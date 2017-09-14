Не надо обо всех судить по себе и демонстрировать свою логику бессовестного молодого силового пенса, который наплевал на присягу и на Конституционный долг.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 08:48
Не надо обо всех судить по себе и демонстрировать свою логику бессовестного молодого силового пенса, который наплевал на присягу и на Конституционный долг.
Додано: Нед 23 чер, 2024 09:14
у него логика работает через лабиринт какой-то.
каждый день 150 обращений только к уполномоченному по правам человека по нарушениями тцк - пыткам, издевательствам, а он рассказывает про еденичные случаи эпилепсии, спортсмены, ведущие и прочие бронированные, ездят за границу и живут обычной невоенной жизнью, а он рассказывает их мало. под миллион силовиков, чиновников и мстных депутатов, он скажет это неважно.
Додано: Нед 23 чер, 2024 09:24
Додано: Нед 23 чер, 2024 09:42
ранее я писал будут палить машины военкомам
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 чер, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 чер, 2024 09:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В ЗСУ ніколи не вистачить людей, якщо мобілізованих просто екіпірувати, озброїти та кинути на штурм, — Безугла
що і робиться
Додано: Нед 23 чер, 2024 09:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ми всі народжені для війни, бо народились в цей час та в цьому місці. Кожен громадянин та кожна громадянка України зобов'язані прийняти цей бій, — українська військова
так что флер и женская команда - потихоньку собирайте вещи и уперед
20-річна дівчина наїхала на групу підлітків в Рахові (Закарпатська область)
Це сталось тоді, коли дівчина виїжджала з заправки, а діти йшли по узбіччю. Двоє дівчат в лікарні.
Журналіст Глагола пише, що дівчина — дочка місцевого патологоанатома, який зараз намагається «все порішати», щоб дочку не притягували до відповідальності.
пхахаха. это дочь не пана холявы?
Додано: Нед 23 чер, 2024 09:53
В апореле этого года была хорошая попытка
По крайне стало стало меньше "незламных" фб-акаунтов из ЕС и Канады,
повыебываться в сторону "предательского рпв" им уже гораздо трудней будет
все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.
Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.
Правильно, вместо четких критериев лучше оставить побольше пространства для произвола и коррупции.
1000 $ ежемесячно * 500 тыс +/- среднего класса * 30 мес войны
Хватило бы на усилление ПВО
кто на что учился заработал,мне выживать не интересно и стыдно перед престарелыми родителями
Не говоря уже о том что єто может снизить энергопотребление
Работы без єлектричества все равно не будет, налоговых поступлений соответственно тоже
Было бы логичней перейти на разовые платежи
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 чер, 2024 10:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 23 чер, 2024 10:01
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