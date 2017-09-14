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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8760876187628763>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:48

  fox767676 написав:можно как-то это снова в вытрезвитель ?
ну было ж нормально...

https://www.facebook.com/watch?v=1021815539515441
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 00:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

власть с большими задержками, но учится и таки пытается что-то делать в отношении пунктов, которые артикулировались украинскими интеллектуалами
  • вовлечение зарубежных украинцев в борьбу
  • экономическое бронирование
  • снижение верхней и нижней границы возраста мобилизации (начали говорить о снижени с 60 до 50)
Так как решения эти запоздалы, и средствами от экономического бронирования энергетику защищать поздно, восстановливать долго, то неизбежно встанет вопрос о эвакуации украинцев в связи с возможной гуманитарной катастрофой зимой 2024-2025
Уже сейчас надо рассматривать возможность выпускать мужчин на сопровождение родителей не только инвалидов 2 группы, но и старше 75 лет. Можно за залог-депозит в 10-20 тис долларов
Если чьи-то престарелые родители замерзнут, то власть не отмахается от судебных исков
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 00:53

  Water написав:
  ЛАД написав:.....
Атіопія це країна, за яку ви балакали, в нас вона зветься Ефіопія.
В них біля 70(семидесяти) різних мов, але в школі вивчають арахамську. Хто ближче живе до Ерітреї, ще розмовляє на тігрюні.

Спасибо за объяснение.
Но почему сразу так не назвать? Как принято. ...

Как принято це де?
Наприклад, сумнозвісне місто Париж він зовсім не Париж, а ПаріС.
Алжир він зовсім ніякий не Алжир, а Алгерія.
Це що так швиденько згадав.

Прийнято так в українській мові. А також в російській.
Це що? Аби було не схоже на москалів?
А Лондон в оригинале звучит, скорее Ландэн. А библиотека должна была бы быть вифлиофика, а алфавит - алфабет.
"Це що так швиденько згадав".

Восток и юг обычно объединяют в таком ключе.

Це у москалів Схід з Півднем поєднали, а пуйло захистив.

Вы хоть чушь не пишите. Тут ни москалі, ни пуйло ни при чём. Юг был, может, чуть менее русскоязычным, чем восток. И посмотрите результаты выборов хоть 2004, хоть 2010.

Уже задавал вопрос: что предлагаете - выселение, концлагерь, тюрьма, расстрел?

Я вам вже відповідав на це питання.
Если не сложно, повторите.

Так сусід надав приклади, все шо ви написали, все використовує.

Хотите быть таким же, как сосед?
Так зачем тогда воевать, может, проще сразу "воссоединиться"?

Всё остальное, простите, так же по-детски.
Странно такое читать на финансовом форуме.
Понимаю ваши чувства, но голову на плечах нужно сохранять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 01:27

  _hunter написав:.............
Ссылка вот:
https://minfin.com.ua/2024/03/11/122986107/

Там 6 млн. беженцев только в заголовке. Текст этому полностью противоречит. И в первоисточнике, на кот. ссылка - https://ru.interfax.com.ua/news/general/972649.html - такого нет.
Откуда на минфине придумали такой заголовок, не понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 02:31

  fox767676 написав:власть с большими задержками, но учится и таки пытается что-то делать в отношении пунктов, которые артикулировались украинскими интеллектуалами
  • вовлечение зарубежных украинцев в борьбу

Можно подробнее.
Что делается для этого?

  • экономическое бронирование

    • Интересно. Это фактически введение налога на богатых.
    При этом всё время говорят, что увеличение налогов угробит бизнес. Но "экономическое бронирование" это хорошо и не угробит. :)
    У нас не первая война в мировой истории. Но ни разу не слышал о таком. Может, я чего-то не знаю, но несколько раз просил привести хоть один пример - никто ни слова.
    Такой закон - явное подтверждение того, что война для бедных. После этого, если бы я был призывного возраста, стал бы ярым ухилянтом.

  • снижение верхней и нижней границы возраста мобилизации (начали говорить о снижении с 60 до 50)

    • Возможно, правильно. Хотя, наверное, лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК. У разных людей разное здоровье и не так уж редко мужчина в 55 может быть здоровее другого в 45.

    Так как решения эти запоздалы, и средствами от экономического бронирования энергетику защищать поздно, восстановливать долго, то неизбежно встанет вопрос о эвакуации украинцев в связи с возможной гуманитарной катастрофой зимой 2024-2025
    Уже сейчас надо рассматривать возможность выпускать мужчин на сопровождение родителей не только инвалидов 2 группы, но и старше 75 лет. Можно за залог-депозит в 10-20 тис долларов
    Если чьи-то престарелые родители замерзнут, то власть не отмахается от судебных исков

    Опять для богатых?
    Вариантов как-то обеспечить выживание в Украине не существует?
    Думаете средств от "экономического бронирования" хватило бы на защиту энергетики? Как вы представляете себе такую защиту?

    Заранее благодарен за ответы.
    ЛАД
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    Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 02:41

      Hotab написав:Vadim_


    Може всеж ви сходите в ТЦК і виразите бажання йти в штурмовики?



    У мене інша місія: я по Дніпру шукаю пʼяного вадіка і жирного барабашова. Треба в штурмовики біба і боба. Бо муха з віталіком невловимі. Сказали якщо знайду - премія буде. А гроші я люблю.
    «У кожного свій функціонал».

    Ты приехалО в наш Сан-Сальвадор?
    Хочешь подержать в руках премию? Бывает так что премия есть а посчитать то её и нечем...
    А не хочешь с другом своим Мариняком встретиться?
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    Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 02:44

      vitaliiangel написав:
      Hotab написав:А гроші я люблю
    дурень. кто любит деньги не живёт в гараже.

    И не лижет жёнам начальсва "пельмень с запахом иваси" за айфончик
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    Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 02:58

      Vadim_ написав:
      Hotab написав:Vadim_


    Може всеж ви сходите в ТЦК і виразите бажання йти в штурмовики?



    У мене інша місія: я по Дніпру шукаю пʼяного вадіка і жирного барабашова. Треба в штурмовики біба і боба. Бо муха з віталіком невловимі. Сказали якщо знайду - премія буде. А гроші я люблю.
    «У кожного свій функціонал».

    Хотя я и служил в армии солдатом но всё же думал что лётчики умнее и честь офицера имеют и Родину в любом раскладе пойдут защищать а не рвать тельняшку на форуме.

    У приматоподобного syчёныша нет и не было никогда чести
    Как себя тело вело в детстве и в старших классах(в училище задранный хвост в выхлопное дупло быстро сапогом забили) - так оно ведёт себя и сейчас(типа на пенсии)
    Классический пример героя-воена - ветеран ВДВ из первого Бумера, ну тот что Раму-Горобченко пришёл валить из ИЖа, за то что тот даму его обрюхатил
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    Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 07:44

    ЛАД


    — лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК—

    Спасибо, посмеялся с утра. Коллега, нельзя быть настолько наивным.чтобы всерьез такое предлагать. Даже к обсуждению.
    serg1974
     
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    Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 08:37

    это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько









    vitaliiangel
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      #<1 ... 8760876187628763>
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