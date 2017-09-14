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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8758875987608761
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:51

  Hotab написав:Vadim_


Може всеж ви сходите в ТЦК і виразите бажання йти в штурмовики?



У мене інша місія: я по Дніпру шукаю пʼяного вадіка і жирного барабашова. Треба в штурмовики біба і боба. Бо муха з віталіком невловимі. Сказали якщо знайду - премія буде. А гроші я люблю.
«У кожного свій функціонал».

Завітайте до ТЦК , вони вам розтлумачать міссію
п.с. "массандру" там не наливают , так что для снятия стресса берите водку с собой...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 22 чер, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:54

Vadim_


Завітайте до ТЦК , вони вам розтлумачать міссію


На відміну від тебе - завітав. Але ти мізки пропив і забув.
І от тепер завтра на тверезу почитай: моя місія - привести тебе в ТЦК і відправити в окоп? Що незрозуміло, алкаш?


берите водку с собой.


Мені казали що це дієвий спосіб «на живця» ловити алковадіка. Але я буду його брати голими руками.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 чер, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:58

  Hotab написав:Vadim_


Завітайте до ТЦК , вони вам розтлумачать міссію


На відміну від тебе - завітав. Але ти мізки пропив і забув.
І от тепер завтра на тверезу почитай: моя місія - привести тебе в ТЦК і відправити в окоп? Що незрозуміло, алкаш?

Сам ты алкаш, на воре шапка горит...
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:11

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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

можно как-то это снова в вытрезвитель ?
ну было ж нормально...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:21

  fox767676 написав:можно как-то это снова в вытрезвитель ?
ну было ж нормально...

Как в СССР?
и мороженое, такое вкусное, па 28 копеек в шоколаде ленинградское
и фруктовое па 7 копеек
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 22 чер, 2024 23:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:24

Напад росії і білорусі на Україну



• На начало 2024 у Украины было 93 боевых самолета?

• как воюет самолет-истребитель,
ракета, паяльник и радиолампа меняют облик воздушного боя

• от самолета-истребителя к перехватчику-ракетоносцу (3-е поколение),
первые самолеты 3-го поколения, «арктический перехватчик» Туполева как зеркало 3-го поколения

• концепция и рождение истребителей 4-го поколения

• истребитель 5-го поколения (назад к 3-му)

• чем хороша и плоха схема «бесхвостки»
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:30

Шо там у кацапів
17 травня Левада-Центр оприлюднив результати опитування, згідно з якими більшість росіян підтримують війну, яку РФ розв’язала проти України.

Читайте також: Українці мають один із найнижчих рівнів страху ядерної загрози — опитування
Більшість опитаних (71%) підтримали б рішення російського диктатора Володимира Путіна, якби «цього тижня» він вирішив припинити війну (у жовтні 2023 року — 70%). Однак, якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення окупованих територій, то в цьому разі його рішення підтримали б менше третини росіян (30%, у жовтні 2023 року — 34%).
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:30

  flysoulfly написав:

• На начало 2024 у Украины было 93 боевых самолета?

• как воюет самолет-истребитель,
ракета, паяльник и радиолампа меняют облик воздушного боя

• от самолета-истребителя к перехватчику-ракетоносцу (3-е поколение),
первые самолеты 3-го поколения, «арктический перехватчик» Туполева как зеркало 3-го поколения

• концепция и рождение истребителей 4-го поколения

• истребитель 5-го поколения (назад к 3-му)

• чем хороша и плоха схема «бесхвостки»

Не важливо ні аеродинамічна компоновка (утка чи безхвостка) , ні маневрові характеристики. Повітряних боїв нема. І навряд чи буде. Повітряний бій сьогодні - це по-піхотному «рукопашна».Якщо до цього дійшло, значить хтось щось проморгав.
На сьогодні від літака вимагається потужна РЛС і можливість нести якомога більшу номенклатуру озброєння. Щоб він з дистанції пустив (скинув, вистрілив) і пішов додому. Тому хай буде безхвостка.


и мороженое, такое вкусное, па 28 копеек в шоколаде ленинградское


І водочка. Да, вадосік синьолобий?
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:34


Ещё про мнение кацапов про Украину
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