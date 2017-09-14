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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8756875787588759>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 19:30

  ЛАД написав:
  Water написав:Куди не ткни, в той-же конфлікт а Атіопії, там вуха москви стричать з 1974 року. Сирія відповідно теж.

Что такое Атіопія?

Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.
В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.

Спасибо за объяснение.
Но почему сразу так не назвать? Как принято.
И там "стирчать всі вуха".

Как принято це де?
Наприклад, сумнозвісне місто Париж він зовсім не Париж, а ПаріС.
Алжир він зовсім ніякий не Алжир, а Алгерія.
Це що так швиденько згадав.

Чому тільки на Сході, на Півдні також гігантів повно.

Восток и юг обычно объединяют в таком ключе.

Це у москалів Схід з Півднем поєднали, а пуйло захистив.
Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?

Я вам вже відповідав на це питання.

Если не сложно, повторите.

Так сусід надав приклади, все шо ви написали, все використовує.

3. Откуда у вас такая уверенность, что все они "ненавидять незалежність України"?

......... Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.
Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, .....

Я не отрицаю, что есть и такие. Но вы пишете: "все они".
И второе. Может, не надо было делать так, чтобы "они поверили"?

Пробачте шо москальською, что делать? :?: Можливо ані передивились москальського телебачення, чи ви вважаєте шо з них бандерівці все життя знущались, а вони терпіли і чекали? :shock: :shock:

Так можливо ті гіганти нікому не потрібні? Знаю одного бувшого гіганта, який працював на радянський ВПК, спецприлади, звісно він нікому не потрібен, бо технології вже не ті. А таке виробництво зараз це роботи і не потрібно займать площу десятки гектар та десятки тисяц працівників. Нафтопереробні заводи аналогічно.

Можливо.
Но "гигантов" разрушили, а новые предприятия не создали.
И нефтепереработка работала.

Звісно все працювало, як і Львівський електрон, ззовні це телік, внутрі це радянський ВПК. Нафтопереробка, звідки в Одесі, в Херсоні, в Лисичанську нафта? Ще ладно Кременчуг, Шебелінка, Дрогобич. Бердянський нафтомаслозавод. Азмол як там, москалі налагодили виробництво? Вам нічого не здається? Ми шо, Кувейт?

Звісно, сучасна промисловість, а не німецькі верстати 30-х років, які вкрав радянський союз на окупованій території.

Не "вкрав", а получил как репарации.
Мы сейчас тоже, вроде, требуем от РФ компенсации ущерба.

В сенсі репарації, те шо у німців повністю вкрали весь завод, це все були репарації? Можливо те шо у мене особисто москалі все винесли з гаража, з хати, потім хату розмобили. На роботі все підчісту винесли шо тільки змогли утянуть, це теж були репарації? Ахрініть!
Та було там все, ЛАЗ, ЛуАЗ це тільки авто. Нафтопереробка- Дрогобич.

Было.
Но, надеюсь, не будете спорить, что на востоке было гораздо больше. Центры промышленности всё же были Харьков, Днепр, Запорожье, Донбасс.

А что мнє споріть, я й сам знаю, шо на Заході теж була така сама промисловість, звісно з Донбасу тягнула все ще царська росіся.
Попробуй заставь молодёжь (хотя бы относительную) пойти на завод - "как это? Проходная! От звонка до звонка! Рабство!"

Без питань- відповідне навчання та праця за відповідні гроші.

"Навчання" было и есть. А вот желание...
"Руки пачкать... Горбатиться...".
А чтобы были "відповідні гроші", думаю, сами знаете, что надо много всего. Не буду объяснять азы, уверен, что вы и сами понимаете.

Так я розумію, написав- відповідні гроші.

А дратує не то, что у них выше, а что у нас низкая.

Так у тих-же бувших промислових робітників тієї ж Німеччини ще вища, бо вона накопичувана. Відчуваєте різницю?

"А у вас негров линчуют!" :)
Да, "ще вища". Так там и зарплата значно вища. Есть с чего отчислять. Но в принципе солидарная система по сути не сильно отличается. С работника всю жизнь делаются отчисления в ПФ. Только тратятся сразу на текущие пенсии.
Представьте себе накопительную систему у нас при нашей инфляции. При вводе грн. курс был 1,76 гривны за доллар США, сегодня - 40,45. В 23 раза выше. Не смешно.

Звісно якщо тупо отримувать гроші і виплачувать іншим, то ми маємо ситуацію, яка склалась вже давно. Але прогресу у цьому питанні я не бачу, в першу чергу нашому ПФ потрібно глянуть як це працює в інших країнах. А не нє сільно отлічаєтся. Це зовсім інша система, в якій ви можете приймати участь як майбутній пенсіонер, а не тупо бачити шо кожен місяць шось зняли, а куди пішли ваші гроші- невідомо.
При этом во многих странах пенсия, как и зарплаты ниже наших, а где-то и вообще нет.

Тому в нас чекають Анголу, Непал, Пакістан. Нашо сплачувать українцю штуку, якшо Пакистан працює за 500? Хай українець воює. Хто залишиться? А ви кажете русский язык, кажу шого тупо не буде, нема кому на ньому розмовлять.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 19:36

  freeze написав:budivelnik
И Вам большое спасибо !!!


+++ и мне )))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 19:38

  холява написав:
  freeze написав:budivelnik
И Вам большое спасибо !!!


+++ и мне )))

--- мне, я не поучаствовал ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:05

Демографічна криза і нестача робочої сили. В Україну завозять робітників з країн Африки та Азії. Огляд від Яни Матвійчук

Демографічна криза в Україні поглиблюється. ООН повідомила, що у Європі як біженці наразі перебувають 5,8 млн українців: 4,5 млн в ЄС і сусідніх країнах. 1,3 млн українців виїхали до росії та білорусі. З урахуванням значної вимушеної міграції та ведення активних бойових дій, в Україні почала скорочуватися робоча сила. За оцінками, це скорочення складає 2,1 млн осіб і загалом в Україні до 15,2 млн осіб, які можуть працювати.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова дала прогноз, що у 2033 році в Україні у межах кордонів 1991 року проживатимуть 30-35 млн людей. Але аби населення зберігалося хоча б на рівні 30 млн – Україна щорічно має залучати 300 тис. мігрантів.

Залучення мігрантів необхідне вже, але це матиме, найімовірніше, багато негативних наслідків. Як ми бачимо, міграційна політика у Європі гучно провалилася, адже не лише спровокувала розкол у суспільстві, але й призвела до міжетнічних конфліктів. Мігранти, які прибули до країн Європи, не хочуть асимілюватися та все ж надають перевагу вести звичний спосіб життя. Європейська традиція у цьому напрямку значно відрізняється. Окрім того, американський дослідницький центр Pew Research Center підрахував, що за умови негайного припинення міграції населення з мусульманських країн – до 2050 року у Європі буде нараховуватися 7,4% мусульман від загальної кількості населення.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/mat ... 246036ae2/


витиевато написано. Мигранты из Европы заселят Украину. Возможно на это будут выделять средства на постоянной основе и построят им жильё. Всех трудоспособных украинцев Ес пригласит к себе (при условии что они смогут выучить минимальный уровень языка).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:44

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:45

Вообще, артисты, музыканты, циркачи, спортсмены... Если у нас война, зачем им всем бронь? Они что с другого теста? Нет логики!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:48

  flyman написав:
  sens написав:ч.1 ст. 204-1 КУпАП

замах на перетин кордону

Надав у своїй відповіді істотне тлумачення та строки на апеляцію.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:55

  hxbbgaf написав:Вообще, артисты, музыканты, циркачи, спортсмены... Если у нас война, зачем им всем бронь? Они что с другого теста? Нет логики!

Вас не спасет, если со всех снимут. Кросс бегаете? Чтобы спрыгнуть с камаза по пути на полигон и убежать.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 21:01





Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 чер, 2024 21:05, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 21:01

  hxbbgaf написав:Вообще, артисты, музыканты, циркачи, спортсмены... Если у нас война, зачем им всем бронь? Они что с другого теста? Нет логики!

ніби не ясно:
Кравчук - УРСР 2.0,
Кучма - Южмаш з директорами-олігархами,
Ющенко - колгоспну пасіку з глечиками,
ВФЯ - зону із смотрящими,
Порошенко - Рошен,
СН - лунапрк з блекджеком і влогершами,
хто на що вчився то і будує

Вибери воєнпєнса, то будуватиме казарму
flyman
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