.
хотаб каже, що чорнобривця із салямі та з куриними яйцями 2..3Х
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