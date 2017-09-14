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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8759876087618762
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:48

  fox767676 написав:можно как-то это снова в вытрезвитель ?
ну было ж нормально...

https://www.facebook.com/watch?v=1021815539515441
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 00:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

власть с большими задержками, но учится и таки пытается что-то делать в отношении пунктов, которые артикулировались украинскими интеллектуалами
  • вовлечение зарубежных украинцев в борьбу
  • экономическое бронирование
  • снижение верхней и нижней границы возраста мобилизации (начали говорить о снижени с 60 до 50)
Так как решения эти запоздалы, и средствами от экономического бронирования энергетику защищать поздно, восстановливать долго, то неизбежно встанет вопрос о эвакуации украинцев в связи с возможной гуманитарной катастрофой зимой 2024-2025
Уже сейчас надо рассматривать возможность выпускать мужчин на сопровождение родителей не только инвалидов 2 группы, но и старше 75 лет. Можно за залог-депозит в 10-20 тис долларов
Если чьи-то престарелые родители замерзнут, то власть не отмахается от судебных исков
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 00:53

  Water написав:
  ЛАД написав:.....
Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.
В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.

Спасибо за объяснение.
Но почему сразу так не назвать? Как принято. ...

Как принято це де?
Наприклад, сумнозвісне місто Париж він зовсім не Париж, а ПаріС.
Алжир він зовсім ніякий не Алжир, а Алгерія.
Це що так швиденько згадав.

Прийнято так в українській мові. А також в російській.
Це що? Аби було не схоже на москалів?
А Лондон в оригинале звучит, скорее Ландэн. А библиотека должна была бы быть вифлиофика, а алфавит - алфабет.
"Це що так швиденько згадав".

Восток и юг обычно объединяют в таком ключе.

Це у москалів Схід з Півднем поєднали, а пуйло захистив.

Вы хоть чушь не пишите. Тут ни москалі, ни пуйло ни при чём. Юг был, может, чуть менее русскоязычным, чем восток. И посмотрите результаты выборов хоть 2004, хоть 2010.

Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?

Я вам вже відповідав на це питання.
Если не сложно, повторите.

Так сусід надав приклади, все шо ви написали, все використовує.

Хотите быть таким же, как сосед?
Так зачем тогда воевать, может, проще сразу "воссоединиться"?

Всё остальное, простите, так же по-детски.
Странно такое читать на финансовом форуме.
Понимаю ваши чувства, но голову на плечах нужно сохранять.
ЛАД
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  #<1 ... 8759876087618762
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