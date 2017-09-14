а лётчики жилые гаражи
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Додано: Суб 22 чер, 2024 21:07
Додано: Суб 22 чер, 2024 21:14
М-да. Сегодня по ходу у кремля что-то пошло не так в наступлении. Даже не знаю что именно, но точно знаю, что это так. Кремль при неудачных наземных наступлениях, сопровождающиеся потерями, немедленно начинает мстить - а именно обстреливать КАБами и ракетами Харьков и другие крупные города Украины.
Сегодня понял, что интуиция у меня иногда присутствует. Не хотелось мотаться по городу. При завершении маршрута передвижения вдруг накатило какое-то беспокойство и я начал искать варианты укрытий как вдруг услышал звуки первых 3-х прилетов. И через полчаса услышал прилет какой-то ракеты. По звуку взрыва вроде как С-300, но до взрыва слышен был звук ее подлета, что свидетельствует о том, что ракета не баллистическая все-таки была. Сразу узнал одно из мест прилета КАБа в Харькове. Довольно известное место в городе. Народа там всегда тьма. Поэтому сразу не верил, что раненых только 15 человек. Вроде уже 42 на сейчас.
Странно, модераторы удаляют снова все мои сообщения или в крайнем случае оставляют лишь сильно усеченную часть. Выводы сделал нехорошие. Сайт работает на кремль и проталкивает его нарративы.
Додано: Суб 22 чер, 2024 21:20
Уривок з книги американського журналіста Франкліна Фоера "Останній політик: внутрішній світ Білого дому Джо Байдена та боротьби за майбутнє Америки".
Останній місяць перед вторгненням: як готувались до нападу росіян в США і в Україні.
Додано: Суб 22 чер, 2024 21:31
Логика все таки присутствует. Воевать и одерживать военные победы должны военные. Как только они закончатся, то их место займут артисты музыканты и спортсмены, хотя раньше должны бы мобилизоваться депутаты, которые как не крути виноваты в целом больше всех в допущении внешней агрессии.
Хотел бы уточнить, что внешняя агрессия росии против неньки Украины началась еще в 90-х, а не в 2014 году как депутаты сегодня считают. Видимо не умеют рассматривать внешнеполитические события на более крупных промежутках времени и упускают важнейшие взаимосвязи давних событий с сегодняшними.
Жаль, что тема причины войны на форуме встречена в штыки и модераторы удаляют все мои сообщения в ней, не позволяя раскрыть правду, которая приблизит окончание этой войны.
Додано: Суб 22 чер, 2024 21:40
Все так. Відгребли кацапи добряче. Виводять розбиті війська з Вовчанська та з-під Липців. Перед цим відвели техніку від кордонів Сумської обл. Крім того, ІТ армія поклала сайт ФСБ на додаток до попередніх фінансово-платіжних систем та моб. операторів.
Співчуваю Харкову. Надто близько до кордону з рф, тому тривоги не завжди встигають вмикати((. У нас теж вже другий день як багато тривог здебільшого через активну авіацію.
Додано: Суб 22 чер, 2024 21:43
Так в кольорових папірцях накопичення для періоду горизонтом в 30 років- ніхто нічого не зберігає....
Для цього є Акції і так далі...
От тільки проблема
Ті хто СЬОГОДНІ на пенсії - ще до виходу на пенсію проїли в нуль заводи/фабрики...а тому ясно що мусять молитись на ТИХ хто СЬОГОДНІ працює...
Але совкова ненависть до бізнесу не дає їм цього робити...правда позволяє від бізнесу пенсії отримувати, але то другоє...
ПС
отримав сьогодні кюаркод ....
Всі нормальні вус мені ліквідували (від 106Д до 109)
Зато тепер я НАЧАЛЬНИК.... парашютних, хімічних,інженерних і інших містечок...Хоч звання залишили.На пяте ВЛК навіть викликати не збираються, кажуть маєш повістку( не бойова, та якій вже з рік)-радій в інших і такого нема.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 22 чер, 2024 21:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 чер, 2024 21:44
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