flyman написав:........... згідно ЛАДа "бендери" знищили промисловість, але назвати хоч одного Президента-бандерівця не зможе, але все одно бандерівці її знищили
Это вы придумали. Я такого не говорил. Как раз в этом заслуга общая. Тут восток и запад едины.
які просто цмудять бюджетну цицьку і посилають інших в окіп (хотаб, ЛАД, семінарист, флер, звиняйте кого забув ...)
На фронт я вас не посылаю, я не ТЦК. Могу послать только гораздо дальше.
що "запад"? чому ви транслюєте мошканське іпсо про "запад", 2 парторга конуняки, 1 бухгалтер із сумського села, 1 урка, 1 колишній регіонал, 1 квнщик із КР, де "западенці", хто ? ви не примазуйте "запод" до ваших любімчіків, за яких ви руками і ногами за, але западенці кладуть вам купи під двері.
ще 40 років не пройшло, ще не було того Моісея-бандери, щоб водив поки два покоління рабів не мине, ще повно гомосовєтікусів з шаріковщиною в голові та кістковому мізку, що цмудять бюджетну цицьку та мріють про те щоб жити як в есесесер. як все запущено
Water написав:Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.
Что такое Атіопія?
Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія. В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.
Спасибо за объяснение. Но почему сразу так не назвать? Как принято. И там "стирчать всі вуха".
Чому тільки на Сході, на Півдні також гігантів повно.
Восток и юг обычно объединяют в таком ключе.
Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?
Я вам вже відповідав на це питання.
Если не сложно, повторите.
3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?
......... Так ось вона відкрито казала: путін- прійді. Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, .....
Я не отрицаю, что есть и такие. Но вы пишете: "все они". И второе. Может, не надо было делать так, чтобы "они поверили"?
Так можливо ті гіганти нікому не потрібні? Знаю одного бувшого гіганта, який працював на радянський ВПК, спецприлади, звісно він нікому не потрібен, бо технології вже не ті. А таке виробництво зараз це роботи і не потрібно займать площу десятки гектар та десятки тисяц працівників. Нафтопереробні заводи аналогічно.
Можливо. Но "гигантов" разрушили, а новые предприятия не создали. И нефтепереработка работала.
Звісно, сучасна промисловість, а не німецькі верстати 30-х років, які вкрав радянський союз на окупованій території.
Не "вкрав", а получил как репарации. Мы сейчас тоже, вроде, требуем от РФ компенсации ущерба.
Та було там все, ЛАЗ, ЛуАЗ це тільки авто. Нафтопереробка- Дрогобич.
Было. Но, надеюсь, не будете спорить, что на востоке было гораздо больше. Центры промышленности всё же были Харьков, Днепр, Запорожье, Донбасс.
Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"
Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші.
"Навчання" было и есть. А вот желание... "Руки пачкать... Горбатиться...". А чтобы были "відповідні гроші", думаю, сами знаете, что надо много всего. Не буду объяснять азы, уверен, что вы и сами понимаете.
А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.
Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю?
"А у вас негров линчуют!" Да, "ще вища". Так там и зарплата значно вища. Есть с чего отчислять. Но в принципе солидарная система по сути не сильно отличается. С работника всю жизнь делаются отчисления в ПФ. Только тратятся сразу на текущие пенсии. Представьте себе накопительную систему у нас при нашей инфляции. При вводе грн. курс был 1,76 гривны за доллар США, сегодня - 40,45. В 23 раза выше. Не смешно. При этом во многих странах пенсия, как и зарплаты ниже наших, а где-то и вообще нет. Повторю, я не считаю деньги в чужих карманах. В том же Китае
Всеобщая пенсионная система в Китае отсутствует, пенсия выплачивается отдельным категориям населения.
Water написав:Я знаю декілька сімей звідти, які ненавидять Україну в принципі, але живуть тут як ви кажете з 70-х років. Звісно всі вони розмовляють російською. Та ніхто не помер, живі. Так ось, одна жіночка, назвем її Валя, вона з чоловіком приперлись у 70-ті десь з-під Пермі. Вона кухар, він працював на якомусь великому будівництві, але потім навчався у морському технікумі і працював десь на пароплаві. Чоловіка я знаю мало, а Валю дуже добре. Так ось вона відкрито казала: путін- прійді. Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, але шось там десь по московії в новинах було шо ображають вимушених переселенців житла не надають, вони вимушені були втікти, шоб їх бандерівці не розстріляли, а батьківщина ось так їх зустріла. Інтерв`ю у Валі брали, шо зараз вони живуть на другому поверсі якогось гаража, як з них бандерівці знущались, як їм вдалось втекти, а тут такоє.
Написано якось ... дуже складно для розуміння.
Але, так. Є багато таких, які вважають, що кожен, хто розмовляє українською - бандеровець Вивіска українською - бандерівці знущаються над узкоязичними І справа тут не в мові, і не в язиці. Вони ж і россійську не знають. Пишуть з помилками
І вірять, що в Росії все добре, все чудово. Але стикаються з чугуною дупою реальності Росії
flyman написав:........... згідно ЛАДа "бендери" знищили промисловість, але назвати хоч одного Президента-бандерівця не зможе, але все одно бандерівці її знищили
Это вы придумали. Я такого не говорил. Как раз в этом заслуга общая. Тут восток и запад едины.
які просто цмудять бюджетну цицьку і посилають інших в окіп (хотаб, ЛАД, семінарист, флер, звиняйте кого забув ...)
На фронт я вас не посылаю, я не ТЦК. Могу послать только гораздо дальше.
що "запад"? чому ви транслюєте мошканське іпсо про "запад", 2 парторга конуняки, 1 бухгалтер із сумського села, 1 урка, 1 колишній регіонал, 1 квнщик із КР, де "западенці", хто ? ви не примазуйте "запод" до ваших любімчіків, за яких ви руками і ногами за, але западенці кладуть вам купи під двері.
ще 40 років не пройшло, ще не було того Моісея-бандери, щоб водив поки два покоління рабів не мине, ще повно гомосовєтікусів з шаріковщиною в голові та кістковому мізку, що цмудять бюджетну цицьку та мріють про те щоб жити як в есесесер. як все запущено
И какая связь с моим постом? У вас тяжёлый бред? Что употребляете?