— Швидкість зборів впала з огляду на низку причин. По-перше, ніхто з притомних людей під час війни не став багатшим. Якщо в 2022-му році люди могли жертвувати досить великі суми коштів, тому що сподівалися, що все закінчиться за два-три тижні, як казав один класик, то зараз, з огляду на тривалість війни, на усвідомлення, що цей дощ надовго, з огляду на потенційні блекаути, які нас чекають, на всі ці відключення світла, домогосподарства починають замислюватися про те, скільки їм треба заощадити, скільки треба відкласти, що треба купити.



Це впливає на розмір середньостатистичного доната та на їхню середньомісячну кількість. Це по-перше. По-друге, відбулась певна еволюція донора. Наприклад, в 2022-му році всі донатали, одразу після повномасштабного вторгнення, тим волонтерським організаціям, які вже мали досвід, які вже мали напрацьовану репутацію, починаючи з 2014-го року. Люди, опираючись на нашу компетенцію, на нашу експертизу, донатали, знали, що ми правильно зможемо розпоряджатися [коштами].



Але навіть дуже великі фонди на кшталт нашого, який оперує мільярдами гривень, не в змозі забезпечити всі потреби українського війська, що є очевидним. І тому зараз десь 50%, згідно аналітики, якою ми керуємося, українців донатять безпосередньо в підрозділи, які оголошують самостійно збори або ж тим волонтерським організаціям, де вони знають людину безпосередньо і знають, на які підрозділи ця людина робить допомогу. З’являється певне територіальне братерство, відповідальність за підопічних за географічною ознакою і так далі.