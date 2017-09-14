Додано: Суб 22 чер, 2024 21:14

ЛАД написав: Ігор Терехов

Внаслідок терористичного удару по житловому будинку двоє загиблі, 15 поранені.

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Ігор Терехов

Кількість постраждалих зросла до 18-ти.

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М-да. Сегодня по ходу у кремля что-то пошло не так в наступлении. Даже не знаю что именно, но точно знаю, что это так. Кремль при неудачных наземных наступлениях, сопровождающиеся потерями, немедленно начинает мстить - а именно обстреливать КАБами и ракетами Харьков и другие крупные города Украины.Сегодня понял, что интуиция у меня иногда присутствует. Не хотелось мотаться по городу. При завершении маршрута передвижения вдруг накатило какое-то беспокойство и я начал искать варианты укрытий как вдруг услышал звуки первых 3-х прилетов. И через полчаса услышал прилет какой-то ракеты. По звуку взрыва вроде как С-300, но до взрыва слышен был звук ее подлета, что свидетельствует о том, что ракета не баллистическая все-таки была. Сразу узнал одно из мест прилета КАБа в Харькове. Довольно известное место в городе. Народа там всегда тьма. Поэтому сразу не верил, что раненых только 15 человек. Вроде уже 42 на сейчас.Странно, модераторы удаляют снова все мои сообщения или в крайнем случае оставляют лишь сильно усеченную часть. Выводы сделал нехорошие. Сайт работает на кремль и проталкивает его нарративы.