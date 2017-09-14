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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 чер, 2024 08:48
Hotab написав: hxbbgaf написав:
Вообще, артисты, музыканты, циркачи, спортсмены... Если у нас война, зачем им всем бронь? Они что с другого теста? Нет логики!
Вас не спасет, если со всех снимут. Кросс бегаете? Чтобы спрыгнуть с камаза по пути на полигон и убежать.
Не надо обо всех судить по себе и демонстрировать свою логику бессовестного молодого силового пенса, который наплевал на присягу и на Конституционный долг.
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