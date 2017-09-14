Додано: Суб 22 чер, 2024 17:59

ЛАД написав: Water написав: Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж. Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.

Что такое Атіопія? Что такое Атіопія?

У нас багато людей, які перїхали в Україну за радянських часів на різні великі будівництва індустріальних гігантів, вважають себе руськими до сих пір і тихо ненавидять незалежність України.

Якби таких людей було одиниці, так ні, їх дохалєри.

1. Много. Но большинство переехали ещё очень давно. Как бы не до войны или вскоре после.

В 70-е основные стройки были уже на востоке Союза, а не в Украине.

Сегодня они уже умерли и вы говорите о их детях и внуках.

Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?

3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?

За тими гігантами ЛАД сумує до сих пір і не знає як працюють на Заході України, бо там нічого не вміють, а сурові робітники зі Сходу туди не поїдуть, бо далеко.

Сумую не за "гигантами", а за промышленностью. Пусть бы были не гиганты. Но из уничтожили, а "не гигантов" не создали.

Развитой стране промышленность необходима. Сегодня это более чем очевидно.

"як працюють на Заході України", знаю. Добре працюють. Но в промышленности там в большинстве не работали, хотя бы потому, что большинство заводов было на востоке.

Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"

А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.

Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.Чому тільки на Сході, на Півдні також гігантів повно.Я вам вже відповідав на це питання.Я знаю декілька сімей звідти, які ненавидять Україну в принципі, але живуть тут як ви кажете з 70-х років. Звісно всі вони розмовляють російською. Та ніхто не помер, живі. Так ось, одна жіночка, назвем її Валя, вона з чоловіком приперлись у 70-ті десь з-під Пермі. Вона кухар, він працював на якомусь великому будівництві, але потім навчався у морському технікумі і працював десь на пароплаві. Чоловіка я знаю мало, а Валю дуже добре. Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, але шось там десь по московії в новинах було шо ображають вимушених переселенців житла не надають, вони вимушені були втікти, шоб їх бандерівці не розстріляли, а батьківщина ось так їх зустріла. Інтерв`ю у Валі брали, шо зараз вони живуть на другому поверсі якогось гаража, як з них бандерівці знущались, як їм вдалось втекти, а тут такоє.Так можливо ті гіганти нікому не потрібні? Знаю одного бувшого гіганта, який працював на радянський ВПК, спецприлади, звісно він нікому не потрібен, бо технології вже не ті. А таке виробництво зараз це роботи і не потрібно займать площу десятки гектар та десятки тисяц працівників. Нафтопереробні заводи аналогічно.Звісно, сучасна промисловість, а не німецькі верстати 30-х років, які вкрав радянський союз на окупованій території.Та було там все, ЛАЗ, ЛуАЗ це тільки авто. Нафтопереробка- Дрогобич.Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші.Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю?