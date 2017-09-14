Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:25
ЛАД
Жена, если и была,
Спочатку прочитав «жена если и била»…
Hotab
Повідомлень: 12513
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2243 раз.
Профіль
1
2
1
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:29
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
.............
Не вернулись очень многие. Большинство. Да и эта женщина. о которой я писал, сейчас всерьёз задумывается нал тем, чтобы вернуться. Но в этот раз думает взять с собой бабушку.
Какое еще большинство? - вон на МинФин-е за март заметка - стало 6 лямов, на конец того года было 4.
И это еще отопление не выключали...
>>> тем, чтобы вернуться
ЧиТД...
Вы не поняли? Большинство
не вернулось
.
О таком приросте - 2 млн. за 3 месяца - не слышал.
Слабо верится, как-то чересчур много.
Если можно, дайте ссылку.
Дс, извеняюсь - "не" не заметил.
Ссылка вот:
https://minfin.com.ua/2024/03/11/122986107/
_hunter
Повідомлень: 7947
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:32
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Суб 22 чер, 2024 17:10, всього редагувалось 11 разів.
vitaliiangel
Повідомлень: 23871
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:37
flysoulfly
Повідомлень: 5029
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:43
freeze написав:
Дякую дуже, передай їм велике дякую 🤝
Передаю слова командира роты для fox767676, whois2010, _Mykola_
Всю сумму собрали.
і мені
budivelnik
Повідомлень: 27793
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2948 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:52
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Так а за что им без мужиков в польше жить? Ну вот представь, двое детей 3..6 лет. Куда она работать пойдёт? Каким извините хреном?
детей в приют. В Польше нового мужика найдёт.
хотаб каже, що чорнобривця із футовим салямі та з куриними яйцями 2..3Х
flyman
Повідомлень: 35429
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
Профіль
3
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:56
flyman написав:
хотаб каже, що чорнобривця із футовим салямі та з куриними яйцями 2..3Х
намекая конечно на себя
vitaliiangel
Повідомлень: 23871
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 22 чер, 2024 17:13
Hotab написав: vitaliiangel
впрочем это не помешало хотабу жить в гараже под бельбеком.
Було діло.
Це було не в ті роки, коли ти голодний жив утрьох в одній кімнаті з двома ще мужиками, і просився в школу психологом , було пізніше. Але що було, то було.
Але бачиш, я не живу з «душевной травмой на всю жизнь». Не кажу що тепер можу не платити податки. Не захищати країну. Цим відрізняються дорослі люди від 50-річних інфантів.
які просто цмудять бюджетну цицьку і посилають інших в окіп (хотаб, ЛАД, семінарист, флер, звиняйте кого забув ...)
flyman
Повідомлень: 35429
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
Профіль
3
Додано: Суб 22 чер, 2024 17:18
flyman написав:
які просто цмудять бюджетну цицьку і посилають інших в окіп (хотаб, ЛАД, семінарист, флер, звиняйте кого забув ...)
https://t.me/evo_memy/18976
vitaliiangel
Повідомлень: 23871
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 22 чер, 2024 17:22
1) Вбиті росією: підірвався на міні
Родина переночувала на хуторі Безбородьків. Потім сім’я дізналася, що російських військ у селі більше немає, тож вирішили повертатися додому.
... Донька пригадує, що вони їхали колією, намагаючись не зачепити узбіччя, бо боялись, що там можуть бути міни. Потім пролунав вибух. Протитанкова міна стояла в колії. 2) Вбиті росією: розстріляли разом з чоловіком по дорозі у сусіднє село, коли їхали на похорон батька
Під час війни у чоловіка померла спочатку мати, а через пару тижнів не витримало серце батька.
27 березня 2022 року Світлана разом з чоловіком велосипедами їхали до Вишнівки на похорон батька. У цей час дорогою проходила російська колона. Подружжя розстріляли. Від отриманих поранень Світлана померла дорогою до Ічні, перед смертю встигла подзвонити рідній матері, розказала, що трапилось. Чоловік Григорій помер у лікарні, не доживши до ранку.
pesikot
Повідомлень: 9878
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
11
50739
Чет 06 чер, 2024 01:05 katso
1493
210796
6076
679055