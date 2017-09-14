Water
И Вам большое спасибо !!!!! Я извиняюсь очень, мне просто не видно, это в роту все пошло.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 18:10
Water
И Вам большое спасибо !!!!! Я извиняюсь очень, мне просто не видно, это в роту все пошло.
Додано: Суб 22 чер, 2024 18:23
як все запущено
що "запад"? чому ви транслюєте мошканське іпсо про "запад",
2 парторга конуняки, 1 бухгалтер із сумського села, 1 урка, 1 колишній регіонал, 1 квнщик із КР, де "западенці", хто ?
ви не примазуйте "запод" до ваших любімчіків, за яких ви руками і ногами за, але западенці кладуть вам купи під двері.
ще 40 років не пройшло, ще не було того Моісея-бандери, щоб водив поки два покоління рабів не мине, ще повно гомосовєтікусів з шаріковщиною в голові та кістковому мізку, що цмудять бюджетну цицьку та мріють про те щоб жити як в есесесер.
як все запущено
Додано: Суб 22 чер, 2024 18:37
Спасибо за объяснение.
Но почему сразу так не назвать? Как принято.
И там "стирчать всі вуха"?
Восток и юг обычно объединяют в таком ключе.
Если не сложно, повторите.
Я не отрицаю, что есть и такие. Но вы пишете: "все они".
И второе. Может, не надо было делать так, чтобы "они поверили"?
Можливо.
Но "гигантов" разрушили, а новые предприятия не создали.
И нефтепереработка работала.
Не "вкрав", а получил как репарации.
Мы сейчас тоже, вроде, требуем от РФ компенсации ущерьа.
Было.
Но, надеюсь, не будете спорить, что на востоке было гораздо больше. Центры промышленности всё же были Харьков, Днепр, Запорожье, Донбасс.
"Навчання" было и есть. а вот желание...
"Руки пачкать... Горбатиться...".
А чтобы были "відповідні гроші", думаю, сами знаете, что надо много всего. Не буду объяснять азы, уверен, что вы и сами понимаете.
"А у вас негров линчуют!"
Да, "ще вища". Так там и зарплата значно вища. Есть с чего отчислять. Но в принципе солидарная система по сути не сильно отличается. С работника всю жизнь делаются отчисления в ПФ. Только тратятся сразу на текущие пенсии.
Представьте себе накопительную систему у нас при нашей инфляции. При вводе грн. курс был 1,76 гривны за доллар США, сегодня - 40,45. В 23 раза выше. Не смешно.
При этом во многих странах пенсия, как и зарплаты ниже наших, а где-то и вообще нет.
Повторю, я не считаю деньги в чужих карманах.
В том же Китае
Додано: Суб 22 чер, 2024 18:37
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