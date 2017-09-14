Додано: Суб 22 чер, 2024 18:37

Water написав: ЛАД написав: Water написав: Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж. Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.

Что такое Атіопія? Что такое Атіопія?

Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.

В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні. Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.

Чому тільки на Сході, на Півдні також гігантів повно.

Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?

Я вам вже відповідав на це питання. Я вам вже відповідав на це питання.

3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?

......... Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.

Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, ..... ......... Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, .....

Так можливо ті гіганти нікому не потрібні? Знаю одного бувшого гіганта, який працював на радянський ВПК, спецприлади, звісно він нікому не потрібен, бо технології вже не ті. А таке виробництво зараз це роботи і не потрібно займать площу десятки гектар та десятки тисяц працівників. Нафтопереробні заводи аналогічно.

Звісно, сучасна промисловість, а не німецькі верстати 30-х років, які вкрав радянський союз на окупованій території.

Та було там все, ЛАЗ, ЛуАЗ це тільки авто. Нафтопереробка- Дрогобич.

Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"

Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші. Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші.

А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.

Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю? Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю?

Всеобщая пенсионная система в Китае отсутствует, пенсия выплачивается отдельным категориям населения.

Спасибо за объяснение.Но почему сразу так не назвать? Как принято.И там "стирчать всі вуха"?Восток и юг обычно объединяют в таком ключе.Если не сложно, повторите.Я не отрицаю, что есть и такие. Но вы пишете: "они".И второе. Может, не надо было делать так, чтобы "они поверили"?Можливо.Но "гигантов" разрушили, а новые предприятия не создали.И нефтепереработка работала.Не "вкрав", а получил как репарации.Мы сейчас тоже, вроде, требуем от РФ компенсации ущерьа.Было.Но, надеюсь, не будете спорить, что на востоке было гораздо больше. Центры промышленности всё же были Харьков, Днепр, Запорожье, Донбасс."Навчання" было и есть. а вот желание..."Руки пачкать... Горбатиться...".А чтобы были "відповідні гроші", думаю, сами знаете, что надо много всего. Не буду объяснять азы, уверен, что вы и сами понимаете."А у вас негров линчуют!"Да, "ще вища". Так там и зарплата значно вища.Но в принципе солидарная система по сути не сильно отличается. С работника всю жизнь делаются отчисления в ПФ. Только тратятся сразу на текущие пенсии.Представьте себе накопительную систему у нас при нашей инфляции. При вводе грн. курс был 1,76 гривны за доллар США, сегодня - 40,45. В 23 раза выше. Не смешно.При этом во многих странах пенсия, как и зарплаты ниже наших, а где-то и вообще нет.Повторю, я не считаю деньги в чужих карманах.В том же Китае