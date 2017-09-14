|
|
|
Додано: Суб 22 чер, 2024 23:48
Додано: Нед 23 чер, 2024 00:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
власть с большими задержками, но учится и таки пытается что-то делать в отношении пунктов, которые артикулировались украинскими интеллектуалами
Уже сейчас надо рассматривать возможность выпускать мужчин на сопровождение родителей не только инвалидов 2 группы, но и старше 75 лет. Можно за залог-депозит в 10-20 тис долларов
Если чьи-то престарелые родители замерзнут, то власть не отмахается от судебных исков
Додано: Нед 23 чер, 2024 00:53
Прийнято так в українській мові. А також в російській.
Це що? Аби було не схоже на москалів?
А Лондон в оригинале звучит, скорее Ландэн. А библиотека должна была бы быть вифлиофика, а алфавит - алфабет.
"Це що так швиденько згадав".
Вы хоть чушь не пишите. Тут ни москалі, ни пуйло ни при чём. Юг был, может, чуть менее русскоязычным, чем восток. И посмотрите результаты выборов хоть 2004, хоть 2010.
Хотите быть таким же, как сосед?
Так зачем тогда воевать, может, проще сразу "воссоединиться"?
Всё остальное, простите, так же по-детски.
Странно такое читать на финансовом форуме.
Понимаю ваши чувства, но голову на плечах нужно сохранять.
|