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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8758875987608761>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:14

Vadim_


Може всеж ви сходите в ТЦК і виразите бажання йти в штурмовики?



У мене інша місія: я по Дніпру шукаю пʼяного вадіка і жирного барабашова. Треба в штурмовики біба і боба. Бо муха з віталіком невловимі. Сказали якщо знайду - премія буде. А гроші я люблю.
«У кожного свій функціонал».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:26

  Hotab написав:А гроші я люблю
дурень. кто любит деньги не живёт в гараже.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:28

  freeze написав:budivelnik
И Вам большое спасибо !!!

+ вчера немного сбросил
благодарности не нужно, просто не пропадайте так надолго)
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:31

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А гроші я люблю
дурень. кто любит деньги не живёт в гараже.

А если то от жадности? Муха в подвале на 120. А мне в гараже шо ж?? Нельзя?

Но с другой стороны я б никогда не просился в школу децким психологом. А ты пробовал. И не взяли. А это реальный позор. Амбиция «хочу в школу психологом». Тебя мама била а папа бухал? Или почему такой уровень притязаний?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Дуже сильно мотивує». Найкращий початок дня, коли в РФ щось горить — інтерв'ю з Притулою про мегазбір, волонтерство й шукачів зради
Засновник Фонду Притули, громадський діяч Сергій Притула у свій День народження розповів в інтерв'ю Radio NV про мегазбір на прилади нічного бачення, власну мотивацію і про тенденцію з донатами.

— Швидкість зборів впала з огляду на низку причин. По-перше, ніхто з притомних людей під час війни не став багатшим. Якщо в 2022-му році люди могли жертвувати досить великі суми коштів, тому що сподівалися, що все закінчиться за два-три тижні, як казав один класик, то зараз, з огляду на тривалість війни, на усвідомлення, що цей дощ надовго, з огляду на потенційні блекаути, які нас чекають, на всі ці відключення світла, домогосподарства починають замислюватися про те, скільки їм треба заощадити, скільки треба відкласти, що треба купити.

Це впливає на розмір середньостатистичного доната та на їхню середньомісячну кількість. Це по-перше. По-друге, відбулась певна еволюція донора. Наприклад, в 2022-му році всі донатали, одразу після повномасштабного вторгнення, тим волонтерським організаціям, які вже мали досвід, які вже мали напрацьовану репутацію, починаючи з 2014-го року. Люди, опираючись на нашу компетенцію, на нашу експертизу, донатали, знали, що ми правильно зможемо розпоряджатися [коштами].

Але навіть дуже великі фонди на кшталт нашого, який оперує мільярдами гривень, не в змозі забезпечити всі потреби українського війська, що є очевидним. І тому зараз десь 50%, згідно аналітики, якою ми керуємося, українців донатять безпосередньо в підрозділи, які оголошують самостійно збори або ж тим волонтерським організаціям, де вони знають людину безпосередньо і знають, на які підрозділи ця людина робить допомогу. З’являється певне територіальне братерство, відповідальність за підопічних за географічною ознакою і так далі.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 22 чер, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:35

  buratinyo написав:Теперь понятно почему кремль равняет Липцы с землей своими КАБами сегодня целый день. Взрывы не прекращаются там с ночи. Блокируют возможное наше контрнаступление.

Ще два тижні тому військовий з Харкова сказав мені віч-на-віч, що кацапи зітруть Липці КАБами, але їм це нічого не дасть. Добре, що наші військові можуть прорахувати кроки ворога наперед. Погано, що кацапські нелюди нищать все на своєму шляху. Коли вже бумеранги полетять? Карма щось замешкалася))
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:38

  pesikot написав:
  Water написав:Я знаю декілька сімей звідти, які ненавидять Україну в принципі, але живуть тут як ви кажете з 70-х років. Звісно всі вони розмовляють російською. Та ніхто не помер, живі. Так ось, одна жіночка, назвем її Валя, вона з чоловіком приперлись у 70-ті десь з-під Пермі. Вона кухар, він працював на якомусь великому будівництві, але потім навчався у морському технікумі і працював десь на пароплаві. Чоловіка я знаю мало, а Валю дуже добре. Так ось вона відкрито казала: путін- прійді.
Випадково знайомі розповіли шо вона з чоловіком всеж таки повірили у розказні шо бандерівці повернуться і їх розстріляють, поперлись не знаю чи до бувшого рідного міста, чи десь поруч, але шось там десь по московії в новинах було шо ображають вимушених переселенців житла не надають, вони вимушені були втікти, шоб їх бандерівці не розстріляли, а батьківщина ось так їх зустріла. Інтерв`ю у Валі брали, шо зараз вони живуть на другому поверсі якогось гаража, як з них бандерівці знущались, як їм вдалось втекти, а тут такоє.

Написано якось ... дуже складно для розуміння.

Але, так.
Є багато таких, які вважають, що кожен, хто розмовляє українською - бандеровець
Вивіска українською - бандерівці знущаються над узкоязичними
І справа тут не в мові, і не в язиці. Вони ж і россійську не знають. Пишуть з помилками

І вірять, що в Росії все добре, все чудово.
Але стикаються з чугуною дупою реальності Росії

Це наслідки російської цілеспрямованої великої пропаганди розпочатої з приходом КДБшної молі до влади , вбили телевізором в голови что там биндеровцы а там шахтёры каторые кормят всю Україну.
п.с. забейте в Гугле про жирика и подивіться его интервью и его видение про те що України не повинно бути так як це не зрозуміло що, і пів України це територія рф , так як вона наследница російської імперії , тоб-то вони бажають відновити імперію.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🤔 Військова поліція складатиме 1,5% від чисельності ЗСУ, — нардеп від «СН»

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв що в армії служать 880 000 осіб.

Всё под копирку, прямо как дедушка
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:43

  Hotab написав:Vadim_


Може всеж ви сходите в ТЦК і виразите бажання йти в штурмовики?



У мене інша місія: я по Дніпру шукаю пʼяного вадіка і жирного барабашова. Треба в штурмовики біба і боба. Бо муха з віталіком невловимі. Сказали якщо знайду - премія буде. А гроші я люблю.
«У кожного свій функціонал».

Хотя я и служил в армии солдатом но всё же думал что лётчики умнее и честь офицера имеют и Родину в любом раскладе пойдут защищать а не рвать тельняшку на форуме.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:50

Vadim_

но всё же думал


Та когда то было. Счас слива мозг придушила. Все, Вадик. Но в окоп можно. И нужно.
Hotab
 
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  #<1 ... 8758875987608761>
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