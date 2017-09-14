Додано: Суб 22 чер, 2024 19:30

ЛАД написав: Water написав: Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж. Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.

Что такое Атіопія? Что такое Атіопія?

Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.

В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.

Спасибо за объяснение.

Но почему сразу так не назвать? Как принято.

И там "стирчать всі вуха". Спасибо за объяснение.Но почему сразу так не назвать? Как принято.И там "стирчать всі вуха".

Чому тільки на Сході, на Півдні також гігантів повно.

Восток и юг обычно объединяют в таком ключе. Восток и юг обычно объединяют в таком ключе.

Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?

Я вам вже відповідав на це питання. Я вам вже відповідав на це питання.

Если не сложно, повторите.

3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?

......... Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.

Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, ..... ......... Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, .....

Я не отрицаю, что есть и такие. Но вы пишете: "все они".

И второе. Может, не надо было делать так, чтобы "они поверили"?

Так можливо ті гіганти нікому не потрібні? Знаю одного бувшого гіганта, який працював на радянський ВПК, спецприлади, звісно він нікому не потрібен, бо технології вже не ті. А таке виробництво зараз це роботи і не потрібно займать площу десятки гектар та десятки тисяц працівників. Нафтопереробні заводи аналогічно.

Но "гигантов" разрушили, а новые предприятия не создали.

И нефтепереработка работала.

Звісно, сучасна промисловість, а не німецькі верстати 30-х років, які вкрав радянський союз на окупованій території.

Не "вкрав", а получил как репарации.

Мы сейчас тоже, вроде, требуем от РФ компенсации ущерба.

Та було там все, ЛАЗ, ЛуАЗ це тільки авто. Нафтопереробка- Дрогобич.

Но, надеюсь, не будете спорить, что на востоке было гораздо больше. Центры промышленности всё же были Харьков, Днепр, Запорожье, Донбасс.

Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"

Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші. Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші.

"Навчання" было и есть. А вот желание...

"Руки пачкать... Горбатиться...".

А чтобы были "відповідні гроші", думаю, сами знаете, что надо много всего. Не буду объяснять азы, уверен, что вы и сами понимаете.

А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.

Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю? Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю?



Да, "ще вища". Так там и зарплата значно вища. Есть с чего отчислять. Но в принципе солидарная система по сути не сильно отличается. С работника всю жизнь делаются отчисления в ПФ. Только тратятся сразу на текущие пенсии.

Представьте себе накопительную систему у нас при нашей инфляции. При вводе грн. курс был 1,76 гривны за доллар США, сегодня - 40,45. В 23 раза выше. Не смешно. "А у вас негров линчуют!"Да, "ще вища". Так там и зарплата значно вища.Но в принципе солидарная система по сути не сильно отличается. С работника всю жизнь делаются отчисления в ПФ. Только тратятся сразу на текущие пенсии.Представьте себе накопительную систему у нас при нашей инфляции. При вводе грн. курс был 1,76 гривны за доллар США, сегодня - 40,45. В 23 раза выше. Не смешно.

При этом во многих странах пенсия, как и зарплаты ниже наших, а где-то и вообще нет.

Как принято це де?Наприклад, сумнозвісне місто Париж він зовсім не Париж, а ПаріС.Алжир він зовсім ніякий не Алжир, а Алгерія.Це що так швиденько згадав.Це у москалів Схід з Півднем поєднали, а пуйло захистив.Так сусід надав приклади, все шо ви написали, все використовує.Пробачте шо москальською, что делать?Можливо ані передивились москальського телебачення, чи ви вважаєте шо з них бандерівці все життя знущались, а вони терпіли і чекали?Можливо.Звісно все працювало, як і Львівський електрон, ззовні це телік, внутрі це радянський ВПК. Нафтопереробка, звідки в Одесі, в Херсоні, в Лисичанську нафта? Ще ладно Кременчуг, Шебелінка, Дрогобич. Бердянський нафтомаслозавод. Азмол як там, москалі налагодили виробництво? Вам нічого не здається? Ми шо, Кувейт?В сенсі репарації, те шо у німців повністю вкрали весь завод, це все були репарації? Можливо те шо у мене особисто москалі все винесли з гаража, з хати, потім хату розмобили. На роботі все підчісту винесли шо тільки змогли утянуть, це теж були репарації? Ахрініть!Было.А что мнє споріть, я й сам знаю, шо на Заході теж була така сама промисловість, звісно з Донбасу тягнула все ще царська росіся.Так я розумію, написав- відповідні гроші.Звісно якщо тупо отримувать гроші і виплачувать іншим, то ми маємо ситуацію, яка склалась вже давно. Але прогресу у цьому питанні я не бачу, в першу чергу нашому ПФ потрібно глянуть як це працює в інших країнах. А не нє сільно отлічаєтся. Це зовсім інша система, в якій ви можете приймати участь як майбутній пенсіонер, а не тупо бачити шо кожен місяць шось зняли, а куди пішли ваші гроші- невідомо.Тому в нас чекають Анголу, Непал, Пакістан. Нашо сплачувать українцю штуку, якшо Пакистан працює за 500? Хай українець воює. Хто залишиться? А ви кажете русский язык, кажу шого тупо не буде, нема кому на ньому розмовлять.