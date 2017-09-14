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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8752875387548755
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:25

ЛАД
Жена, если и была,

Спочатку прочитав «жена если и била»… :D :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:29

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.

Какое еще большинство? - вон на МинФин-е за март заметка - стало 6 лямов, на конец того года было 4.
И это еще отопление не выключали...

>>> тем, чтобы вернуться
ЧиТД...

Вы не поняли? Большинство не вернулось.
О таком приросте - 2 млн. за 3 месяца - не слышал.
Слабо верится, как-то чересчур много.
Если можно, дайте ссылку.

Дс, извеняюсь - "не" не заметил.
Ссылка вот:
https://minfin.com.ua/2024/03/11/122986107/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:32





Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 чер, 2024 16:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:37

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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:43

  freeze написав:Дякую дуже, передай їм велике дякую 🤝
Передаю слова командира роты для fox767676, whois2010, _Mykola_
Всю сумму собрали.
:oops: і мені
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 16:52

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.

хотаб каже, що чорнобривця із футовим салямі та з куриними яйцями 2..3Х
flyman
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