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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 чер, 2024 22:51
Hotab написав:Vadim_
У мене інша місія:
Може всеж ви сходите в ТЦК і виразите бажання йти в штурмовики?
я по Дніпру шукаю пʼяного вадіка і жирного барабашова. Треба в штурмовики біба і боба. Бо муха з віталіком невловимі. Сказали якщо знайду - премія буде. А гроші я люблю.
«У кожного свій функціонал».
Завітайте до ТЦК , вони вам розтлумачать міссію
п.с. "массандру" там не наливают , так что для снятия стресса берите водку с собой...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 22 чер, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 22:54
Vadim_
Завітайте до ТЦК , вони вам розтлумачать міссію
На відміну від тебе - завітав. Але ти мізки пропив і забув.
І от тепер завтра на тверезу почитай: моя місія - привести тебе в ТЦК і відправити в окоп? Що незрозуміло, алкаш?
берите водку с собой.
Мені казали що це дієвий спосіб «на живця» ловити алковадіка. Але я буду його брати голими руками.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 22 чер, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 22:58
Hotab написав:Vadim_
Завітайте до ТЦК , вони вам розтлумачать міссію
На відміну від тебе - завітав. Але ти мізки пропив і забув.
І от тепер завтра на тверезу почитай: моя місія - привести тебе в ТЦК і відправити в окоп? Що незрозуміло, алкаш?
Сам ты алкаш, на воре шапка горит...
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Додано: Суб 22 чер, 2024 23:11
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Додано: Суб 22 чер, 2024 23:16
можно как-то это снова в вытрезвитель ?
ну было ж нормально...
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fox767676
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Додано: Суб 22 чер, 2024 23:21
fox767676 написав:
можно как-то это снова в вытрезвитель ?ну было ж нормально.
..
Как в СССР?
и мороженое, такое вкусное, па 28 копеек в шоколаде ленинградское
и фруктовое па 7 копеек
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 22 чер, 2024 23:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 23:24
• На начало 2024 у Украины было 93 боевых самолета?
• как воюет самолет-истребитель,
ракета, паяльник и радиолампа меняют облик воздушного боя
• от самолета-истребителя к перехватчику-ракетоносцу (3-е поколение),
первые самолеты 3-го поколения, «арктический перехватчик» Туполева как зеркало 3-го поколения
• концепция и рождение истребителей 4-го поколения
• истребитель 5-го поколения (назад к 3-му)
• чем хороша и плоха схема «бесхвостки»
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Додано: Суб 22 чер, 2024 23:30
Шо там у кацапів
17 травня Левада-Центр оприлюднив результати опитування, згідно з якими більшість росіян підтримують війну, яку РФ розв’язала проти України.
Читайте також: Українці мають один із найнижчих рівнів страху ядерної загрози — опитування
Більшість опитаних (71%) підтримали б рішення російського диктатора Володимира Путіна, якби «цього тижня» він вирішив припинити війну (у жовтні 2023 року — 70%). Однак, якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення окупованих територій, то в цьому разі його рішення підтримали б менше третини росіян (30%, у жовтні 2023 року — 34%).
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Додано: Суб 22 чер, 2024 23:30
flysoulfly написав:
• На начало 2024 у Украины было 93 боевых самолета?
• как воюет самолет-истребитель,
ракета, паяльник и радиолампа меняют облик воздушного боя
• от самолета-истребителя к перехватчику-ракетоносцу (3-е поколение),
первые самолеты 3-го поколения, «арктический перехватчик» Туполева как зеркало 3-го поколения
• концепция и рождение истребителей 4-го поколения
• истребитель 5-го поколения (назад к 3-му)
• чем хороша и плоха схема «бесхвостки»
Не важливо ні аеродинамічна компоновка (утка чи безхвостка) , ні маневрові характеристики. Повітряних боїв нема. І навряд чи буде. Повітряний бій сьогодні - це по-піхотному «рукопашна».Якщо до цього дійшло, значить хтось щось проморгав.
На сьогодні від літака вимагається потужна РЛС і можливість нести якомога більшу номенклатуру озброєння. Щоб він з дистанції пустив (скинув, вистрілив) і пішов додому. Тому хай буде безхвостка.
и мороженое, такое вкусное, па 28 копеек в шоколаде ленинградское
І водочка. Да, вадосік синьолобий?
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Додано: Суб 22 чер, 2024 23:34
Ещё про мнение кацапов про Украину
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