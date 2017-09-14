Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.
В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.
Спасибо за объяснение.
Но почему сразу так не назвать? Как принято.
И там "стирчать всі вуха".
Как принято це де?
Наприклад, сумнозвісне місто Париж він зовсім не Париж, а ПаріС.
Алжир він зовсім ніякий не Алжир, а Алгерія.
Це що так швиденько згадав.
Чому тільки на Сході, на Півдні також гігантів повно.
Восток и юг обычно объединяют в таком ключе.
Це у москалів Схід з Півднем поєднали, а пуйло захистив.
Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?
Я вам вже відповідав на це питання.
Если не сложно, повторите.
Так сусід надав приклади, все шо ви написали, все використовує.
3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?
......... Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.
Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, .....
Я не отрицаю, что есть и такие. Но вы пишете: "все они".
И второе. Может, не надо было делать так, чтобы "они поверили"?
Пробачте шо москальською, что делать? Можливо ані передивились москальського телебачення, чи ви вважаєте шо з них бандерівці все життя знущались, а вони терпіли і чекали?
Так можливо ті гіганти нікому не потрібні? Знаю одного бувшого гіганта, який працював на радянський ВПК, спецприлади, звісно він нікому не потрібен, бо технології вже не ті. А таке виробництво зараз це роботи і не потрібно займать площу десятки гектар та десятки тисяц працівників. Нафтопереробні заводи аналогічно.
Можливо.
Но "гигантов" разрушили, а новые предприятия не создали.
И нефтепереработка работала.
Звісно все працювало, як і Львівський електрон, ззовні це телік, внутрі це радянський ВПК. Нафтопереробка, звідки в Одесі, в Херсоні, в Лисичанську нафта? Ще ладно Кременчуг, Шебелінка, Дрогобич. Бердянський нафтомаслозавод. Азмол як там, москалі налагодили виробництво? Вам нічого не здається? Ми шо, Кувейт?
Звісно, сучасна промисловість, а не німецькі верстати 30-х років, які вкрав радянський союз на окупованій території.
Не "вкрав", а получил как репарации.
Мы сейчас тоже, вроде, требуем от РФ компенсации ущерба.
В сенсі репарації, те шо у німців повністю вкрали весь завод, це все були репарації? Можливо те шо у мене особисто москалі все винесли з гаража, з хати, потім хату розмобили. На роботі все підчісту винесли шо тільки змогли утянуть, це теж були репарації? Ахрініть!
Та було там все, ЛАЗ, ЛуАЗ це тільки авто. Нафтопереробка- Дрогобич.
Было.
Но, надеюсь, не будете спорить, что на востоке было гораздо больше. Центры промышленности всё же были Харьков, Днепр, Запорожье, Донбасс.
А что мнє споріть, я й сам знаю, шо на Заході теж була така сама промисловість, звісно з Донбасу тягнула все ще царська росіся.
Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"
Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші.
"Навчання" было и есть. А вот желание...
"Руки пачкать... Горбатиться...".
А чтобы были "відповідні гроші", думаю, сами знаете, что надо много всего. Не буду объяснять азы, уверен, что вы и сами понимаете.
Так я розумію, написав- відповідні гроші.
А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.
Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю?
"А у вас негров линчуют!"
Да, "ще вища". Так там и зарплата значно вища. Есть с чего отчислять. Но в принципе солидарная система по сути не сильно отличается. С работника всю жизнь делаются отчисления в ПФ. Только тратятся сразу на текущие пенсии.
Представьте себе накопительную систему у нас при нашей инфляции. При вводе грн. курс был 1,76 гривны за доллар США, сегодня - 40,45. В 23 раза выше. Не смешно.
Звісно якщо тупо отримувать гроші і виплачувать іншим, то ми маємо ситуацію, яка склалась вже давно. Але прогресу у цьому питанні я не бачу, в першу чергу нашому ПФ потрібно глянуть як це працює в інших країнах. А не нє сільно отлічаєтся. Це зовсім інша система, в якій ви можете приймати участь як майбутній пенсіонер, а не тупо бачити шо кожен місяць шось зняли, а куди пішли ваші гроші- невідомо.
При этом во многих странах пенсия, как и зарплаты ниже наших, а где-то и вообще нет.
Тому в нас чекають Анголу, Непал, Пакістан. Нашо сплачувать українцю штуку, якшо Пакистан працює за 500? Хай українець воює. Хто залишиться? А ви кажете русский язык, кажу шого тупо не буде, нема кому на ньому розмовлять.