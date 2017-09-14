Water написав:......... Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.
Что такое Атіопія?
У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України. Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.
1. Много. Но большинство переехали ещё очень давно. Как бы не до войны или вскоре после. В 70-е основные стройки были уже на востоке Союза, а не в Украине. Сегодня они уже умерли и вы говорите о их детях и внуках. Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел? 3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?
За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.
Сумую не за "гигантами", а за промышленностью. Пусть бы были не гиганты. Но из уничтожили, а "не гигантов" не создали. Развитой стране промышленность необходима. Сегодня это более чем очевидно. "як працюють на Заході України", знаю. Добре працюють. Но в промышленности там в большинстве не работали, хотя бы потому, что большинство заводов было на востоке. Хотя сегодня уже и на востоке мало заводских рабочих. Торговля - наше всё. Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"
ЛАД, ви напевно працювали з москалями, зараз підтримуєте з ними зв`язок, вас не дратує шо в них пенсія більша?
Не дратує. Не привык заглядывать в чужой карман, меня больше свой интересует. А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.
P.s. Пока писал были прилёты. По городу. Слышал 3 или 4, из окна видел 2. Как обычно, тревога после прилёта.
згідно ЛАДа "бендери" знищили промисловість, але назвати хоч одного Президента-бандерівця не зможе, але все одно бандерівці її знищили
впрочем это не помешало хотабу жить в гараже под бельбеком.
Було діло. Це було не в ті роки, коли ти голодний жив утрьох в одній кімнаті з двома ще мужиками, і просився в школу психологом , було пізніше. Але що було, то було. Але бачиш, я не живу з «душевной травмой на всю жизнь». Не кажу що тепер можу не платити податки. Не захищати країну. Цим відрізняються дорослі люди від 50-річних інфантів.
які просто цмудять бюджетну цицьку і посилають інших в окіп (хотаб, ЛАД, семінарист, флер, звиняйте кого забув ...)
Быстрей бы судьба ( и ТЦК ) приобщила вас к службе . Честно , я думал что вы умней .... и с чувством юмора .... Ошибся .
....... и еще виталька , от постоянного сидения на форуме (читать прячется ) стал дубиноголовым . Ну , как говорится .,жду не дождусь .....
Water написав:Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.
Что такое Атіопія?
Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія. В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.
У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України. Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.
1. Много. Но большинство переехали ещё очень давно. Как бы не до войны или вскоре после. В 70-е основные стройки были уже на востоке Союза, а не в Украине. Сегодня они уже умерли и вы говорите о их детях и внуках.
Чому тільки на Сході, на Півдні також гігантів повно.
Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?
Я вам вже відповідав на це питання.
3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?
Я знаю декілька сімей звідти, які ненавидять Україну в принципі, але живуть тут як ви кажете з 70-х років. Звісно всі вони розмовляють російською. Та ніхто не помер, живі. Так ось, одна жіночка, назвем її Валя, вона з чоловіком приперлись у 70-ті десь з-під Пермі. Вона кухар, він працював на якомусь великому будівництві, але потім навчався у морському технікумі і працював десь на пароплаві. Чоловіка я знаю мало, а Валю дуже добре. Так ось вона відкрито казала: путін- прійді. Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, але шось там десь по московії в новинах було шо ображають вимушених переселенців житла не надають, вони вимушені були втікти, шоб їх бандерівці не розстріляли, а батьківщина ось так їх зустріла. Інтерв`ю у Валі брали, шо зараз вони живуть на другому поверсі якогось гаража, як з них бандерівці знущались, як їм вдалось втекти, а тут такоє.
За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.
Сумую не за "гигантами", а за промышленностью. Пусть бы были не гиганты. Но из уничтожили, а "не гигантов" не создали.
Так можливо ті гіганти нікому не потрібні? Знаю одного бувшого гіганта, який працював на радянський ВПК, спецприлади, звісно він нікому не потрібен, бо технології вже не ті. А таке виробництво зараз це роботи і не потрібно займать площу десятки гектар та десятки тисяц працівників. Нафтопереробні заводи аналогічно.
Развитой стране промышленность необходима. Сегодня это более чем очевидно.
Звісно, сучасна промисловість, а не німецькі верстати 30-х років, які вкрав радянський союз на окупованій території.
"як працюють на Заході України", знаю. Добре працюють. Но в промышленности там в большинстве не работали, хотя бы потому, что большинство заводов было на востоке.
Та було там все, ЛАЗ, ЛуАЗ це тільки авто. Нафтопереробка- Дрогобич.
Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"
Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші.
А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.
Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю?
Востаннє редагувалось Water в Суб 22 чер, 2024 18:03, всього редагувалось 3 разів.