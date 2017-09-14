Додано: Нед 23 чер, 2024 02:31

fox767676 написав: власть с большими задержками, но учится и таки пытается что-то делать в отношении пунктов, которые артикулировались украинскими интеллектуалами

вовлечение зарубежных украинцев в борьбу власть с большими задержками, но учится и таки пытается что-то делать в отношении пунктов, которые артикулировались украинскими интеллектуалами

экономическое бронирование

снижение верхней и нижней границы возраста мобилизации (начали говорить о снижении с 60 до 50)

Так как решения эти запоздалы, и средствами от экономического бронирования энергетику защищать поздно, восстановливать долго, то неизбежно встанет вопрос о эвакуации украинцев в связи с возможной гуманитарной катастрофой зимой 2024-2025

Уже сейчас надо рассматривать возможность выпускать мужчин на сопровождение родителей не только инвалидов 2 группы, но и старше 75 лет. Можно за залог-депозит в 10-20 тис долларов

Если чьи-то престарелые родители замерзнут, то власть не отмахается от судебных исков

Можно подробнее.Что делается для этого?Интересно. Это фактически введение налога на богатых.При этом всё время говорят, что увеличение налогов угробит бизнес. Но "экономическое бронирование" это хорошо и не угробит.У нас не первая война в мировой истории. Но ни разу не слышал о таком. Может, я чего-то не знаю, но несколько раз просил привести хоть один пример - никто ни слова.Такой закон - явное подтверждение того, что война для бедных. После этого, если бы я был призывного возраста, стал бы ярым ухилянтом.Возможно, правильно. Хотя, наверное, лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК. У разных людей разное здоровье и не так уж редко мужчина в 55 может быть здоровее другого в 45.Опять для богатых?Вариантов как-то обеспечить выживание в Украине не существует?Думаете средств от "экономического бронирования" хватило бы на защиту энергетики? Как вы представляете себе такую защиту?Заранее благодарен за ответы.