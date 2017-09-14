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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8754875587568757>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:ч.1 ст. 204-1 КУпАП

замах на перетин кордону
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 17:26

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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 17:30

  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.

Что такое Атіопія?

У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.

1. Много. Но большинство переехали ещё очень давно. Как бы не до войны или вскоре после.
В 70-е основные стройки были уже на востоке Союза, а не в Украине.
Сегодня они уже умерли и вы говорите о их детях и внуках.
Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?
3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?

За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.

Сумую не за "гигантами", а за промышленностью. Пусть бы были не гиганты. Но из уничтожили, а "не гигантов" не создали.
Развитой стране промышленность необходима. Сегодня это более чем очевидно.
"як працюють на Заході України", знаю. Добре працюють. Но в промышленности там в большинстве не работали, хотя бы потому, что большинство заводов было на востоке.
Хотя сегодня уже и на востоке мало заводских рабочих. Торговля - наше всё. Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"

ЛАД, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?

Не дратує.
Не привык заглядывать в чужой карман, меня больше свой интересует. А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.

P.s. Пока писал были прилёты. По городу. Слышал 3 или 4, из окна видел 2. Как обычно, тревога после прилёта.

згідно ЛАДа "бендери" знищили промисловість, але назвати хоч одного Президента-бандерівця не зможе, але все одно бандерівці її знищили
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 17:46

  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

впрочем это не помешало хотабу жить в гараже под бельбеком.


Було діло.
Це було не в ті роки, коли ти голодний жив утрьох в одній кімнаті з двома ще мужиками, і просився в школу психологом , було пізніше. Але що було, то було.
Але бачиш, я не живу з «душевной травмой на всю жизнь». Не кажу що тепер можу не платити податки. Не захищати країну. Цим відрізняються дорослі люди від 50-річних інфантів.

які просто цмудять бюджетну цицьку і посилають інших в окіп (хотаб, ЛАД, семінарист, флер, звиняйте кого забув ...)


Быстрей бы судьба ( и ТЦК ) приобщила вас к службе .
Честно , я думал что вы умней .... и с чувством юмора ....
Ошибся .

....... и еще виталька , от постоянного сидения на форуме (читать прячется ) стал дубиноголовым .
Ну , как говорится .,жду не дождусь .....
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 17:57

  flyman написав:...........
згідно ЛАДа "бендери" знищили промисловість, але назвати хоч одного Президента-бандерівця не зможе, але все одно бандерівці її знищили

Это вы придумали.
Я такого не говорил. Как раз в этом заслуга общая. Тут восток и запад едины.

які просто цмудять бюджетну цицьку і посилають інших в окіп (хотаб, ЛАД, семінарист, флер, звиняйте кого забув ...)

На фронт я вас не посылаю, я не ТЦК.
Могу послать только гораздо дальше.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 17:59

  ЛАД написав:
  Water написав:Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.

Что такое Атіопія?

Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.
В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.

У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.
Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.

1. Много. Но большинство переехали ещё очень давно. Как бы не до войны или вскоре после.
В 70-е основные стройки были уже на востоке Союза, а не в Украине.
Сегодня они уже умерли и вы говорите о их детях и внуках.

Чому тільки на Сході, на Півдні також гігантів повно.
Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?

Я вам вже відповідав на це питання.
3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?

Я знаю декілька сімей звідти, які ненавидять Україну в принципі, але живуть тут як ви кажете з 70-х років. Звісно всі вони розмовляють російською. Та ніхто не помер, живі. Так ось, одна жіночка, назвем її Валя, вона з чоловіком приперлись у 70-ті десь з-під Пермі. Вона кухар, він працював на якомусь великому будівництві, але потім навчався у морському технікумі і працював десь на пароплаві. Чоловіка я знаю мало, а Валю дуже добре. Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.
Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, але шось там десь по московії в новинах було шо ображають вимушених переселенців житла не надають, вони вимушені були втікти, шоб їх бандерівці не розстріляли, а батьківщина ось так їх зустріла. Інтерв`ю у Валі брали, шо зараз вони живуть на другому поверсі якогось гаража, як з них бандерівці знущались, як їм вдалось втекти, а тут такоє.
За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.

Сумую не за "гигантами", а за промышленностью. Пусть бы были не гиганты. Но из уничтожили, а "не гигантов" не создали.

Так можливо ті гіганти нікому не потрібні? Знаю одного бувшого гіганта, який працював на радянський ВПК, спецприлади, звісно він нікому не потрібен, бо технології вже не ті. А таке виробництво зараз це роботи і не потрібно займать площу десятки гектар та десятки тисяц працівників. Нафтопереробні заводи аналогічно.
Развитой стране промышленность необходима. Сегодня это более чем очевидно.

Звісно, сучасна промисловість, а не німецькі верстати 30-х років, які вкрав радянський союз на окупованій території.
"як працюють на Заході України", знаю. Добре працюють. Но в промышленности там в большинстве не работали, хотя бы потому, что большинство заводов было на востоке.

Та було там все, ЛАЗ, ЛуАЗ це тільки авто. Нафтопереробка- Дрогобич.
Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"

Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші.
А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.

Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю?
Востаннє редагувалось Water в Суб 22 чер, 2024 18:03, всього редагувалось 3 разів.
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  холява написав:....... и еще виталька , от постоянного сидения на форуме (читать прячется ) стал дубиноголовым .
это говорит тот придурок который собирался нюхать мои мозги? старость в вашем случае это проклятье. Живите как можно дольше.
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  freeze написав:budivelnik
И Вам большое спасибо !!!

А мені нє? :oops:
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